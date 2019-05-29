Новая весна для старого паровоза на линии Фурка

Бензопилы, экскаваторы и снегоуборочные машины: порядка пятнадцати волонтеров в течение трёх недель расчищают от снега историческую железнодорожную линию Фурка. Об этом - наш репортаж.

5:30 утра. Еще покрытые снегом горы окрашиваются в голубоватые тона с первыми лучами солнца. В окрестностях Реальпа - маленькой деревни в кантоне Ури - всё еще погружено в сон. Чуть в стороне привлекает внимание свет в окнах одного дома: в столовой Ассоциации паровой зубчатой железной дороги Фурка день уже начался. Волонтеры еще со следами от подушек на лицах обмениваются шутками, намазывая хлеб конфитюром.

Перед тем, как выпить вторую чашку кофе, они готовят бутерброды в дорогу, закрепляют лавинные спасательные датчики и наносят солнцезащитный крем, ведь «там, наверху - солнце обжигает!» - предупреждают они.

(Keystone)

Железная дорога была заброшена в 1981 году после введения в эксплуатацию базисного туннеля Фурка. Волонтеры начали приводить её в порядок в 1986 году. Часть паровозов, проданных во Вьетнам, была найдена, выкуплена и возвращена в Швейцарию в 1990 году c немалыми трудностями. И в 2010 году линия между Реальпом и Обервальдом была вновь запущена в эксплуатацию. Примерно 30 000 пассажиров ежегодно посещают этот туристический аттракцион в течение трех месяцев - железная дорога открыта с конца июня до начала октября.

Около 15 человек участвуют в уборке снега на исторической железной дороге, проходящей через горный перевал Фурка. Работы ведутся примерно 3 недели, в течение которых полностью расчищаются от снега пути, ремонтируются рельсы и всё приводится в порядок перед открытием нового туристического сезона 22 июня.

Осторожно, лавины!

Локомотивы выезжают из депо. В 6:30 раздается свисток - и все волонтеры отправляются по старому железнодорожному пути до места расчистки от снега. Между тем, два человека уезжают на машине отдельно от группы: они отвечают за безопасность и проведут день на горном склоне, расположенном напротив места расчистки. Их задача заключается в наблюдении за снежным покровом и оперативном обнаружении сходов лавин, чтобы немедленно предупредить об этом команду по рации.

Остальные добровольцы начинают подниматься по зубчатой железной дороге, восхищаясь окружающими пейзажами - лоскутным одеялом из снега, зелени и ручьев. Во главе состава следует совсем маленький красный локомотив, прозванный "Земляничкой", за ним – большой дизельный тепловоз. Поезд едет между двух снежных стен и проезжает через тоннель, украшенный тысячами ледяных сталактитов. В следующем тоннеле приходится остановиться, поскольку выезд полностью завален снегом.

Только при помощи лестницы члены команды могут подняться на снежный покров. Из-за сходов лавин толщина снежного покрова в некоторых местах здесь достигает 16 метров. Этот слой волонтерам приходится разгребать ручными лопатами и двумя механическими снегоуборщиками. Дизельный локомотив также оснащен фронтальным роторным снегоочистителем для расчистки дороги, но это приспособление может функционировать только если толщина снега не превышает полутора метров.

Над местом расчистки восходит солнце. Волонтёры разбиваются на группы и сразу принимаются за работу. На этой неделе работами руководит Патрик. Он геофизик и участвует в работе ассоциации уже не первый год: «Стать машинистом поезда было моей детской мечтой, и я смог воплотить её на перевале Фурка», - говорит он.

Прошлым летом в Реальпе он волей случая познакомился с Робером, приехавшим покататься на паровозе. Патрик убедил этого специалиста по оптике из Цюриха поучаствовать в уборке снега. Роберу удалось взять отпуск на три дня, и он в восторге: «Это совсем другие масштабы, здесь столько снега!».

Снежная стена

Чуть дальше по пути следования третий туннель полностью накрыло лавиной. Снег тут такой плотный, что для его уборки волонтеры используют экскаватор. Команде удается проникнуть внутрь и предпринимается попытка открыть верхний портал. Будучи закрытым на протяжении всей зимы, он препятствует тому, чтобы снег засыпал тоннель. Поддерживающие портал стальные опоры убираются одна за другой и створки открываются перед настоящей стеной из снега, твердой, как бетон. Теперь волонтеры будут работать с обеих сторон этой "перегородки", пытаясь пробить толщу снега.

(Thomas Kern/swissinfo.ch)

Александр управляет экскаватором. Он - пенсионер из цюрихского региона и всю трудовую жизнь проработал на строительных машинах. Он участвует в расчистке путей от снега уже 4 года.

«Я хочу внести свою лепту в поддержание жизни паровой железной дороги Фурка, финансовых средств у меня немного, но я могу уделить свое время», - поясняет он. «Мне доставляет удовольствие продолжать управлять машинами и общаться с людьми, здесь все помогают друг другу».

Вдруг в середине туннеля появляется маленькая мышка и бежит между рельсов. «Что она тут ела всю зиму?», - удивленно вопрошает Александр.

В ход идет бензопила

Один из самых сложных моментов в снегоуборочных работах – мост Штеффенбах, расположенный чуть выше. Мост представляет собой разборную структуру, установленную в 1925 году: зимой мост разбирается, а две его части складываются по обе стороны ущелья.

(Thomas Kern/swissinfo.ch)

Волонтеры должны освободить их от снега, чтобы вновь состыковать их по направляющим и, таким образом, воссоединить железнодорожное полотно. Изначально здесь был каменный мост, построенный в начале 20 века, но его довольно быстро снесла одна из лавин, которые регулярно сходят в этих горах.

Снег под мостом настолько твердый, что команде приходится задействовать бензопилу, чтобы один за другим вырезать ледяные блоки. Дженни поднимает их на своем экскаваторе и отвозит в сторону. Эта медсестра тридцати с небольшим лет из немецкого Мюнхена испытывает настоящее удовольствие от работы со снегом.

Она приезжает сюда со своим другом пятый год подряд. «Мы уже знали, как выглядит этот регион летом, но нам хотелось узнать, что он представляет собой зимой», - рассказывает она. «Нам нравится работа на свежем воздухе, это увлекательно и "переключает" мысли».

В 14:00 все начинают собираться обратно. Уборка снега заканчивается рано, поскольку после полудня слишком высока опасность схода лавин.

Вспотевшие от нагрузки волонтеры направляются к локомотиву, который отвезет их в столовую, где они подкрепятся заслуженным кофе и шоколадом. На обратном пути у всех них утомленный вид, но на лицах – широкие улыбки. «Конечно, к концу дня все сильно устают», - резюмирует Дженни. «Но это приятная усталость, мы хорошо себя чувствуем, потому что знаем, что сделали важное дело».



Паровая зубчатая железная дорога Фурка Она была построена, чтобы связать Бриг и Дизентис для развития туризма и транспортировки военных эшелонов. Линия была введена в эксплуатацию в 1926 году и электрифицирована в 1942. Железная дорога была заброшена в 1981 году после строительства базисного туннеля Фурка. Волонтеры начали приводить пути в порядок в 1986 году. Теперь каждый год 30 000 пассажиров ежегодно посещают этот туристический аттракцион в течение трех месяцев - железная дорога открыта с конца июня до начала октября. Конец инфобокса











Перевод и подготовка: Евгений Мамонтов

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