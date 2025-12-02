Швейцарские вузы усиливают защиту от шпионажа

«Было бы наивно думать, что Швейцария не сталкивается со шпионажем», — заявил ректор Высшей технической школы Цюриха (ETHZ) Гюнтер Диссертори. Keystone-SDA

Швейцарские вузы намерены усилить меры по противодействию промышленному шпионажу. Об этом сообщает газета NZZ am Sonntag. «Было бы наивно думать, что Швейцария не сталкивается со шпионажем», — заявил ректор Высшей технической школы Цюриха (ВТШ / ETHZ) Гюнтер Диссертори.

По его словам, рабочая группа при межвузовской ассоциации Swissuniversities предлагает создать в каждом высшем учебном заведение специальное управление по борьбе со шпионажем, а на федеральном уровне можно было бы подумать и о создании централизованного координационного Центра, который мог бы заниматься разработкой мер по защите от промышленного и технологического шпионажа.

«Следовало бы также усовершенствовать процесс обмена информацией и данными между нашими вузами», — добавил Гюнтер Диссертори в интервью газете NZZ am Sonntag. Рассматривается и идея внутреннего межвузовского обмена информацией по «абитуриентом с сомнительным бэкграундом».

Это должно помочь унифицировать процесс проверки иностранных поступающих на их «благонадежность» и избежать двойной работы. По словам ректора ETHZ, никакой дискриминации здесь нет: «Оценка основана на анализе рисков, а не на цвете паспорта. Страна происхождения может лишь стать поводом для более детальной проверки».

В ETHZ подобные проверки уже проводятся на протяжении всего последнего года — в частности, особое внимание здесь уделяют абитуриентам из России, а также Китая, Ирана и Афганистана. За все это время вуз отклонил примерно 80 заявлений о приеме. Как пояснил Гюнтер Диссертори, при оценке степени «благонадежности» абитуриентов учитываются такие факторы, как гражданство, ранее полученное образование, источники финансирования и предполагаемая область, в которой они могли бы получить работу после учёбы. «Если мы видим критическую комбинацию факторов — мы такого кандидата не принимаем», — подчеркнул Гюнтер Диссертори.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

