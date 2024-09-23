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Национальная политика

Переход Мутье в кантон Берн состоится в 2026 году

Город и муниципалитет Мутье перейдет из кантона Берн в кантон Юра с 1 января 2026 года.
Город и муниципалитет Мутье перейдет из кантона Берн в кантон Юра с 1 января 2026 года. Keystone-SDA

Город Мутье перейдет из кантона Берн в кантон Юра с 1 января 2026 года. Избиратели обоих регионов одобрили на референдуме 22 сентября 2024 года «конкордат», определяющий условия смены городом своей территориальной принадлежности.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В кантоне Берн 83,2% избирателей одобрили «конкордат», определяющий условия смены городом Мутье своей территориальной принадлежности, в кантоне Юра таковых набралось 72,9%. Последним актом этого процесса станет ратификация факта перехода города Мутье из одного кантона в другой парламентариями швейцарского федерального парламента. Произойти это должно будет в следующем 2025 году.

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Избиратели ответят на вопрос о территориальной принадлежности Мутье

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Избиратели ответят на вопрос о территориальной принадлежности Мутье

Этот контент был опубликован на Если на референдуме 22 сентября 2024 года оба кантона, Берн и Юра, примут позитивное решение, то муниципалитет Мутье перейдет из кантона Берн в кантон Юра.

Читать далее Избиратели ответят на вопрос о территориальной принадлежности Мутье

Ранее вопрос перехода Мутье из одного кантона в другой был одобрен регионом Бернская Юра (запад кантона Берн) и тремя муниципалитетами кантона Юра. Тем самым нынешний референдум поставил окончательную точку в историческом вопросе обретения кантоном Юра своих независимости и суверенитета.

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Residents of Moutier yes vote to canton Jura from canton Bern

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Новый кантон Юра был создан в Швейцарии в 1979 году по итогам бурного и порой трагического исторического процесса длинной в несколько десятилетий. «Конкордат», одобренный на нынешнем референдуме, содержит программу действий по решению основных административных и политических моментов, связанных с изменением территориальной принадлежности города Мутье.

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