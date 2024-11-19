Численность армии Швейцарии превысила установленный лимит
По состоянию на 1 марта 2024 года численность Вооруженных сил Швейцарии составляла около 147 000 человек, что на 5% превышает верхний предел в 140 000 человек, установленный в действующем плане военного строительства.
При этом учётно-кадровая структура ВС Швейцарии выглядит следующим образом: из нынешних 147 000 военнослужащих 104 200 человек — это новобранцы, которым еще предстоит пройти «учебку» (70,9 %), и еще 42 800 человек — это те, кто уже прошел «курс молодого бойца». По сравнению с 2023 годом фактическая численность армии страны уменьшилась на 204 человека. Об этом на днях сообщило Министерство обороны, защиты населения и спорта (VBS) Швейцарии.
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Такое снижение объясняется тем, указывает МО, что в связи с очередным этапом реформирования Вооруженных сил, начавшимся в 2018 году, совокупный срок действительной службы и пребывания в запасе был сокращен до 10 лет. С тем чтобы все-таки обеспечить армии достаточное количество кадровых резервов на переходный период, солдаты и сержанты, окончившие учебные подразделения до 2018 года, останутся в армейском запасе на 12 лет.
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