Политика конфиденциальности Глоссарий

При каждом сеансе пользования интернетом ваш браузер автоматически передает определенные данные, которые компания сохраняет в файлах журналов.



Информация о типе и версии используемого браузера. Операционная система пользователя. Интернет-провайдер пользователя. IP-адрес пользователя. Дата и время соединения. Веб-сайт, с которого система пользователя была переадресована на веб-сайт компании. Веб-сайты, с которыми система пользователя соединяется с веб-сайта компании. Название загруженного файла. Объем переданных данных. Сообщение об успешном завершении или ошибке загрузки.

Компания сохраняет файлы журналов в целях поиска и устранения неисправностей и обеспечения безопасности. Они хранятся не более 10 дней, после чего удаляются. Файлы журналов, которые необходимо сохранять в качестве доказательств, не подпадают под удаление, пока соответствующее происшествие не будет расследовано, а в некоторых случаях они могут быть переданы проводящим расследование органам.

(Дата последнего изменения: 25.05.2018)





Файлы cookie



Что такое файлы cookie

Файлы cookie представляют собой небольшие текстовые файлы, которые отправляются в браузер пользователя и сохраняются в нем при посещении пользователем веб-сайта. При повторном посещении пользователем того же сайта браузер пользователя отправляет содержимое файла cookie обратно на сервер веб-сайта, чтобы он мог идентифицировать пользователя.

Срок хранения файлов cookie в браузере

Некоторые фалы cookie автоматически удаляются по завершении сеанса браузера (они называются файлами cookie сеанса), а другие хранятся в браузере пользователя постоянно или в течение установленного периода времени и удаляются автоматически (временные или постоянные файлы cookie).

Как предотвратить использование файлов cookie или удалить их

Перейдя по приведенной ниже ссылке, можно ознакомиться с состоянием активации в вашей системе файлов cookie от различных поставщиков и отключить сбор и обработку ваших данных с помощью их файлов cookie: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagementВнешняя ссылка

Также существует сервис централизованного отказа от подписки для различных файлов cookie, в основном от поставщиков из США, расположенный по следующему адресу: optout.networkadvertising.orgВнешняя ссылка

В [технических рекомендациях по настройкам браузера] приводится порядок действий для удаления файлов cookie из вашего браузера. Другой вариант — открыть окно настроек, нажав клавиши Ctrl+Shift+Delete в большинстве браузеров.

(Дата последнего изменения: 25.05.2018)



Какие файлы cookie использует компания и с какой целью

Компания использует файлы cookie для повышения удобства пользования веб-сайтом и оценки степени использования своих платформ. Некоторые элементы веб-сайта компании требуют возможности идентификации вызывающего его браузера после перехода по страницам. Кроме того, файлы cookie используются на сайте компании для анализа поведения пользователей при навигации по нему.

(Дата последнего изменения: 25.05.2018)

Обязательные файлы cookie



Некоторые файлы cookie необходимы для обеспечения безопасности при предоставлении компанией онлайн-услуг. К ним, например, относятся файлы cookie, которые:

обеспечивают идентификацию или аутентификацию пользователей сайта;

временно сохраняют определенные данные, вводимые пользователем (например, содержимое онлайн-форм);

сохраняют определенные предпочтительные параметры пользователя (например, параметры поиска или языковые настройки);

сохраняют данные в целях обеспечения плавного воспроизведения контента с видео- и аудиозаписями.

(Дата последнего изменения: 25.05.2018)

Аналитические файлы cookie

Компания использует аналитические файлы cookie для анализа поведения пользователей (например, посещенные подстраницы, выполненные сеансы поиска) в статистической форме.

(Дата последнего изменения: 25.05.2018)

Файлы cookie для отслеживания с помощью подключаемых модулей социальных сетей

Если вы пользуетесь подключаемыми модулями от социальных сетей, поставщики этих модулей часто сохраняют в вашей системе файлы cookie.

(Дата последнего изменения: 25.05.2018)





Инструментарий веб-аналитики

Компании необходима статистическая информация относительно использования ее онлайн-платформ для повышения удобства пользования ими и проведения исследований рынка.

Для этого компания пользуется инструментами для веб-аналитики, перечисленными ниже. Характеристики интернет-навигации пользователей, создаваемые этими инструментами с помощью аналитических файлов cookie или путем оценки файлов журналов, не сопоставляются с персональными данными. Данные инструменты либо не используют IP-адреса пользователей, либо сокращают их сразу же после сбора. Поставщики инструментов веб-аналитики обрабатывают данные исключительно по поручению компании, в соответствии с ее инструкциями и не в собственных целях.

Для каждого инструмента веб-аналитики ниже приводится его поставщик и порядок отключения сбора и обработки ваших данных этим инструментом. Просьба обратить внимание на то, что для инструментов, в которых используются файлы cookie для отказа от сбора данных, функция отказа от сбора данных привязана к конкретному устройству или браузеру и работает только в отношении устройства и браузера, которыми вы пользуетесь в данный момент. Кроме того, можно полностью отказаться от создания характеристик веб-навигации путем деактивации использования всех файлов cookie.





Google Analytics / Firebase Services: сервис предоставляется компанией Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (США) (далее — Google). Компания использует сервис Google Analytics с опцией «анонимизации IP-адресов» от компании Google. Это означает, что Google укорачивает IP-адрес, обычно в ЕС, а также в некоторых исключительных случаях, только если данные поступают в США. В любом случае, если компания Google сохраняет IP-адреса, они сохраняются в укороченной форме. Вы можете отключить сбор и обработку ваших данных этим инструментом путем загрузки подключаемого модуля к браузеру по следующему адресу: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ruВнешняя ссылка.

Webtrekk: сервис, предоставляемый компанией Webtrekk GmbH, Boxhagener Strasse 76-78, 10245 Berlin, Germany (Германия). Отслеживание ваших данных можно отключить путем загрузки и сохранения файла cookie для отключения по следующему адресу: https://www.webtrekk.com/en/index/opt-out-webtrekk/Внешняя ссылка.

Optimizely: сервис, предоставляемый компанией Optimizely GmbH, Spichernstrasse 6, 50672 Köln, Germany (Германия). Отслеживание ваших данных можно отключить с помощью функции отключения, предоставляемой по следующему адресу: www.optimizely.com/de/opt_outВнешняя ссылка



Typeform: сервис, предоставляемый компанией Typeform, SL., Carrer Bac de Roda 163, Barcelona 08018, Spain (Испания). Отслеживание ваших данных можно отключить с помощью функции отключения, предоставляемой по следующему адресу: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt Внешняя ссылка​​​​​​​

TagCommander: сервис предоставляется компанией Fjord Technologies SAS 3-5, rue Saint Georges, F-75009 Paris, France (Франция). Отслеживание ваших данных можно отключить с помощью функции отключения, предоставляемой по следующей ссылке: https://www.commandersact.com/en/privacy/Внешняя ссылка

NET-Metrix-Audit и NET-Metrix-Profile: сервисы компании NET-Metrix AG, Bachmattstrasse 53, 8048 Zurich, Switzerland (Швейцария). Отслеживание ваших данных можно отключить с помощью функций отключения, предоставляемых по следующему адресу: https://www.net-metrix.ch/ueber-uns/datenschutzerklaerungВнешняя ссылка

comScore: сервис, предоставляемый компанией comScore, Inc., 11950 Democracy Drive, Suite 600, Reston, VA 20190, USA (США). Отслеживание ваших данных можно отключить с помощью функции отключения, предоставляемой по следующему адресу: https://www.comscore.com/About-comScore/Privacy-PolicyВнешняя ссылка

Parse.ly: сервис предоставляется компанией Parsly Inc., 33 East 33rd Street, 10th Floor, New York, NY 10016, USA (США). Отслеживание ваших данных можно отключить с помощью функции отключения, предоставляемой по следующему адресу: https://www.parse.ly/privacy-policy/Внешняя ссылка

Chartbeat: сервис предоставляется компанией Chartbeat Inc, 826 Broadway, Floor 6 New York, NY 10003, USA (США). Отслеживание ваших данных можно отключить с помощью функции отключения, предоставляемой по следующему адресу: https://chartbeat.com/privacy/Внешняя ссылка

New Relic Data Monitoring: сервис предоставляется компанией New Relic Inc., San Francisco HQ 188 Spear St., Suite 1200 San Francisco, USA (США). Отслеживание ваших данных можно отключить с помощью функции отключения, предоставляемой по следующему адресу: https://newrelic.com/termsandconditions/privacyВнешняя ссылка

Datadog: сервис предоставляется компанией Datadog, Inc., 620 8th Ave, 45th Floor, New York, USA (США).

