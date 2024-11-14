Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Национальная политика

Швейцария снизит бюрократическое давление на аграриев

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен пообещал фермерам снизить бюрократическое давление на аграрный сектор уже с 2026 года.
Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен пообещал фермерам снизить бюрократическое давление на аграрный сектор уже с 2026 года. Keystone-SDA

Выступая недавно на конференции представителей аграрного сектора страны, министр экономики Швейцарии Ги Пармелен (Швейцарская народная партия / SVP) пообещал фермерам снизить бюрократическое давление на отечественного сельхозпроизводителя уже с 2026 года.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Количество аудиторских проверок фермерских хозяйств, в частности, должно быть сокращено — без потери качества этих проверок. «Мы должны избегать дублирования и повторов одних и тех же проверок, не в наших интересах сводить к минимуму доверие к крестьянам», — указал Ги Пармелен представителям СМИ в Берне.

Кстати, а вы знали?

Показать больше
Каким образом швейцарское сельское хозяйство должно реагировать на изменения климатических параметров? Один из вариантов — возделывать бобовые.

Показать больше

Бобовые — секретное оружие швейцарского сельского хозяйства 

Этот контент был опубликован на Каким образом швейцарское сельское хозяйство должно реагировать на изменения климатических параметров? Один из вариантов — возделывать бобовые.

Читать далее Бобовые — секретное оружие швейцарского сельского хозяйства 

По его словам, контроль будет необходим и в будущем, хотя бы потому что фермеры получают за счет общественных средств миллиардные субсидии. «Но мы должны постараться лучше координировать различные виды контроля». В середине следующего года Ги Пармелен планирует организовать вторую встречу с заинтересованными представителями аграриев, причем на более высоком уровне.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

К тому времени уже должны быть определены конкретные меры по снижению степени интенсивности контрольно-проверочных мероприятий в отношении аграрного сектора страны. Административное бремя крестьян и фермеров должно будет начать сокращаться уже с 2026 года.

Самое читаемое
5-я Швейцария

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Какое будущее ожидает швейцарскую модель нейтралитета?

В самом ли деле эта модель уже полностью устарела, с учетом того, что мир снова вступает в стадию блокового противостояния? А что думаете вы?

Присоединяйтесь к дискуссии
325 Отметки «мне нравится»
206 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Чему Швейцария и США могут сегодня научиться друг у друга?

Когда-то США и Швейцария считались «братскими республиками», активно влияя друг на друга. А что теперь? Участвуйте в наших дебатах.

Присоединяйтесь к дискуссии
105 Отметки «мне нравится»
82 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
3 Отметки «мне нравится»
4 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Сильный снегопад привёл к дорожному хаосу и к многочисленным авариям во многих регионах Швейцарии.

Показать больше

Дорожный хаос и ДТП из-за сильного снегопада в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Сильный снегопад привёл к дорожному хаосу и к многочисленным авариям во многих регионах Швейцарии.

Читать далее Дорожный хаос и ДТП из-за сильного снегопада в Швейцарии
«В июле 2023 года, судя по всему, через польскую компанию снайперские боеприпасы от швейцарской компании P Defence попали в Украину»

Показать больше

Швейцарские снайперские боеприпасы оказались в Украине

Этот контент был опубликован на «В июле 2023 года, судя по всему, через польскую компанию снайперские боеприпасы от швейцарской компании P Defence попали в Украину»

Читать далее Швейцарские снайперские боеприпасы оказались в Украине
Новый генеральный директор SRG Сюзанна Вилле (на фото) официально вступила в должность 1 ноября 2024 года. В своем обращении к сотрудникам в первый же свой рабочий день она объявила о «самой большой трансформации в истории компании».

Показать больше

Общественные СМИ Швейцарии сократят тысячу рабочих мест

Этот контент был опубликован на Швейцарская общественная (негосударственная) телерадиовещательная корпорация SRG SSR сократит к 2029 году 1000 рабочих мест

Читать далее Общественные СМИ Швейцарии сократят тысячу рабочих мест
Акт вандализма в отношении знаменитого памятника культуры вызвал в Швейцарии возмущение. Что именно произошло и какие меры теперь принимаются?

Показать больше

В Швейцарии повредили «Черную Мадонну»: что известно!

Этот контент был опубликован на Акт вандализма в отношении знаменитого памятника культуры вызвал в Швейцарии возмущение. Что именно произошло и какие меры теперь принимаются?

Читать далее В Швейцарии повредили «Черную Мадонну»: что известно!
Эта тенденция просматривается как в сегменте квартир, так и односемейных домов. Таковы новые данные Федерального Ведомства статистики (BFS).

Показать больше

Недвижимость в Швейцарии продолжает дорожать

Этот контент был опубликован на Эта тенденция просматривается как в сегменте квартир, так и односемейных домов. Таковы новые данные Федерального Ведомства статистики (BFS).

Читать далее Недвижимость в Швейцарии продолжает дорожать
В какой степени населения Швейцарии зависит от смартфонов? Стали известны результаты исследования на эту тему, проведенного порталом сравнения цен и тарифов Comparis.

Показать больше

В какой степени население Швейцарии зависит от смартфонов?

Этот контент был опубликован на Стали известны результаты исследования на эту тему, проведенного порталом сравнения цен и тарифов Comparis.

Читать далее В какой степени население Швейцарии зависит от смартфонов?
Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности: «В свете новой геополитической ситуации у нейтралитета нет будущего».

Показать больше

Джон Болтон убежден, что Швейцария должна вступить в НАТО

Этот контент был опубликован на Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности: «В свете новой геополитической ситуации у нейтралитета нет будущего».

Читать далее Джон Болтон убежден, что Швейцария должна вступить в НАТО
Банковский регулятор FINMA беспокоят санкции, введенные в отношении России, проблематика, связанная с процентной ставкой, уже для него не столь важна.

Показать больше

Швейцарский банковский регулятор беспокоят санкции против России

Этот контент был опубликован на Банковский регулятор FINMA беспокоят санкции, введенные в отношении России, проблематика, связанная с процентной ставкой, уже для него не столь важна.

Читать далее Швейцарский банковский регулятор беспокоят санкции против России
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис призвал Россию прекратить войну против Украины.

Показать больше

1000 дней: глава МИД Швейцарии призвал Россию закончить войну

Этот контент был опубликован на Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис призвал Россию прекратить войну против Украины.

Читать далее 1000 дней: глава МИД Швейцарии призвал Россию закончить войну
Российская дипломатическая миссия в Женеве устанавливает на своей крыше все больше и больше «шпионских» спутниковых антенн.

Показать больше

«Крыша дипмиссии России в Женеве уставлена шпионскими антеннами»

Этот контент был опубликован на Российская дипломатическая миссия в Женеве устанавливает на своей крыше все больше и больше «шпионских» спутниковых антенн.

Читать далее «Крыша дипмиссии России в Женеве уставлена шпионскими антеннами»

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Мотивировать крестьян перейти на органическое земледелие: задача непростая. Какой путь предлагает Швейцария в сфере применения пестицидов и удобрений?

Показать больше

Химикаты и современное сельское хозяйство: альтернативный путь Швейцарии

Этот контент был опубликован на Мотивировать крестьян перейти на органическое земледелие: задача непростая. Какой путь предлагает Швейцария в сфере применения пестицидов и удобрений?

Читать далее Химикаты и современное сельское хозяйство: альтернативный путь Швейцарии
1

Показать больше

«Горожане и сельчане в Швейцарии говорят на разных языках»

Этот контент был опубликован на Блез Офман, виноградарь: «Городские жители не замечают усилий, прилагаемых сельским хозяйством в сфере сохранения здоровой экосреды».

Читать далее «Горожане и сельчане в Швейцарии говорят на разных языках»
Apricot trees in canton Valais, Switzerland

Показать больше

«Мы будем есть теперь по-новому»?

Этот контент был опубликован на Сельское хозяйство Швейцарии должно стать более экологичным благодаря новой стратегии, рассчитанной на период до 2050 года.

Читать далее «Мы будем есть теперь по-новому»?
Швейцария будет зависеть от импорта продовольствия

Показать больше

Швейцария теперь зависит от импорта продовольствия

Этот контент был опубликован на «Начиная со вторника 9 июля и далее до конца 2024 года Швейцария будет фундаментально зависеть от импорта продовольствия».

Читать далее Швейцария теперь зависит от импорта продовольствия
Дыры в сыре «Эмменталер» должны быть достаточно большими

Показать больше

Дыры в сыре «Эмменталер» должны быть достаточно большими

Этот контент был опубликован на Измельченный в порошок сенной цвет должен обеспечить сыру этого сорта дыры надлежащего диаметра. Суд решит, допустим ли такой метод.

Читать далее Дыры в сыре «Эмменталер» должны быть достаточно большими

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR