Швейцарцы не захотели строить слишком роскошный курорт

Сами Савирис был намерен превратить деревушку Излетен в роскошный курорт, но теперь курорт будет, но не очень роскошный. Фото: визуализация возможного проекта. SWI / SRF

Инвестор и девелопер из Египта Сами Савирис (Samih Sawiris) был намерен превратить простую деревушку Излетен (кантон Ури) в роскошный курорт с отелем, шале и портом для яхт. Над этим проектом он работает уже несколько лет, в прошлом со стороны местных жителей в его адрес звучала критика и теперь им был представлен новый, менее помпезный вариант проекта.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Египетский инвестор Сами Савирис всем в Швейцарии уже очень хорошо знаком, его стараниями в горной деревне Андерматт, там, где раньше находилась воинская часть горных егерей, возник современный курорт с супер-отелями и современной лыжной инфраструктурой. Теперь на очереди его следующий проект: небольшую прибрежную и в целом ничем не примечательную деревню Излетен (Isleten) на Урнском озере в кантоне Ури он хотел превратить в роскошный курорт.

О чем идет речь?

Несколько лет назад он уже купил земельный участок, на котором ранее располагался завод по производству взрывчатки. В его планах было построить гавань для яхт, отель и каникулярные апартаменты (шале). Однако первоначальные планы вызвали критику местных жителей, с их точки зрения пристань для яхт, роскошный отель и дорогие шале — все это было слишком велико и чересчур помпезно. И тогда Сами Савирис изменил проект, подчеркнув, что еще меньше его сделать уже не получится.

Как выглядит новый проект?

Площадь курорта должна сократиться на треть с 55 000 квадратных метров до 37 000 квадратных метров. Как и прежде, планируется построить 50 гостиничных номеров, но они будут меньше по площади и проще по стандарту: это будут трех или четырехзвездочные номера, пятизвездочных номеров не будет. Лодочная гавань, так называемая марина, будет уплотнена, будут построены 50 стояночных мест для лодок, но для больших яхт эта гавань уже не подойдет.

Что получит местное население?

В уплотненном варианте проекта предусмотрено увеличить площадь общественных зеленых насаждений, доступных для всех. Будет больше общедоступных вариантов занятия плаванием и вообще водными видами спорта. Новая застройка будет интегрирована в систему швейцарских пешеходных туристических маршрутов (в Швейцарии эти маршруты с указанием времени в пути обычно отмечаются желтыми стрелками-указателями).

Что думают сторонники проекта?

Они довольны внесенными изменениями. Об этом говорит, например, мэр расположенного неподалеку города Зеедорф (Seedorf) Тони Штадельманн (Toni Stadelmann). Территория курорта будет открыта для публики, она станет местной зоной отдыха. Однако до сих пор многие вопросы остаются без ответов. Например, что будет с интенсивностью автомобильного и в целом транспортного движения?

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Кантональное правительство кантона Ури также удовлетворено правками в проекте. «Он поддержит туризм и экономику кантона», — говорит директор (министр) юстиции кантона Даниэль Фуррер (Daniel Furrer). По его прикидкам экономическая выгода для региона от проекта составит около 14 млн франков в год, здесь будут созданы 80 дополнительных рабочих мест.

Что говорят противники проекта?

Секретарь местной ячейки «Партии Зелёных» (GPS) Эвелин Люонд (Eveline Lüönd) по-прежнему настроена скептически. Второй проект меньше по площади, но в него, говорит она, «упаковано» теперь едва ли не больше всего и всякого, чем в первой версии. Поэтому она предлагает отказаться от инвесторских услуг Сами Савириса, вместо этого выкупить землю и аккуратно ее модернизировать должно государство, то есть кантон. Тут можно было бы вместо гавани и шале обойтись зонами для гриля, площадкой для мини-гольфа и небольшим пляжем.

А что будет, если и новый проект тоже будет отвергнут местными жителями?

Как говорит Сами Савирис, он уже пошел на множество компромиссов. «Уменьшать масштаб проекта дальше уже нельзя просто с чисто экономической точки зрения». Однако на прошлой неделе не пресс-конференции он выразил уверенность, что второй вариант проекта будет хорошо принят местными жителями. А если этого все-таки не произойдет, то, по словам Сами Савириса, у него есть запасные планы: он мог бы в этом случае либо снова продать этот участок, либо построить на этой территории на берегу озера частную виллу с садом.

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