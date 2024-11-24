Resultate der Abstimmung vom 24. November 2024 in der Schweiz

Autobahnausbau, einheitliche Pflegefinanzierung und zwei Revisionen im Mietrecht: am Sonntag hat die Schweizer Stimmbevölkerung über vier Themen abgestimmt. Hier finden Sie alle Resultate.
Lesen Sie unsere vertiefte Berichterstattung bei den einzelnen Abtimmungsvorlagen:
Schweizer Politik
Die Schweiz sagt Nein zum Autobahnausbau
Der Bundesbeschluss «Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen» scheitert an der Urne. Die Schweizer Stimmberechtigten sagten mit 52,7% Nein.
Schweizer Politik
Klares Ja zur Gesundheitsreform: Schweiz nimmt EFAS an
Die Finanzierung der Gesundheitskosten wird neu organisiert: 53,3% der Schweizer Stimmberechtigten haben für einen neuen Verteilschlüssel gestimmt.
Schweizer Politik
Mietrecht: Beide Vorlagen erleiden Schiffbruch
51,6% des Stimmvolks sagen Nein zur Verschärfung der Untermiete. Die Vorlage über die Verschärfung der Definition des Eigenbedarfs wird mit 53,8% abgelehnt.
Unsere Diskussionssendung:
Schweizer Politik
Autobahnausbau: Unsere Debatte zur Abstimmung
Autobahnausbau: Was spricht dafür, was dagegen? In Let’s Talk kreuzen ein Befürworter und eine Gegnerin die Klingen.
Debattieren Sie mit:
Diskussion anzeigen
Welche Massnahmen sind nötig, um die Schweizer Autobahnen zu entlasten?
Am 24. November wird über einen Autobahn-Ausbau abgestimmt. Was halten Sie davon?
Unsere ausführlichen Erklärungen:
Schweizer Politik
Soll das Schweizer Autobahnnetz ausgebaut werden? Das Stimmvolk entscheidet
Um was geht es bei der Vorlage und wie argumentieren Befürworter:innen und Gegner:innen? Wir haben die wichtigsten Punkte für Sie zusammengefasst.
Schweizer Politik
Sollen die Rechte von Vermietern bei Mietverträgen gestärkt werden?
Der Mieterinnen- und Mieterverband lehnt die Revision des Mietrechts ab. Am 24. November kommt die Vorlage vors Stimmvolk.
Schweizer Politik
Wird die Gesundheitsversorgung bald einheitlich finanziert?
Die Schweizer Wähler:innen entscheiden am 24. November über die einheitliche Finanzierung des Gesundheitswesens. Unsere ausführliche Erklärung.
Unsere Wahlhilfe:
Auswandern
Abstimmen aus dem Ausland: So funktioniert der Eintrag ins Stimm- und Wahlregister
Schweizer:innen im Ausland können dank einem Eintrag ins Stimmregister vom Ausland abstimmen und wählen. Ein Leitfaden.
Demokratie
So funktioniert das politische System der Schweiz
Die direkte Demokratie ist wie die Neutralität und der Föderalismus ein Teil der schweizerischen Identität.
