Нидвальден ужесточил правила пользования смартфонами в школах
С нового учебного года — то есть с 1 августа 2025 года — в общеобразовательных школах кантона Нидвальден вступают в силу единые правила использования мобильных устройств. Об этом сообщило в понедельник 5 мая 2025 года кантональное ведомство образования (Bildungsdirektion).
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Новое правила стали реакцией на тот факт, что дети и подростки всё чаще используют электронные устройства на территории школ, в том числе во время перемен. Такое поведение, по словам властей, приводит к снижению способности к концентрации на уроках и создает сложности в социальном взаимодействии между учениками.
Поэтому кантон решил установить общие, обязательные и унифицированные правила для всех школ. Решение было согласовано между кантональным ведомством образования и руководителями муниципальных учебных заведений. Согласно новым правилам, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и другие электронные устройства с выходом в интернет запрещены на уроках и во время перемен.
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Их разрешается использовать только в случае крайней необходимости или если это предусмотрено учебной программой. В случае нарушения правил учитель имеет право изъять устройство до конца занятий. При повторных нарушениях могут применяться дополнительные дисциплинарные меры. Кантональное ведомство образования подчёркивает, что оно не отрицает пользу, которую обеспечивают цифровые технологии, но оно считает важным, чтобы дети и подростки научились осознанно и ответственно обращаться с такими гаджетами.
Учителям рекомендуется планировать использование цифровых инструментов в соответствии с возрастом учащихся. В рамках школьных программ особое внимание должно уделяться таким темам, как безопасное поведение в интернете, защита персональных данных, кибербуллинг (цифровая травля) и цифровая ответственность.
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Этот вопрос актуален и в других регионах Центральной Швейцарии, однако там власти предпочитают оставить регулирование на усмотрение самих школ. Так, в феврале 2025 года парламент кантона Швиц отказался от введения общих правил пользования смартфонами в школах, сославшись на то, что учебные заведения и так уже справляются с этой проблемой самостоятельно.
Правительство кантона Люцерн выступило против общего запрета на смартфоны в средних школах, подчеркнув, что у каждой школы свои особенности, которые невозможно охватить единым кантональным регулированием. Кантон Цуг также не планирует вмешиваться в автономию школ: по мнению местных властей, действующего правового регулирования и школьных дисциплинарных норм достаточно, чтобы при необходимости ограничивать использование смартфонов во время занятий.
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