Швейцарские вузы усиливают защиту от шпионажа
Швейцарские вузы намерены усилить меры по противодействию промышленному шпионажу. Об этом сообщает газета NZZ am Sonntag. «Было бы наивно думать, что Швейцария не сталкивается со шпионажем», — заявил ректор Высшей технической школы Цюриха (ВТШ / ETHZ) Гюнтер Диссертори.
По его словам, рабочая группа при межвузовской ассоциации Swissuniversities предлагает создать в каждом высшем учебном заведение специальное управление по борьбе со шпионажем, а на федеральном уровне можно было бы подумать и о создании централизованного координационного Центра, который мог бы заниматься разработкой мер по защите от промышленного и технологического шпионажа.
«Следовало бы также усовершенствовать процесс обмена информацией и данными между нашими вузами», — добавил Гюнтер Диссертори в интервью газете NZZ am Sonntag. Рассматривается и идея внутреннего межвузовского обмена информацией по «абитуриентом с сомнительным бэкграундом».
Это должно помочь унифицировать процесс проверки иностранных поступающих на их «благонадежность» и избежать двойной работы. По словам ректора ETHZ, никакой дискриминации здесь нет: «Оценка основана на анализе рисков, а не на цвете паспорта. Страна происхождения может лишь стать поводом для более детальной проверки».
В ETHZ подобные проверки уже проводятся на протяжении всего последнего года — в частности, особое внимание здесь уделяют абитуриентам из России, а также Китая, Ирана и Афганистана. За все это время вуз отклонил примерно 80 заявлений о приеме. Как пояснил Гюнтер Диссертори, при оценке степени «благонадежности» абитуриентов учитываются такие факторы, как гражданство, ранее полученное образование, источники финансирования и предполагаемая область, в которой они могли бы получить работу после учёбы. «Если мы видим критическую комбинацию факторов — мы такого кандидата не принимаем», — подчеркнул Гюнтер Диссертори.
