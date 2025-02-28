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Швейцария перебрасывает свои войска в Австрию

В апреле на полигоне Аллентштайг (Allentsteig) они пройдут курсы переподготовки (WK) и повышения квалификации.
В апреле на полигоне Аллентштайг (Allentsteig) швейцарские военнослужащие пройдут курсы переподготовки (WK) и повышения квалификации. Keystone-SDA

Около тысячи военнослужащих швейцарских Вооруженных сил получили приказ отправиться в Австрию: в апреле на военном полигоне Аллентштайг (Allentsteig) они присоединятся к коллегам из Австрии и Германии для прохождения курса переподготовки (WK).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

С 14 апреля по 9 мая 2025 года швейцарские вооруженные силы в рамках этих учений, носящих кодовое название «Триас» (Trias), будут тестировать свою новую стратегию «Будущее сухопутных войск» (Zukunft der Bodentruppen). Об этом говорится в официальном заявлении Федерального департамента обороны / Министерства обороны Швейцарии (VBS), опубликованном в четверг, 27 февраля.

На швейцарских военных полигонах невозможно обеспечить полноценные учения. В центре учений Trias 25 находится 14-й механизированный батальон 11-й механизированной бригады сухопутных войск Швейцарии. Батальон будет усилен специалистами из других частей и подразделений с тем, чтобы обеспечить автономное функционирование объединенного контингента, выделенного для данного проекта.

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Помимо прочего в Австрию по железной дороге будут доставлены различные виды транспортных средств, включая тяжелую технику (основные боевые танки «Леопард»), а также несколько тонн оперативных и технических материалов. Военный полигон Аллентштайг расположен в федеральной земле Нижняя Австрия, примерно в ста километрах к северо-западу от Вены.

По словам представителей Министерства обороны Швейцарии, сотрудничество в рамках партнерских связей Германии, Австрии и Швейцарии (так называемый проект Partnerschaft von Deutschland, Österreich und der Schweiz / Dach) укрепляет способность швейцарских Вооруженных сил к взаимодействию с партнёрами. В учениях за границей участвуют, как подчеркивает Министерство обороны, только добровольцы.

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Главная задача учений по тестированию основных положений стратегии «Будущее сухопутных войск» состоит в том, чтобы отработать взаимодействие различных родов войск и их кооперацию с ВВС, а также с подразделениями, работающими в информационном пространстве. Это необходимо для того, чтобы обеспечить готовность швейцарских Вооруженных сил к возможной эскалации ситуации.

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