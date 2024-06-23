Полвека назад в Швейцарии было решено начать создавать кантон Юра
Полвека назад, 23 июня 1974 года, избиратели Бернской Юры, семи западных регионов кантона Берн приняли решение начать процесс создания независимого от Берна кантона Юра. Для граждан Юры 50-летие исторического референдума является поводом отметить знаменательную дату — и оглянуться назад.
Предполагалось, что кантон Юра будет создан на территории всей Бернской Юры, однако в итоге в его состав вошли только округа Делемон/Дельсберг, Поррентрюи и Франш-Монтань. Мечта юрассийских сепаратистов о т. н. «единой Юре» в составе всех семи округов остается иллюзией. Однако сегодня в Юре будут вспоминать историю этого 200-летнего конфликта, разрешить который удалось мирными средствами.
Будут чествовать, как сообщает телеканал SRFВнешняя ссылка, и пионеров независимого кантона Юра, таких как Ролан Бегелен (Roland Béguelin, 1921–1993), который с 1953 по 1991 год был генеральным секретарем сепаратистского движения Rassemblement jurassien. Проницательный политик и талантливый оратор, он энергично выступал за отделение всех регионов Юры от кантона Берн.
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Максимальной цели он, однако, не добился, кантон Юра составляют только три упомянутых округа северной Юры. Южная Юра так же по итогам ряда референдумов решила остаться в составе кантона Берн, недавно свою судьбу решил город Мутье, который все-таки войдет в состав Юры, уйдя из Берна.
С точки зрения Ролана Бегелена созданный полвека назад кантон Юра был в лучшем случае лишь промежуточным этапом на пути к созданию «Единой Юры». Он даже отказался от правительственной должности в новообразованном кантоне только для того, чтобы всеми силами добиваться объединения всего региона под бело-красным полосатым флагом. Это привело к конфликту между воинственным Rassemblement jurassien и правительством кантона Юра. Последнее наметило для кантона иные приоритеты и больше не хотело вести борьбу с опорой на это сепаратистское движение.
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Почему флаг кантона Юра облетел весь мир?
Такое расхождение целей между сепаратистами и позицией правительства Юры существует и по сей день. Пьер-Андре Комте (Pierre-André Comte, род. в 1955 г.) был сподвижником Ролана Бегелена и генеральным секретарём Движения автономистов Юры (Mouvement autonomiste jurassien), организации-преемницы Rassemblement jurassien. Он сегодня по-прежнему мечтает об объединении всей Юры, включая Бернскую Юру, в единый кантон. Однако на пути этой мечты стоят политические реалии.
В 2012 году правительство Юры подписало с кантоном Берн и с федеральным правительством так называемый «конкордат», который предусматривал проведение окончательного голосования по этому вопросу. Референдум прошел в 2013 году и стал для сепаратистов огромным разочарованием: более 70 процентов голосов было подано против создания «Единой Юры», избиратели нынешней южной Бернской Юры идею перехода под юрисдикцию кантона Юра отвергли более чем убедительно.
1815 г.: по результатам Венского конгресса регион Юра был передан кантону Берн. Ранее, с 1793 г., эта часть базельского княжеского епископства была французским департаментом (провинцией).
1950 г.: избиратели кантона Берн одобрили проект внесения изменений в кантональную конституцию. В соответствии с ними французский язык стал вторым официальным языком в кантоне Берн. Было усилено представительство юрассийских общин в кантональном правительстве.
1974 г.: на региональном референдуме жители региона Юры приняли решение образовать собственный кантон. Три южных протестантских округа региона решили остаться в кантоне Берн. Община Лауфенталь (Laufental) предпочла перейти под юрисдикцию кантона Базель-сельский.
1978 г.: избиратели Швейцарии одобрили создание нового кантона Юра большинством в 82,3% голосов. Кантон состоит из трех общин: Делемон (Delémont), Поррентрюи (Porrentruy) и Франш-Монтань (Franches-Montagnes). Преобладающая конфессия — католицизм.
1979 г.: кантон Юра обретает права суверенитета.
1994 г.: после очередного обострения юрассийского вопроса кантоны Юра и Берн, с целью примирения, принимают решение о создании «Межюрассийского собрания» (Assemblée interjurassienne / Interjurassische Versammlung, IJV / AIJ) под эгидой федеральных властей.
2009 г.: «Межъюрассийское собрание» передало в руки тогдашней министра юстиции Швейцарии Эвелинн Видмер-Шлумпф (Eveline Widmer-Schlumpf) доклад с перечнем возможных подходов к решению вопросов, оставшихся открытыми в рамках урегулирования юрассийского вопроса.
2010 г.: Федеральный совет, правительство Швейцарии, назначает 17 декабря депутата Совета кантонов Дика Марти (Dick Marty, 1945–2023) председателем «Межюрассийского собрания».
2012 г.: правительства кантонов Берн и Юра подписывают «Декларацию о намерениях» («Конкордат»), в которой были определены процессуальные аспекты проведения в обеих кантонах референдумов по вопросу территориальной принадлежности трёх южных общин региона Юра, находящихся в составе кантона Берн.
2013 г.: на референдуме народ соответствующих регионов высказался создания Большого кантона Юра в составе старого кантона и франкоязычных католических областей кантона Берн.
2017 г.: прошел референдума о судьбе и территориальной принадлежности бернской общины Мутье, который пришлось повторить по процедурным причинам.
2021 г.: город Мутье (Moutier) окончательно проголосовал на референдуме за присоединение к кантону Юра.
Со своей стороны, подписывая конкордат, правительство Юры обязалось на институциональном уровне положить конец конфликту, поэтому оно не может и не будет предпринимать больше никаких дальнейших шагов по объединению всей Юры в едином «большом кантоне Юра». Частичный успех сопутствовал сепаратистам в городе Мутье (Moutier), который в 2021 году проголосовал на референдуме за присоединение к кантону Юра.
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Это голосование стало возможным благодаря тому, что согласно упомянутому конкордату, муниципальные образования и общины, голосовавшие в 2013 году за переход в Юру, получили право самостоятельно на своем уровне принимать решение о своей кантональной принадлежности.
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