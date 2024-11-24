The Swiss voice in the world since 1935
Resultate der Abstimmung vom 24. November 2024 in der Schweiz

Autobahnausbau, einheitliche Pflegefinanzierung und zwei Revisionen im Mietrecht: am Sonntag hat die Schweizer Stimmbevölkerung über vier Themen abgestimmt. Hier finden Sie alle Resultate.

Externer Inhalt

Lesen Sie unsere vertiefte Berichterstattung bei den einzelnen Abtimmungsvorlagen:

Autobahnausbau-Befürworter sind enttäuscht

Schweizer Politik

Die Schweiz sagt Nein zum Autobahnausbau

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Der Bundesbeschluss «Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen» scheitert an der Urne. Die Schweizer Stimmberechtigten sagten mit 52,7% Nein.

Mehr Die Schweiz sagt Nein zum Autobahnausbau
person wird im spital behandelt

Schweizer Politik

Klares Ja zur Gesundheitsreform: Schweiz nimmt EFAS an

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Finanzierung der Gesundheitskosten wird neu organisiert: 53,3% der Schweizer Stimmberechtigten haben für einen neuen Verteilschlüssel gestimmt.

Mehr Klares Ja zur Gesundheitsreform: Schweiz nimmt EFAS an
Viele Menschen schauen verunsichert

Schweizer Politik

Mietrecht: Beide Vorlagen erleiden Schiffbruch

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht 51,6% des Stimmvolks sagen Nein zur Verschärfung der Untermiete. Die Vorlage über die Verschärfung der Definition des Eigenbedarfs wird mit 53,8% abgelehnt.

Mehr Mietrecht: Beide Vorlagen erleiden Schiffbruch

Unsere Diskussionssendung:

Autobahnausbau

Schweizer Politik

Autobahnausbau: Unsere Debatte zur Abstimmung

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Autobahnausbau: Was spricht dafür, was dagegen? In Let’s Talk kreuzen ein Befürworter und eine Gegnerin die Klingen.

Mehr Autobahnausbau: Unsere Debatte zur Abstimmung

Debattieren Sie mit:

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Samuel Jaberg

Welche Massnahmen sind nötig, um die Schweizer Autobahnen zu entlasten?

Am 24. November wird über einen Autobahn-Ausbau abgestimmt. Was halten Sie davon?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
Unsere ausführlichen Erklärungen:

Operationssaal

Schweizer Politik

Wird die Gesundheitsversorgung bald einheitlich finanziert?

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Schweizer Wähler:innen entscheiden am 24. November über die einheitliche Finanzierung des Gesundheitswesens. Unsere ausführliche Erklärung.

Mehr Wird die Gesundheitsversorgung bald einheitlich finanziert?

Unsere Wahlhilfe:

Person stimmt ab

Demokratie

So funktioniert das politische System der Schweiz

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die direkte Demokratie ist wie die Neutralität und der Föderalismus ein Teil der schweizerischen Identität.

Mehr So funktioniert das politische System der Schweiz

Parat für die nächste Abstimmung? Unsere Demokratie-Expert:innen helfen Ihnen – mit dem Crashkurs «In vier Wochen zum Demokratieprofi». Hier geht’s zur Anmeldung.

