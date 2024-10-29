Президент Швейцарии выступает за реэкспорт оружия в Украину

Пылающий в результате российского ракетного удара рынок, регион города Николаев, Украина, 15 октября 2024 года. Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved

В понедельник, 28 октября 2024 года, президент Швейцарии заявила, что она выступает за пересмотр запрета, который в настоящее время не позволяет реэкспортировать вооружения швейцарского производства из третьих стран в Украину. По ее словам, это эмбарго наносит вред как промышленности, так и безопасности Швейцарии.

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Агенство Reuters/ портал SWI Доступно на 2 других языках English en Swiss president backs lifting re-export ban on arms to Ukraine Оригинал Читать далее Swiss president backs lifting re-export ban on arms to Ukraine

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С тех пор как Россия вторглась на территорию Украины в 2022 году и начала широкомасштабную агрессию, в Швейцарии не утихают дискуссии по вопросу о том, каким образом следует в данной ситуации трактовать многовековые традиции нейтралитета. Парламент страны уже однажды порекомендовал смягчить нормы и правила, регулирующие военно-техническое сотрудничество Швейцарии с иностранными государствами в части поставок и реэкспорта вооружений швейцарского производства.

В прошлом 2023 году, однако, правительство, Федеральный совет, отказалось менять свой курс в этой области. «Лично я считаю, что нам нужно сделать шаг вперед навстречу нашей (оборонной) промышленности», — указала Виола Амхерд, президент страны в 2024 году и глава министерства обороны, на пресс-конференции в Берне. «(Ситуация, в которой находится наш ВПК) становится (все более) сложной, коль скоро такие страны, как Нидерланды, уже решили не покупать (больше) в Швейцарии (вооружений, не имея права) свободно осуществлять (его реэкспорт), и я эту (позицию) понимаю», — добавила президент.

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«А если у нас есть проблемы с нашим ВПК, значит, у нас есть и проблемы с безопасностью, потому что (для ее обеспечения) важно иметь (современные) технологии и ноу-хау». При этом Виола Амхерд уточнила, что Швейцария, которая всегда выступает с позиций миротворца и посредника в глобальных конфликтах, никогда не будет поставлять вооружения напрямую воюющей стране.

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Несмотря на свой давний вооруженный нейтралитет (как минимум с 1815 года), Швейцария является одним из крупнейших поставщиков вооружений, занимая в 2022 году, согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute), 14-е место в мире. В 2023 году, однако, объемы поставок вооружений из Швейцарии резко упали и критики усматривают причину этого именно в швейцарском нейтралитете и в запрете реэкспорта.

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Виола Амхерд заявила, что Швейцарии нужно куда больше, чем раньше, инвестировать в свою безопасность и в безопасность Европы, подчеркнув, что страна планирует укреплять свои связи с зарубежными партнерами, включая НАТО. «За последние 30 лет Швейцария недостаточно инвестировала в оборону, и нам нужно наверстывать упущенное», — резюмировала президент Швейцарии.