Полвека назад в Швейцарии было решено начать создавать кантон Юра

Полвека назад, 23 июня 1974 года, избиратели Бернской Юры, семи западных регионов кантона Берн, в ходе так называемого «Первого плебисцита» приняли решение о создании независимого от Берна кантона Юра. Keystone / Jean-Christophe Bott

Полвека назад, 23 июня 1974 года, избиратели Бернской Юры, семи западных регионов кантона Берн приняли решение начать процесс создания независимого от Берна кантона Юра. Для граждан Юры 50-летие исторического референдума является поводом отметить знаменательную дату — и оглянуться назад.

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Рольф Дитрих (Rolf Dietrich), телеканал SRF.

Предполагалось, что кантон Юра будет создан на территории всей Бернской Юры, однако в итоге в его состав вошли только округа Делемон/Дельсберг, Поррентрюи и Франш-Монтань. Мечта юрассийских сепаратистов о т. н. «единой Юре» в составе всех семи округов остается иллюзией. Однако сегодня в Юре будут вспоминать историю этого 200-летнего конфликта, разрешить который удалось мирными средствами.

Южная Юра так же по итогам ряда референдумов решила остаться в составе кантона Берн. SRF SWI

Будут чествовать, как сообщает телеканал SRFВнешняя ссылка, и пионеров независимого кантона Юра, таких как Ролан Бегелен (Roland Béguelin, 1921–1993), который с 1953 по 1991 год был генеральным секретарем сепаратистского движения Rassemblement jurassien. Проницательный политик и талантливый оратор, он энергично выступал за отделение всех регионов Юры от кантона Берн.

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Максимальной цели он, однако, не добился, кантон Юра составляют только три упомянутых округа северной Юры. Южная Юра так же по итогам ряда референдумов решила остаться в составе кантона Берн, недавно свою судьбу решил город Мутье, который все-таки войдет в состав Юры, уйдя из Берна.

Ролан Бегелен (Roland Béguelin, 1921–1993, на фото стоит справа) с 1953 по 1991 год был генеральным секретарем сепаратистского движения Rassemblement jurassien. Keystone

С точки зрения Ролана Бегелена созданный полвека назад кантон Юра был в лучшем случае лишь промежуточным этапом на пути к созданию «Единой Юры». Он даже отказался от правительственной должности в новообразованном кантоне только для того, чтобы всеми силами добиваться объединения всего региона под бело-красным полосатым флагом. Это привело к конфликту между воинственным Rassemblement jurassien и правительством кантона Юра. Последнее наметило для кантона иные приоритеты и больше не хотело вести борьбу с опорой на это сепаратистское движение.

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Такое расхождение целей между сепаратистами и позицией правительства Юры существует и по сей день. Пьер-Андре Комте (Pierre-André Comte, род. в 1955 г.) был сподвижником Ролана Бегелена и генеральным секретарём Движения автономистов Юры (Mouvement autonomiste jurassien), организации-преемницы Rassemblement jurassien. Он сегодня по-прежнему мечтает об объединении всей Юры, включая Бернскую Юру, в единый кантон. Однако на пути этой мечты стоят политические реалии.

Пьер-Андре Комте (Pierre-André Comte, род. в 1955 г.) был сподвижником Ролана Бегелена и генеральным секретарём Движения автономистов Юры (Mouvement autonomiste jurassien), организации-преемницы Rassemblement jurassien. Keystone

В 2012 году правительство Юры подписало с кантоном Берн и с федеральным правительством так называемый «конкордат», который предусматривал проведение окончательного голосования по этому вопросу. Референдум прошел в 2013 году и стал для сепаратистов огромным разочарованием: более 70 процентов голосов было подано против создания «Единой Юры», избиратели нынешней южной Бернской Юры идею перехода под юрисдикцию кантона Юра отвергли более чем убедительно.

Хроника конфликта 1815 г.: по результатам Венского конгресса регион Юра был передан кантону Берн. Ранее, с 1793 г., эта часть базельского княжеского епископства была французским департаментом (провинцией). 1950 г.: избиратели кантона Берн одобрили проект внесения изменений в кантональную конституцию. В соответствии с ними французский язык стал вторым официальным языком в кантоне Берн. Было усилено представительство юрассийских общин в кантональном правительстве. 1974 г.: на региональном референдуме жители региона Юры приняли решение образовать собственный кантон. Три южных протестантских округа региона решили остаться в кантоне Берн. Община Лауфенталь (Laufental) предпочла перейти под юрисдикцию кантона Базель-сельский. 1978 г.: избиратели Швейцарии одобрили создание нового кантона Юра большинством в 82,3% голосов. Кантон состоит из трех общин: Делемон (Delémont), Поррентрюи (Porrentruy) и Франш-Монтань (Franches-Montagnes). Преобладающая конфессия — католицизм. 1979 г.: кантон Юра обретает права суверенитета. 1994 г.: после очередного обострения юрассийского вопроса кантоны Юра и Берн, с целью примирения, принимают решение о создании «Межюрассийского собрания» (Assemblée interjurassienne / Interjurassische Versammlung, IJV / AIJ) под эгидой федеральных властей. 2009 г.: «Межъюрассийское собрание» передало в руки тогдашней министра юстиции Швейцарии Эвелинн Видмер-Шлумпф (Eveline Widmer-Schlumpf) доклад с перечнем возможных подходов к решению вопросов, оставшихся открытыми в рамках урегулирования юрассийского вопроса. 2010 г.: Федеральный совет, правительство Швейцарии, назначает 17 декабря депутата Совета кантонов Дика Марти (Dick Marty, 1945–2023) председателем «Межюрассийского собрания». 2012 г.: правительства кантонов Берн и Юра подписывают «Декларацию о намерениях» («Конкордат»), в которой были определены процессуальные аспекты проведения в обеих кантонах референдумов по вопросу территориальной принадлежности трёх южных общин региона Юра, находящихся в составе кантона Берн. 2013 г.: на референдуме народ соответствующих регионов высказался создания Большого кантона Юра в составе старого кантона и франкоязычных католических областей кантона Берн. 2017 г.: прошел референдума о судьбе и территориальной принадлежности бернской общины Мутье, который пришлось повторить по процедурным причинам. 2021 г.: город Мутье (Moutier) окончательно проголосовал на референдуме за присоединение к кантону Юра.

Со своей стороны, подписывая конкордат, правительство Юры обязалось на институциональном уровне положить конец конфликту, поэтому оно не может и не будет предпринимать больше никаких дальнейших шагов по объединению всей Юры в едином «большом кантоне Юра». Частичный успех сопутствовал сепаратистам в городе Мутье (Moutier), который в 2021 году проголосовал на референдуме за присоединение к кантону Юра.

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Это голосование стало возможным благодаря тому, что согласно упомянутому конкордату, муниципальные образования и общины, голосовавшие в 2013 году за переход в Юру, получили право самостоятельно на своем уровне принимать решение о своей кантональной принадлежности.

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