The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Образование

Две трети жителей Швейцарии используют несколько языков

Две трети жителей Швейцарии регулярно говорят в быту на нескольких языках. Чаще всего это национальные языки страны, а самым распространённым среди иных языков является английский.
Две трети жителей Швейцарии регулярно говорят в быту на нескольких языках. Чаще всего это национальные языки страны, а самым распространённым среди иных языков является английский. Keystone-SDA

Две трети жителей Швейцарии регулярно говорят в быту на нескольких языках. Чаще всего это национальные языки (немецкий, французский, итальянский, ретороманский), а наиболее часто употребляемым среди иных языков является английский.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Как сообщает Федеральное Ведомство статистики Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS), больше всего многоязычных людей живёт во франкоязычной части Швейцарии — 66% населения этого региона знают больше одного языка. Молодёжь значительно чаще, чем пожилые, использует в повседневном общении, на работе или в интернете более одного языка: среди 15–24-летних это 81%, тогда как среди людей старше 65 лет — лишь 38%.

У многих многоязычие начинается с раннего возраста: 38% детей и подростков младше 15 лет слышат дома как минимум два языка, а примерно каждый пятый ребёнок говорит с родителями на нескольких языках. Помимо национальных языков, чаще всего в стране используется английский. В немецкоязычных кантонах к нему прибегают чаще, чем к французскому, а во франкоязычных регионах — чаще, чем к немецкому.

Показать больше
Cartoon: Do you speak English?

Показать больше

Культура

Английский как универсальный язык общения в Швейцарии: благо или зло?

Этот контент был опубликован на Способствует ли английский язык национальной сплоченности, или всё же вредит ей?

Читать далее Английский как универсальный язык общения в Швейцарии: благо или зло?

Более половины жителей Швейцарии в возрасте 15–64 лет оценивают свои активные знания английского как «хорошие» или «очень хорошие». Испанский и португальский наиболее распространены во франкофонной Швейцарии, тогда как албанский, боснийский, хорватский, черногорский и сербский — преимущественно в немецкоязычных регионах страны.

Почти четверть населения страны в возрасте старше 25 лет изучает один или несколько иностранных языков. Чаще всего это английский, немецкий и французский. Немецкий и французский обычно осваивают по профессиональным причинам, английский же чаще учат для путешествий и отдыха. Французский в основном изучается в школе, немецкий же чаще учат на работе или на языковых курсах.

Справка

В Швейцарии существует различие между национальными и официальными языками.

К национальным (Landessprachen) относятся литературный немецкий, французский, итальянский и ретороманский. Этот статус подчёркивает их культурную значимость и роль в формировании многоязычной идентичности страны, даже если речь идёт о малораспространённом ретороманском языке.

Официальными (Amtssprachen) на федеральном уровне признаны немецкий, французский и итальянский — именно они используются в парламенте, в федеральной администрации, в судебных органах и при публикации законов. Ретороманский – это официальный язык регионального значения.

Таким образом, национальные языки отражают историческое и культурное многообразие Швейцарии, а официальные обеспечивают функционирование государства. Понятия «государственный язык» в Швейцарии нет.

Показать больше
Консорциум швейцарских вузов представит ИИ-модель (LLM), обученную на базе открытой инфраструктуры и ориентированную на поддержку 1 500 языков.

Показать больше

Швейцарский ИИ

Швейцария представит многоязычную ИИ-модель

Этот контент был опубликован на Консорциум швейцарских вузов представит ИИ-модель (LLM), обученную на базе открытой инфраструктуры и ориентированную на поддержку 1 500 языков.

Читать далее Швейцария представит многоязычную ИИ-модель
Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Показать больше

Культура

Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой.

Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
60 Отметки «мне нравится»
70 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
36 Отметки «мне нравится»
27 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Знать или не знать — о том, что вам грозит серьёзное заболевание?

Узнать о болезни ещё до появления симптомов? Даже если она никогда не перейдёт в клиническую фазу? Что для вас предпочтительнее?

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Отметки «мне нравится»
2 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Серджио Эрмотти, который намерен оставаться во главе UBS как минимум до конца 2026 года, подчёркивает: UBS — это «швейцарский банк с международным присутствием».

Показать больше

Рабочее место

Возможен ли переезд банка UBS из Швейцарии в США?

Этот контент был опубликован на По сообщениям СМИ уже состоялись переговоры между топ-менеджментом банка и представителями правительства Соединенных Штатов.

Читать далее Возможен ли переезд банка UBS из Швейцарии в США?
Парламент кантона Цюрих считает, что начало преподавания в школах французского языка следует перенести на более поздние сроки.

Показать больше

Когда надо начинать учить французский?

Этот контент был опубликован на Парламент кантона Цюрих считает, что начало преподавания в школах французского языка следует перенести на более поздние сроки.

Читать далее Когда надо начинать учить французский?
Бенедикт Роос (Benedikt Roos) сменит Томаса Зюссли (Thomas Süssli) на должности главы вооружённых сил, а Серж Баво (Serge Bavaud) займёт место Кристиана Дюсси (Christian Dussey) во главе разведки.

