Экономика и экология на референдуме в Швейцарии в феврале

На референдуме 9 февраля 2025 года Швейцария проголосует по «Инициативе об экологической ответственности». Keystone / Peter Schneider

На референдуме 9 февраля 2025 г. швейцарцы проголосуют по народной законодательной инициативе «За ответственную экономику, не выходящую за границы возможностей планеты / Инициатива по экологической ответственности» (Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen / Umweltverantwortungsinitiative), выдвинутой молодежной организацией партии «Зелёные» (GPS).

6 минут

Разработанная неправительственной организацией (НПО) Global Footprint Network концепция «Всемирного дня экологического долга» Внешняя ссылка(Earth Overshoot Day) исходит из того, что однажды в году наступает день, когда объём использованных человечеством возобновляемых ресурсов в перерасчете за год начинает превышать тот объём таких ресурсов, который экосфера Земли сама способна воспроизвести / восстановить на основе механизма биоёмкостии, то есть способности планеты восстанавливаться и поглощать отходы, в том числе парниковые газы.

Многие экологические организации в Швейцарии утверждают, что в 2024 году для этой страны «День экологического долга» наступил 27 мая, то есть к этому дню Швейцария уже израсходовала все ресурсы, которые природа может предоставить и возобновить в течение всего года. Есть и довольно эффектные расчеты, мол, если бы все на Земле жили так, как живут швейцарцы, то человечеству понадобилось бы две с половиной Земли.

Так или иначе, в феврале 2023 года молодежная организация партии «Зелёные» выдвинула народную законодательную инициативу «За ответственную экономику, не выходящую за границы возможностей планеты»Внешняя ссылка. Граждане Швейцарии (а в стране 27% населения не имеет прав гражданства) проголосуют по этой инициативе на федеральном референдуме 9 февраля 2025 года. Инициатива предлагает включить в Федеральную Конституцию страны статью, обязывающую национальную экономику развиваться с «учетом ограничений, установленных природой, в частности, ее функциональной способностью к регенерации».

Это означает, что в рамках экономической деятельности страна не сможет использовать больше ресурсов или выбрасывать в атмосферу больше загрязняющих веществ, чем сможет восстановить или естественным путем абсорбировать планета. На практике это будет означать, если верить данным швейцарского отделения организации Greenpeace, резкое сокращение объема частного потребления в Швейцарии, одной из основ экономики страны. В перерасчете на так называемый «углеродный след» это будет означать необходимость сокращения масштабов потребления на одного человека более чем на 90%.

Показать больше

Показать больше «Прогресс и инновации сделают туризм экологически устойчивым» Этот контент был опубликован на Франциско Бетти: «Если в ближайшие 20 лет индустрия туризма и сможет перейти на рельсы устойчивого развития, то только благодаря инновациям». Читать далее «Прогресс и инновации сделают туризм экологически устойчивым»

На достижение этой цели законодательная инициатива Pour une économie responsable respectant les limites planétaires (initiative pour la responsabilité environnementale) даёт федеральному центру и кантонам (субъектам федерации) десять лет. Инициативный комитет не определяет конкретных инструментов или алгоритмов реализации такого рода цели, лишь призывая государственные органы «не принимать меры, которые приведут к социальной несправедливости».

Иницианты рассматривают свой документ в качестве вклада Швейцарии в решение основных экологических проблем, стоящих перед человечеством, среди которых негативные последствия изменения климата, процесс утраты биоразнообразия, массовое потребление водных и земельных ресурсов, выбросы в экосферу земли чрезмерных объемов азота и фосфора.

Каковы аргументы в пользу этой инициативы?

«Молодые Зелёные» считают, что защита окружающей среды должна стать приоритетом, закрепленным в Конституции, будучи базовой основой функционирования экономики и общества. Реализация инициативы позволить сохранить жизненно важные основы человечества и сделать так, чтобы все люди имели доступ к здоровой пище, чистой питьевой воде и чистому воздуху. Инициативный комитет считает, что экономика несет значительную долю ответственности за перерасход ресурсов планеты, что приводит к экологическим кризисам, экстремальным погодным явлениям и необратимым изменениям в экосистемах Земли.

Каковы аргументы против инициативы?

Правительство Швейцарии, равно как и парламент, выступают против инициативы и считает, что она слишком радикальна и что десятилетний срок, установленный текстом для достижения поставленных целей, не является реалистичным. Чтобы реально достичь поставленных инициативой целей, стране придется принять и реализовать драконовские меры, которые будут иметь негативные последствия для экономики и общества, став причиной непропорциональных и непосильных для государства и общества расходов».

Показать больше Дебаты Ведёт: Кати Роми Какова ситуация биологическим разнообразием в вашей стране? На референдуме 22 сентября 2024 года граждане Швейцарии будут голосовать по так называемой «Инициативе о биоразнообразии». Как эта проблема решается в Вашей стране? Присоединяйтесь к дискуссии 58 Отметки «мне нравится» Просмотреть обсуждение

Правительство страны, Федеральный совет, также отмечает, что в Конституции Швейцарии уже содержится целый ряд положений, касающихся «устойчивого развития», они все хорошо сбалансированы и не нуждаются в дополнениях. Со своей стороны, организация работодателей Швейцарии Economiesuisse отмечает, что низкий уровень потребления ресурсов также является явным признаком бедности. Только пятнадцать стран мира имеют «экологический след» в границах ресурсного потенциала «одной Земли», то есть реально отвечают требованиям инициативы беднейшие страны мира, такие как Афганистан, Гаити и Мадагаскар.

Кто выступает за, и кто против инициативы?

Текст инициативы поддержан широким альянсом левых партий и неправительственных организаций, включая партию «Зелёные», социал-демократическую партию (SP), организацию «молодых социалистов (JUSO), «Гринпис», Ассоциацию мелких фермерских хозяйств (Kleinbauernvereinigung).

В поддержку инициативы выступили примерно восемь десятков ученых и экспертов. Против инициативы выступают те, кто голосует на правую Швейцарскую народную партию (SVP), за партию «Либералы» (FDP, правый центр), за партию «Центр» (Mitte) и даже некоторые из тех, кто голосует за «Зелёных» (GPS). Деловые круги страны также выступают против инициативы.

Что делают другие страны?

Несколько европейских стран уже создали особый правовой базис, нацеленный на сохранение природных ресурсов, их числе Франция, Италия, Германия, Австрия, Нидерланды и Швеция. Например, в Кодексе окружающей среды ФранцииВнешняя ссылка говорится, что достижение нейтрального экологического следа в пределах возможностей Земли должен быть обеспечен за счет перехода к «экономике замкнутого цикла. В Германии в «Стратегии устойчивого развитияВнешняя ссылка», что «глобальные экологические ограничения являются основой для всех политических решений».