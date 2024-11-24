Результаты референдума 24 ноября 2024 года

В Швейцарии состоялись федеральный и ряд локальных референдумов. На этой карте: итоги федерального референдума с разбивкой по кантонам (субъектам федерации).
Этот контент был опубликован на
О чем шла речь на референдуме? Подробнее — в наших материалах ниже
Показать больше
Показать больше
Семь ключевых моментов по итогам референдума 24 ноября 2024 года
Этот контент был опубликован на
В стране возник нетипичный для Швейцарии кризис доверия к властям, которым прекрасно пользуются левые силы. Наш анализ.
Читать далее Семь ключевых моментов по итогам референдума 24 ноября 2024 года
Показать больше
Показать больше
Швейцария не будет расширять автострады: какова была реакция политиков?
Этот контент был опубликован на
Швейцарские граждане отвергли сразу шесть проектов по расширению узких мест сети автобанов: какова была реакция политиков?
Читать далее Швейцария не будет расширять автострады: какова была реакция политиков?
Показать больше
Показать больше
Автодорожная сеть Швейцарии: цифры, факты, оценки
Этот контент был опубликован на
Швейцария считается страной железных дорог, тем не менее мало кто знает, что она обладает ещё и развитой сетью скоростных хайвеев.
Читать далее Автодорожная сеть Швейцарии: цифры, факты, оценки
Показать больше
Показать больше
Следует ли расширять автобаны в Швейцарии? Решать избирателям
Этот контент был опубликован на
На референдуме 24 ноября 2024 года избиратели ответят на вопрос, следует ли расширять автобаны в Швейцарии?
Читать далее Следует ли расширять автобаны в Швейцарии? Решать избирателям
Показать больше
Показать больше
Швейцария вынесет на референдум арендное право
Этот контент был опубликован на
Швейцария — страна арендаторов жилья и все, что касается арендного права, имеет для её жителей огромное значение.
Читать далее Швейцария вынесет на референдум арендное право
Показать больше
Показать больше
Меньше лечиться в стационарах и больше — амбулаторно? Решать народу
Этот контент был опубликован на
Стоит ли стимулировать перевод как можно большего числа больных со стационарного на амбулаторный формат лечения?
Читать далее Меньше лечиться в стационарах и больше — амбулаторно? Решать народу
Справочная информация:
Показать больше
Как работает политическая система Швейцарии?
Как работает политическая система Швейцарии и почему она такая устойчивая — об этом в нашем анимационном видео-сюжете.
Читать далее Как работает политическая система Швейцарии?
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.