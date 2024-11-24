Результаты референдума 24 ноября 2024 года

В Швейцарии состоялись федеральный и ряд локальных референдумов. На этой карте: итоги федерального референдума с разбивкой по кантонам (субъектам федерации).

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