Показать больше

В Швейцарии назначены новые главы разведки и армии

Этот контент был опубликован на Швейцарская армия и Федеральная служба разведки (Nachrichtendienst des Bundes, NDB) получили новых руководителей.

Читать далее В Швейцарии назначены новые главы разведки и армии
В Шардонне был установлен необычный мировой рекорд: одновременно там откупорили 1 088 бутылок вина сорта шассла.

Показать больше

Культура

В Швейцарии открыли рекордное число бутылок вина

Этот контент был опубликован на В Шардонне был установлен необычный мировой рекорд: одновременно там откупорили 1 088 бутылок вина сорта шассла.

Читать далее В Швейцарии открыли рекордное число бутылок вина
Минобороны: «Нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами пока не привели к прямым последствиям для Швейцарии».

Показать больше

Внешняя политика

Российские дроны в Польше: безопасность Швейцарии под угрозой?

Этот контент был опубликован на Минобороны: «Нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами пока не привели к прямым последствиям для Швейцарии».

Читать далее Российские дроны в Польше: безопасность Швейцарии под угрозой?
Музей Chaplin’s World в Корсье-сюр-Веве (Corsier-sur-Vevey, Швейцария) будет выкуплен французской компанией Museum Studio совместно с Fribourg Group.

Показать больше

Французская компания купит музей Чаплина в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Музей Chaplin’s World в Корсье-сюр-Веве (Corsier-sur-Vevey, Швейцария) будет выкуплен французской компанией Museum Studio совместно с Fribourg Group.

Читать далее Французская компания купит музей Чаплина в Швейцарии
Однако принятый парламентом вариант соответствующего закона оказался куда мягче редакции, предлагавшейся ранее кабмином.

Показать больше

Адвокатов и нотариусов обяжут соблюдать due diligence

Этот контент был опубликован на Однако принятый парламентом вариант соответствующего закона оказался куда мягче редакции, предлагавшейся ранее кабмином.

Читать далее Адвокатов и нотариусов обяжут соблюдать due diligence
Специалисты ВТШ установили механизмы, отвечающие за стабильность пивной пены. Результаты исследования опубликованы в журнале Physics of Fluids.

Показать больше

Культура

Почему держится пивная пена: ответ нашли в Цюрихе

Этот контент был опубликован на Специалисты ВТШ установили механизмы, отвечающие за стабильность пивной пены. Результаты исследования опубликованы в журнале Physics of Fluids.

Читать далее Почему держится пивная пена: ответ нашли в Цюрихе
Для голосования по кантональным или федеральным вопросам, как и ранее, требуется получения гражданства.

Показать больше

Демократия

На референдуме в Швейцарии отменят запрет на танцы?

Этот контент был опубликован на В нескольких кантонах скоро пройдут референдумы по региональным инициативам. В нашем материале: краткий перечень основных вопросов.

Читать далее На референдуме в Швейцарии отменят запрет на танцы?
В первом полугодии 2025 года чистая миграция увеличила население страны на 34 171 человека — это на 6 792 меньше, чем годом ранее.

Показать больше

Иммиграция в Швейцарию продолжает сокращаться

Этот контент был опубликован на В первом полугодии 2025 года чистая миграция увеличила население страны на 34 171 человека — это на 6 792 меньше, чем годом ранее.

Читать далее Иммиграция в Швейцарию продолжает сокращаться

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
rows of dictionaries

Показать больше

В самом ли деле швейцарцы стали хуже владеть английским?

Этот контент был опубликован на Однако точно определить, насколько хорошо жители Швейцарии знают этот язык, далеко не так-то просто, как могло бы показаться.

Читать далее В самом ли деле швейцарцы стали хуже владеть английским?
Bilingual bakery

Показать больше

Исторический музей расскажет историю швейцарских языков

Этот контент был опубликован на «Швейцария — страна многих языков»: так называется новая выставка швейцарского Национального исторического музея в Цюрихе.

Читать далее Исторический музей расскажет историю швейцарских языков

Показать больше

Иностранные выпускники вузов и поиск работы в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Смогут ли иностранные студенты, получившие образование в Швейцарии, решить проблему нехватки в этой стране рабочих рук?

Читать далее Иностранные выпускники вузов и поиск работы в Швейцарии
Eine Frau in einem Haus

Показать больше

Как швейцарский лингвист попытался спасти редкий язык

Этот контент был опубликован на Как швейцарский лингвист Жан Роледер попытался сохранить язык одного из племён Новой Каледонии и что из этого вышло.

Читать далее Как швейцарский лингвист попытался спасти редкий язык
swissinfo.ch journalists

Показать больше

Журналистский коллектив: ставка на языковое разнообразие!

Этот контент был опубликован на Такого нет нигде в мире: одна большая редакция и 10 языков! Как это вообще может работать?

Читать далее Журналистский коллектив: ставка на языковое разнообразие!

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR