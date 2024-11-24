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Национальная политика

Результаты референдума 24 ноября 2024 года

В Швейцарии состоялись федеральный и ряд локальных референдумов. На этой карте: итоги федерального референдума с разбивкой по кантонам (субъектам федерации).

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Внешний контент

О чем шла речь на референдуме? Подробнее — в наших материалах ниже

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Противники расширения «узких мест» в сети автодорог Швейцарии отмечают свой успех.

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Семь ключевых моментов по итогам референдума 24 ноября 2024 года

Этот контент был опубликован на В стране возник нетипичный для Швейцарии кризис доверия к властям, которым прекрасно пользуются левые силы. Наш анализ.

Читать далее Семь ключевых моментов по итогам референдума 24 ноября 2024 года
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Реакция на голосование «против» проекта расширения автомагистралей в Швейцарии

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Швейцария не будет расширять автострады: какова была реакция политиков?

Этот контент был опубликован на Швейцарские граждане отвергли сразу шесть проектов по расширению узких мест сети автобанов: какова была реакция политиков?

Читать далее Швейцария не будет расширять автострады: какова была реакция политиков?
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Участок автомагистрали А2 перед Готардским автомобильным туннелем. Это одна из самых проблемных точек на карте автодорог Швейцарии. Фото сделано на Пасху в 2024 году.

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Автодорожная сеть Швейцарии: цифры, факты, оценки

Этот контент был опубликован на Швейцария считается страной железных дорог, тем не менее мало кто знает, что она обладает ещё и развитой сетью скоростных хайвеев.

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На референдуме 24 ноября 2024 года избиратели ответят на вопрос, следует ли расширять автобаны в Швейцарии?

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Следует ли расширять автобаны в Швейцарии? Решать избирателям

Этот контент был опубликован на На референдуме 24 ноября 2024 года избиратели ответят на вопрос, следует ли расширять автобаны в Швейцарии?

Читать далее Следует ли расширять автобаны в Швейцарии? Решать избирателям
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Швейцария — страна арендаторов жилья и все, что касается арендного права, имеет для её жителей огромное значение.

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Швейцария вынесет на референдум арендное право

Этот контент был опубликован на Швейцария — страна арендаторов жилья и все, что касается арендного права, имеет для её жителей огромное значение.

Читать далее Швейцария вынесет на референдум арендное право
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По мнению профсоюзов, система EFAS ставит под угрозу качество ухода в домах престарелых, ухудшает там условия труда персонала и увеличивает власть и влияние медицинских страховщиков, а в конечном итоге это всё равно приведет к увеличению страховых расходов.

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Меньше лечиться в стационарах и больше — амбулаторно? Решать народу

Этот контент был опубликован на Стоит ли стимулировать перевод как можно большего числа больных со стационарного на амбулаторный формат лечения?

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