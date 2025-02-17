Швейцарские финансы находятся почти в полном порядке
Дефицит в 80 млн вместо запланированных 2,645 миллиарда: согласно предварительным данным, впервые после пандемии COVID-19 федеральное правительство Швейцарии добилось практически сбалансированного финансового результата. Это означает, что процесс сокращения бюджетных долгов, накопленных в период пандемии, идет успешно.
Существует несколько причин, по которым федеральный бюджет оказался в конце 2024 года в значительно лучшем состоянии, чем ожидалось. В пресс-релизе, опубликованном на прошлой неделе, Федеральный совет (кабмин) отмечает, что, с одной стороны, свою роль сыграло сокращение масштабов чрезвычайных расходов, в том числе отсрочка предоставления крупной субсидии национальному железнодорожному перевозчику SBB / CFF. С другой стороны, налоговые поступления в бюджет превысили прогноз на 1,2 миллиарда швейцарских франков.
Впервые со времен финансового кризиса, вызванного пандемией, федеральный бюджет избежал миллиардного дефицита, несмотря на увеличение в 2024 году как бюджетных доходов (+5,8 %), так и расходов (+4 %). По данным Федерального финансового ведомства (Eidgenössische Finanzverwaltung, EFV), так называемое «чистое кредитование» (разница между расходами и доходами бюджета за исключением чистого заимствования) составило 817 миллионов швейцарских франков.
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Структурный профицит бюджета составляет 1,3 миллиарда франков. Эти средства будут направлены на сокращение долга, возникшего из-за последствий пандемии. Если учитывать показатели чрезвычайного бюджета, то предварительный уровень государственного долга на конец 2024 года составит 26,8 миллиарда франков — на 0,4 миллиарда меньше, чем годом ранее.
Среднесрочные финансовые перспективы Конфедерации также выглядят более благоприятными, чем предполагалось ранее. Как сообщает Федеральный совет, уже к 2026 году ожидается равновесие структурного бюджета. «Это означает, что при формировании бюджета на 2026 год, скорее всего, дополнительных сокращений делать не придется. Такой результат обусловлен значительным и систематическим снижением расходов за последние годы».
Доходы за счет сырья
Что касается доходов, в течение следующих трех лет, как говорится в заявлении правительства, ожидается их увеличение. По имеющимся оценкам, поступления только от подоходного налога за этот период увеличатся в общей сложности примерно на 1,6 миллиарда швейцарских франков. Это связано с тем, что зарегистрированные в кантоне Женева энергетические и сырьевые торговые компании зафиксировали исключительно высокие прибыли на фоне роста цен на сырье.
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Федеральный совет считает, что этот дополнительный доход поможет покрыть более высокие расходы, одобренные парламентом, в частности на вооруженные силы, а также обязательный взнос в европейскую программу финансирования инноваций Horizon Europe. Однако власти предостерегают от завышенных ожиданий: «Это увеличение прибыли — разовое, временное явление, а потому недолговечное».
Для обеспечения устойчивости федеральных финансов в долгосрочной перспективе Федеральный совет считает необходимым реализовать пакет мер по сокращению бюджетных расходов, представленный в конце января и вынесенный сейчас на общественное обсуждение и межведомственное согласование. Без этого пакета в 2027 и 2028 годах ожидается дефицит федерального бюджета в размере около 2 миллиардов швейцарских франков ежегодно.
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