Отслеживание ваших данных можно отключить с помощью функции отключения, предоставляемой по следующему адресу: https://www.datadoghq.com/legal/privacy/Внешняя ссылка

Quintly: сервис предоставляется компанией Quintly GmbH, Neusser Str. 93, 50670 Köln, Germany (Германия). Отслеживание ваших данных можно отключить с помощью функции отключения, предоставляемой по следующему адресу: https://www.quintly.com/privacyВнешняя ссылка

Kantar Media: сервис, предоставляемый компанией Kantar Media Ltd., 222 Grays Inn Road, London WC1X 8HB, England (Англия). Отслеживание ваших данных можно отключить с помощью функции отключения, предоставляемой по следующему адресу: https://www.kantarmedia.com/global/privacy-statementВнешняя ссылка



(Дата последнего изменения: 24.10.2019)





Подключаемые модули социальных сетей

Что такое подключаемые модули?

Подключаемые модули позволяют компании интегрировать социальные сети в онлайн-платформы SRG для удобства их пользователей. В дальнейшем различные провайдеры подключаемых модулей совместно именуются провайдерами модулей.

Функции подключаемых модулей по умолчанию деактивированы во избежание какого-либо систематического раскрытия данных пользователя провайдеру. Подключаемые модули (разработанные компанией Shariff) отправляют данные только однократно при активации пользователем, т. е. при нажатии на них. При этом ваш интернет-браузер отправляет файлы журналов (включая ваш IP-адрес) непосредственно на сервер провайдера подключаемого модуля, на котором эти файлы могут храниться. Сервер может располагаться за пределами ЕС или EEA (например, в США).

Как предотвратить активацию подключаемого модуля

Если необходимо предотвратить обмен данными между вашей системой и социальной сетью, следует выполнить выход из учетной записи социальной сети, прежде чем пользоваться онлайн-платформой SRG. Также следует активировать режим «инкогнито» («частный» режим, режим «частного просмотра») в настройках конфиденциальности данных вашего браузера.

Также для отключения возможности отслеживания вашего поведения при интернет-навигации можно деактивировать или ограничить использование файлов cookie в настройках вашего браузера. Кроме того, можно отключить загрузку всех подключаемых модулей сразу, используя инструмент для блокирования скриптов в качестве дополнительного модуля к своему браузеру.

(Дата последнего изменения: 25.05.2018)

Влияет ли SRG на состав и объем данных, обрабатываемых подключаемыми модулями?

Подключаемые модули — это независимые модули расширения, управляемые их провайдерами. Поэтому компания SRG не влияет на состав и объем данных, собираемых посредством подключаемых модулей и сохраняемых провайдерами модулей. Если какой-либо из вышеуказанных провайдеров подключаемых модулей установил файлы cookie в вашей системе, он может регистрировать ваше поведение при интернет-навигации и создавать подробные пользовательские характеристики, используя данные отслеживания.

Для получения более подробной информации относительно цели сбора, обработки и использования ваших данных и их состава провайдерами подключаемых модулей, а также ваших прав и опций настройки для защиты ваших данных ознакомьтесь с положениями о конфиденциальности персональных данных соответствующих провайдеров. В контексте онлайн-платформ компании применяются модули перечисленных ниже социальных сетей:

Модуль социальной сети Facebook: сервис Facebook предоставляется по адресу www.facebook.com компанией Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (США) и по адресу www.facebook.de компанией Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland (Ирландия) (далее — Facebook). Обзор модулей сети Facebook и их описание приводятся по адресу http://developers.facebook.com/docs/pluginsВнешняя ссылка; информация о конфиденциальности данных в сети Facebook расположена на странице www.facebook.com/policy.phpВнешняя ссылка

Модули социальной сети Twitter: сервис Twitter предоставляется компанией Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (США) (далее — Twitter). Обзор модулей сети Twitter и их описание приводятся по адресу https://twitter.com/about/resources/buttonsВнешняя ссылка; политика сети Twitter в отношении конфиденциальности персональных данных приводится по адресу https://twitter.com/ru/privacyВнешняя ссылка

Модули социальной сети Google+ и сервиса YouTube: сервис Google+ предоставляется компанией Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (США) (далее — Google). Обзор модулей компании Google и их описание приводятся по адресу https://developers.google.com/+/pluginsВнешняя ссылка; политика сети Google+ в отношении конфиденциальности персональных данных приводится по адресу www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.htmlВнешняя ссылка

Модули социальной сети Pinterest: сервис Pinterest предоставляется компанией Pinterest Inc, 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, USA (США) (далее — Pinterest). Обзор модулей сети Pinterest и их описание приводятся по адресу https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/Внешняя ссылка; политика сети Pinterest в отношении конфиденциальности персональных данных приводится по адресу https://policy.pinterest.com/ru/privacy-policyВнешняя ссылка

