Паника перед экзаменами: как в Швейцарии решают эту проблему

В Швейцарии ищут ответ на проблему панических атак, с которыми сталкиваются школьники и студенты перед экзаменационными сессиями и в период экзаменов. Keystone / Gaetan Bally

Для многих школьников и студентов экзаменационная сессия означает не просто повышенную нагрузку — она сопровождается ещё и ярко выраженными симптомами повышенной тревожности и даже паническими атаками. Это явление набирает силу в Швейцарии уже на протяжении нескольких последних лет. Что стоит за этим и как на эту проблему реагируют школы и вузы?

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Мюриэль Балламанн (Muriel Ballaman), Катя Хесс (Katia Hess), телерадиокомпания RTS / портал SWI

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Учащённое сердцебиение, дрожь, ощущение удушья, потеря контроля, которая в отдельных случаях может привести даже к обмороку: в последние десять лет панические атаки, особенно в период подготовки к экзаменам, стали встречаться у швейцарских студентов и школьников гораздо чаще, чем раньше.

В кантоне Фрибур, например, на франкоязычном западе страны, данные проблемы составляют уже до одной трети всех обращений в студенческие службы психологической помощи и поддержки. Проблема экзаменационного страха стала одной из центральных, все равно, идет ли речь о гимназиях или о высших учебных заведениях. При этом нередко подростки и молодые люди, сталкивающиеся с приступами паники, пытаются справиться с ними самостоятельно. И чем это кончается?

«Когда у меня начинается сильный приступ страха, моё сердце словно сжимается. Звуки вокруг становятся как бы глухими. Всё тело пронизано дрожью, оно будто пытается вытеснить страх», — рассказывает одна из учениц гимназии в интервью западно-швейцарскому франкоязычному радио.

«Комната тишины» и дыхательные практики

Колледж Collège du SudВнешняя ссылка в городе Бюлль (Bulle) является государственным средним учебным заведением со специализацией на подготовке как к университетскому, так и профессиональному образованию. В январе 2025 года колледж у себя открыл специальное «пространство тишины», где можно уединиться в момент кризиса. В этом же помещении проходят образовательные курсы, в рамках которых студенты учатся управлению стрессовыми состояниями.

Преподаватель психологии и школьный медиатор Франсуа Гремион (François Gremion) регулярно сталкивается с паническими атаками. В интервью радио RTS он поделился своими опытом и практическими подходами к поддержке студентов в эти сложные минуты: «Обычно я заранее говорю, что, случись такое, я положу руку ученику или ученице руку на плечо и буду ровно дышать вместе с ним или с ней.

Затем я спокойно объясняю, что всё, что он сейчас чувствует — неприятно, но не опасно для жизни или здоровья. Даже если ему или ей кажется, что он или она задыхается, мы все равно вместе найдём правильный дыхательный ритм. И вот так в большинстве случаев нам и удаётся справиться с кризисом буквально за несколько минут». В этом колледже действует также «группа быстрого реагирования» — это своего рода наставники-туторы из числа старших учеников, способных оказать первую помощь в сложных ситуациях.

Со следующего учебного года весь преподавательский и административный персонал пройдёт специальную подготовку по реагированию на панические состояния студентов. «Отказываться от такой помощи не стоит. Я сама поняла, что это состояние — не навсегда только когда мне начали профессионально помогать (преодолевать такие кризисы)», — делится своим опытом другая ученица колледжа в интервью радио RTS.

Все моложе и всё чаще: что тревожит специалистов

Психиатр из Женевы Пьер Синделар (Pierre Sindelar) отмечает устойчивую тенденцию: если раньше с такими жалобами обращались в основном студенты университетов, то теперь к нему приходят даже гимназисты и ученики выпускных классов средней школы. «Многие ищут быстрых решений: кто-то просит стимуляторы для улучшения концентрации, кто-то — успокоительные для снятия тревожности», — говорит Пьер Синделар.

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По мнению Франсуа Гремиона одной из причин учащения панических атак является недостаточная подготовка подростков к стрессовым ситуациям в целом. Он подчёркивает, что устойчивость к эмоциональной нагрузке должна формироваться осознанно и заранее — и этому может и должна учить школа. Дополнительным фактором, по словам психолога Риты Рэми (Rita Raemy), эксперта студенческой психологической консультации во Фрибуре, стали механизмы социальной редупликации тревожных состояний: «Часто друг или подруга стараются помочь тому, кто переживает приступ паники. Но если они видят, что ничего не помогает, то у них самих возникает чувство беспомощности — и оно может передаваться другим, усиливая общий уровень тревожности в данной социальной группе».

Что делать?

Педагоги и психологи подчёркивают: важно не только реагировать на такой приступ в период его острой фазы, но и заниматься профилактикой панических состояний посредством системной работы со школьными классами и вузовскими группами. Этому может способствовать обучение навыкам психологической саморегуляции и создание безопасной атмосферы в учебной среде, нацеленной не на отторжение, а, наоборот, на привлечение и «инклюзивность». Ведь школа — не только место, где ученики «овладевают знаниями», но еще и пространство, в рамках которого формируется устойчивая психоэмоциональная архитектура личности.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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