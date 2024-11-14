Швейцария снизит бюрократическое давление на аграриев
Выступая недавно на конференции представителей аграрного сектора страны, министр экономики Швейцарии Ги Пармелен (Швейцарская народная партия / SVP) пообещал фермерам снизить бюрократическое давление на отечественного сельхозпроизводителя уже с 2026 года.
Количество аудиторских проверок фермерских хозяйств, в частности, должно быть сокращено — без потери качества этих проверок. «Мы должны избегать дублирования и повторов одних и тех же проверок, не в наших интересах сводить к минимуму доверие к крестьянам», — указал Ги Пармелен представителям СМИ в Берне.
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Бобовые — секретное оружие швейцарского сельского хозяйства
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Каким образом швейцарское сельское хозяйство должно реагировать на изменения климатических параметров? Один из вариантов — возделывать бобовые.
По его словам, контроль будет необходим и в будущем, хотя бы потому что фермеры получают за счет общественных средств миллиардные субсидии. «Но мы должны постараться лучше координировать различные виды контроля». В середине следующего года Ги Пармелен планирует организовать вторую встречу с заинтересованными представителями аграриев, причем на более высоком уровне.
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К тому времени уже должны быть определены конкретные меры по снижению степени интенсивности контрольно-проверочных мероприятий в отношении аграрного сектора страны. Административное бремя крестьян и фермеров должно будет начать сокращаться уже с 2026 года.
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