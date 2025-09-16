Две трети жителей Швейцарии используют несколько языков

Две трети жителей Швейцарии регулярно говорят в быту на нескольких языках. Чаще всего это национальные языки (немецкий, французский, итальянский, ретороманский), а наиболее часто употребляемым среди иных языков является английский.

Как сообщает Федеральное Ведомство статистики Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS), больше всего многоязычных людей живёт во франкоязычной части Швейцарии — 66% населения этого региона знают больше одного языка. Молодёжь значительно чаще, чем пожилые, использует в повседневном общении, на работе или в интернете более одного языка: среди 15–24-летних это 81%, тогда как среди людей старше 65 лет — лишь 38%.

У многих многоязычие начинается с раннего возраста: 38% детей и подростков младше 15 лет слышат дома как минимум два языка, а примерно каждый пятый ребёнок говорит с родителями на нескольких языках. Помимо национальных языков, чаще всего в стране используется английский. В немецкоязычных кантонах к нему прибегают чаще, чем к французскому, а во франкоязычных регионах — чаще, чем к немецкому.

Более половины жителей Швейцарии в возрасте 15–64 лет оценивают свои активные знания английского как «хорошие» или «очень хорошие». Испанский и португальский наиболее распространены во франкофонной Швейцарии, тогда как албанский, боснийский, хорватский, черногорский и сербский — преимущественно в немецкоязычных регионах страны.

Почти четверть населения страны в возрасте старше 25 лет изучает один или несколько иностранных языков. Чаще всего это английский, немецкий и французский. Немецкий и французский обычно осваивают по профессиональным причинам, английский же чаще учат для путешествий и отдыха. Французский в основном изучается в школе, немецкий же чаще учат на работе или на языковых курсах.

Справка

В Швейцарии существует различие между национальными и официальными языками.

К национальным (Landessprachen) относятся литературный немецкий, французский, итальянский и ретороманский. Этот статус подчёркивает их культурную значимость и роль в формировании многоязычной идентичности страны, даже если речь идёт о малораспространённом ретороманском языке.

Официальными (Amtssprachen) на федеральном уровне признаны немецкий, французский и итальянский — именно они используются в парламенте, в федеральной администрации, в судебных органах и при публикации законов. Ретороманский – это официальный язык регионального значения.

Таким образом, национальные языки отражают историческое и культурное многообразие Швейцарии, а официальные обеспечивают функционирование государства. Понятия «государственный язык» в Швейцарии нет.

