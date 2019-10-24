Положение о конфиденциальности персональных данных

SRG SSR Swiss Broadcasting Corporation

Общие положения Компания Swiss Broadcasting Corporation (SRG) серьезно относится к защите ваших данных. Компания SRG стремится гарантировать для вас ощущение безопасности при использовании онлайн-платформ SRG. Далее в настоящем документе будет пояснено, какие данные компания собирает и как они используются. Все персональные данные, предоставляемые вами компании SRG при использовании ее онлайн-платформ, обрабатываются согласно Закону Швейцарии о защите информации (Swiss Data Protection Act, DSG) и прочим правовым нормам. Термин «онлайн-платформы» относится к широкому спектру интернет-сервисов, предлагаемых компанией SRG. С целью упрощения ознакомления с настоящим положением о конфиденциальности персональных данных компания заменила термины закона DSG «оператор файла данных» и «стороннее лицо, выполняющее обработку персональных данных» на «оператор» и «обработчик». Таким образом, в настоящем положении о конфиденциальности персональных данных позаимствована терминология Совета Европы и Общего регламента Европейского союза о защите персональных данных (European Union's General Data Protection Regulation, EU DS-GVO). Общий обзор наиболее важных терминов закона DSG и их эквивалентов в регламенте EU DS-GVO приводится в [Перечне терминов и определений] компании.

Регламент компании SRG по конфиденциальности персональных данных

Компания SRG соблюдает перечисленные ниже базовые принципы.

I. Релевантность: знание ожиданий аудитории компании является ключевым элементом непрерывного совершенствования качества наших программ. Это причина, по которой компания обрабатывает персональные данные.

II. Прозрачность: конфиденциальность персональных данных обладает наивысшим приоритетом для компании. Как следствие, компания сообщает пользователям о цели обработки данных. Если необходимо, компания получает согласие пользователей.

III. Безопасность: безопасность персональных данных обладает наивысшим приоритетом для компании. Компания принимает все необходимые технические и организационные меры. Кроме того, компания не продает никаких данных.

IV. Свобода выбора: клиенты могут пользоваться контентом и услугами, оплаченными лицензионными сборами, без предоставления своих персональных данных.

Положение о конфиденциальности персональных данных



Ответственная организация

Ответственной организацией (оператором) выступает компания SRG SSR Swiss Broadcasting Corporation, расположенная по адресу Giacomettistrasse 1, CH-3000 Bern 31.



Общие положения

Компания SRG считает важным предоставление своим пользователям информации о том, какие именно персональные данные обрабатываются, с какой целью и в каких случаях.

Компания SRG оставляет за собой право изменять время от времени настоящее положение о конфиденциальности персональных данных. В связи с этим рекомендуется регулярно перечитывать текст настоящего положения о конфиденциальности персональных данных. Дата последнего изменения приводится в верхней части настоящего положения о конфиденциальности персональных данных.

Определение персональных данных

Персональные данные — это подробные данные идентифицируемого либо неидентифицируемого физического лица, т. е. имя, адрес, номер телефона, дата рождения или адрес электронной почты.

Как правило, пользоваться онлайн-платформами компании можно без предоставления каких-либо персональных данных. Для использования некоторых платформ может требоваться ввод персональных данных, например с целью подписки на информационные бюллетени, для публикации комментариев или участия в конкурсах.

Это означает, что персональные данные обрабатываются не всегда, а только при определенных обстоятельствах и в определенных целях.

Случаи, когда персональные данные обрабатываются для онлайн-платформ SRG

Персональные данные, предназначенные для предоставления онлайн-платформам SRG, компании SRG или сторонним организациям, обрабатываются в указанном контексте.

A. Веб-сайты: персональные данные обрабатываются посредством файлов журналов, файлов cookie, аналитических инструментов, контактных форм и подключаемых модулей социальных сетей и прочих поставщиков.

B. Контент, создаваемый пользователями: персональные данные собираются посредством форумов, чатов и блогов и обрабатываются в форме контента, создаваемого пользователями.

C. Информационные бюллетени: персональные данные обрабатываются на основе вашего согласия, когда вы оформляете подписку на информационный бюллетень.

D. Контактная форма: при отправке ваших предложений и вопросов относительно нашего сервиса персональные данные обрабатываются посредством контактных форм.

E. Конкурсы: если вы принимаете участие в конкурсах, персональные данные обрабатываются посредством контактных форм.

Цели обработки персональных данных

Обеспечение доступности онлайн-платформ для пользователей.

Оптимизация онлайн-платформ (например, маркетинговые исследования и оценка аудитории).

Персонализация онлайн-платформ для их пользователей.

Рассылка информационных бюллетеней по электронной почте.

Проведение конкурсов.

Защита данных пользователей онлайн-платформ.