Модули социальной сети Instagram: сервис Instagram предоставляется компанией Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (США) (далее — Instagram). Обзор модулей сети Instagram и их описание приводятся по адресу http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badgesВнешняя ссылка; политика сети Instagram в отношении конфиденциальности персональных данных приводится по адресу https://help.instagram.com/155833707900388/Внешняя ссылка

Модули сети LikeBtn: сервис LikeBtn предоставляется компанией LikeBtn, Россия, г. Тверь, ул. Георгиевская, д. 10, кв. 37. Отслеживание ваших данных можно отключить, выполнив инструкции по отключению, приведенные по следующему адресу: https://likebtn.com/en/privacyВнешняя ссылка

Модули сети AddThis: сервис AddThis предоставляется компанией Oracle America, Inc. (далее — Oracle), расположенной по адресу 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, USA. Отслеживание ваших данных можно отключить, выполнив инструкции по отключению, приведенные по следующему адресу: http://www.addthis.com/privacy/opt-outВнешняя ссылка

(Дата последнего изменения: 25.05.2018)





Контент, создаваемый пользователями

Онлайн-платформы SRG обладают интегрированной функциональностью, которая позволяет их пользователям создавать и публиковать собственный контент. Такая интеграция играет важную для компании SRG роль в отношении активного привлечения пользователей к процессу создания медийных материалов. Для использования этой функциональности от пользователей требуется регистрация и предоставление согласия на обработку их контента.

Контент, создаваемый пользователями, относится к персональным данным. Он сохраняется в файлах журналов и используется исключительно с изначальной целью, например в качестве публикации на форуме, комментария, сообщения в чате или поста в блоге. Как только необходимость в его хранении исчезает, он удаляется.

Компания SRG использует решения сторонних поставщиков в связи с контентом, создаваемым пользователями. Например, среди этих поставщиков есть следующие:

Janrain, Inc.

sms.at mobile internet services gmbh (websms)

b1group GmbH (talk42)

Neopoly GmbH

Widgix, LLC dba SurveyGizmo

TYPEFORM S.L.

CoreMedia AG

Hearken, Inc.

Amazee Labs AG

(Дата последнего изменения: 25.05.2018)





Информационные бюллетени / push-сообщения

Компания предлагает пользователям подписку на ее информационные бюллетени и push-сообщения. При подписке вы предоставляете свое согласие на получение информационных бюллетеней и push-сообщений.

Если вы больше не желаете получать информационные бюллетени и push-сообщения, вы можете в любой момент времени отозвать свое согласие. Воспользуйтесь соответствующими ссылками для отказа от подписки или свяжитесь с контакт.

Компания SRG использует решения сторонних поставщиков в связи с ее информационными бюллетенями / push-сообщениями. Например, среди этих поставщиков есть следующие:

Newsletter2Go GmbH

The Rocket Science Group (MailChimp)

Urban Airship, Inc.

Firebase Services (Google)

(Дата последнего изменения: 24.10.2019)





Контактные формы (а также формы для конкурсов)

Компания использует контактные формы, чтобы обеспечить прямой контакт с ней, например для отправки ей вопросов или предложений относительно ее онлайн-платформ и участия в ее конкурсах. Персональные данные, которые компания собирает для этого (например, фамилия, имя, почтовый адрес, адрес электронной почты), используются исключительно в целях, указанных в момент сбора.

В случае возникновения каких-либо вопросов относительно того, каким образом обрабатываются ваши персональные данные, используйте контактную информацию, которая приводится в электронном сообщении с отправляемым компанией подтверждением, или свяжитесь с контакт.

Компания SRG использует решения сторонних поставщиков в связи с контактными формами. Например, среди этих поставщиков есть следующие:

JotForm, Inc.

Ergopix Sàrl

tpc Switzerland AG (eMedia)

B&B Endemol Shine AG

Quizworks B.V. (Easy LMS)

Компания удаляет данные, которые вы направляете в контактных формах, как только исчезает необходимость в их хранении.

(Дата последнего изменения: 25.05.2018)





Технические рекомендации по настройкам браузера

Настройки конфиденциальности данных браузера можно изменить, чтобы предотвратить отслеживание вашего поведения во время интернет-навигации сторонними лицами. Для этого следует активировать режим «инкогнито» («частный» режим, режим «частного просмотра»). Также можно деактивировать или ограничить использование файлов cookie в настройках вашего браузера. Кроме того, можно отключить загрузку всех подключаемых модулей сразу, используя дополнительный модуль к своему браузеру (инструмент для блокирования скриптов).

Для получения более подробной информации по этому вопросу см. инструкции к вашему браузеру.

(Дата последнего изменения: 25.05.2018)



