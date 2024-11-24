Resultate der Abstimmung vom 24. November 2024 in der Schweiz

Autobahnausbau, einheitliche Pflegefinanzierung und zwei Revisionen im Mietrecht: am Sonntag hat die Schweizer Stimmbevölkerung über vier Themen abgestimmt. Hier finden Sie alle Resultate.

Lesen Sie unsere vertiefte Berichterstattung bei den einzelnen Abtimmungsvorlagen:

Unsere Diskussionssendung:

Debattieren Sie mit:

Unsere ausführlichen Erklärungen:

Unsere Wahlhilfe:

Parat für die nächste Abstimmung? Unsere Demokratie-Expert:innen helfen Ihnen – mit dem Crashkurs «In vier Wochen zum Demokratieprofi». Hier geht’s zur Anmeldung.

