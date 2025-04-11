Швейцария усилит противодействие иностранной преступности
Швейцария усилит противодействие иностранной преступности. С этой целью будет создана рабочая группа по выработке мер реагирования на тяжкие уголовные преступления, совершённые иностранцами.
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Эта группа, создаваемая по инициативе федерального центра и кантонов, предоставит пакет мер по упрощению порядка реализации процедур по задержанию и депортации из страны лиц, представляющих угрозу для безопасности Швейцарии. Под этими лицами подразумеваются, в том числе, и просители убежища, совершившие тяжкие преступления.
Как пояснили в Государственном секретариате по вопросам миграции (Staatssekretariat für Migration, SEM, подразделение Минюста Швейцарии), цель инициативы — обеспечить последовательное задержание таких лиц и их депортации в рамках действующего законодательства.
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Проект реализуется при участии всех уровней власти (федеральный центр, кантон, общины). Инициатором данной инициативы выступило Постоянное совещание (Конференция) кантональных директоров / министров юстиции и полиции (KKJPD). Параллельно в стране будут пересмотрены правовые нормы, касающиеся порядка задержания с целью депортации.
По информации SEM, изменения направлены на то, чтобы упростить применение принудительных мер в отношении иностранных граждан, неоднократно нарушивших уголовное законодательство Швейцарии. Кантоны и SEM будут передавать указанной целевой рабочей группе сведения о следующих категориях лиц:
- о просителях убежища и иностранных гражданах, неоднократно совершавших уголовные преступления в Швейцарии;
- о лицах, в отношении которых при въезде в страну поступает сигнал о наличии у них судимости за рубежом;
- о содержащихся под стражей в ожидании депортации.
Создание целевой рабочей группы направлено на улучшение координации оперативной правоохранительной работы центра, кантонов и общин Швейцарии, на более оперативный обмен релевантной информацией между ними и на эффективное исполнение решений о принудительном выдворении при наличии соответствующих правовых оснований.
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