Правовые основания для обработки персональных данных компанией SRG

Если компания получает ваше согласие на обработку персональных данных, оно служит правовым основанием для такой обработки. Это происходит, например, при подписке на информационные бюллетени, при публикации комментариев или участии в конкурсах.

Кроме того, обработка персональных данных выполняется на основании законной заинтересованности компании. Это относится к обработке данных в целях предоставления доступа к онлайн-платформам компании и их оптимизации.

Если обработка персональных данных выполняется в рамках правового обязательства, оно служит правовым основанием для такой обработки. Это происходит, например, в случае передачи персональных данных сторонней организации, а также для соблюдения обязательной продолжительности хранения данных.



Раскрытие персональных данных сторонним организациям

Передаются ли персональные данные сторонним организациям?

Ваши персональные данные раскрываются сторонним организациям исключительно в случае вашего согласия либо существования законной заинтересованности со стороны компании.

Кроме того, компания может передавать персональные данные сторонним организациям, если она обязана это делать на основе правовых норм либо обеспеченного правовой санкцией административного решения.

Участие сторонних организаций в обработке персональных данных

Для обработки данных компания пользуется услугами сторонних поставщиков. В общем случае поставщики услуг привлекаются в качестве подрядчиков, которым дан доступ к обработке персональных данных пользователей исключительно согласно инструкциям компании. Например, ваш адрес электронной почты может быть передан поставщику услуг, чтобы он мог отправить вам информационный бюллетень, на который вы подписались.



Передача персональных данных получателям из других стран (вне пределов Швейцарии / Европейского союза / Европейского экономического пространства)

Компания передает персональные данные сторонним организациям или подрядчикам, расположенным вне Швейцарии или иной страны Европейского союза / Европейского экономического пространства. В этом случае перед передачей данных компания проверяет, располагает ли получатель приемлемым уровнем защиты конфиденциальности персональных данных (например, на основе теста на пригодность для соответствующей страны, процедуры самостоятельной сертификации получателя для Соглашения о правилах обмена конфиденциальной информацией между Швейцарией и США (Swiss-US Privacy ShieldВнешняя ссылка, рамочное соглашение о передаче персональных данных из Швейцарии в США), либо с использованием стандартных контрактных положений Европейского союза, либо с использованием стандартного контракта на основе Федерального закона Швейцарии о защите информации (Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner, EDÖB)) или предоставил ли пользователь свое согласие.



Продолжительность хранения данных

Продолжительность хранения персональных данных компанией SRG

Компания хранит ваши персональные данные в течение времени, необходимого для предоставления доступа к онлайн-платформам и сопутствующим услугам компании, а также на протяжении времени существования законной заинтересованности компании в хранении этих данных. В любом случае компания удаляет персональные данные, кроме тех, которые необходимо продолжать хранить для выполнения ее правовых обязательств (например, обязательных периодов хранения).



Права пользователей

Права, которыми обладают пользователи

Право на получение информации. Пользователи имеют право требовать от оператора подтверждения обработки персональных данных и их передачи в другие страны. Право на исправление данных. Пользователи имеют право требовать от оператора исправления любых неправильных или неполных персональных данных, принадлежащих им. Право на удаление данных. Пользователи имеют право требовать от оператора немедленного удаления любых принадлежащих им персональных данных, если они более не требуются для достижения целей, с которыми они собирались или обрабатывались, и если их удалению не противоречат какие-либо иные правовые нормы. Право на ограниченную обработку данных. Пользователи имеют право требовать от оператора ограничить обработку их данных. Право на отзыв согласия. Пользователи имеют право отозвать свое согласие на обработку их соответствующих персональных данных по какой-либо одной или нескольким определенным причинам в любой момент времени, если обработка данных осуществляется на основании их явно выраженного согласия. В случае отзыва согласия он не затрагивает законность обработки, которая осуществлялась до того момента времени, поскольку она выполнялась на основании согласия, предоставленного до его отзыва. Право на отказ от обработки данных. Пользователи имеют право отказаться от обработки относящихся к ним персональных данных в любой момент времени, если обработка данных осуществляется на основании законной заинтересованности оператора или стороннего лица, например с целью адресного маркетинга.

Как можно воспользоваться своими правами?

Чтобы воспользоваться своими правами, напишите на адрес dataprotection@swissinfo.chВнешняя ссылка. Более подробная информация приводится в разделе [Контактные данные].





Контактное лицо по вопросам конфиденциальности персональных данных

При необходимости консультанты по конфиденциальности персональных данных компании SRG с радостью помогут вам в получении информации либо внесении предложений по вопросу конфиденциальности персональных данных. Свяжитесь с нами по адресу dataprotection@swissinfo.chВнешняя ссылка.

С компанией также можно связаться следующим образом:

SRG SSR Swiss Broadcasting Corporation

Giacomettistrasse 1

CH-3000 Bern 31

Эл. почта: dataprotection@swissinfo.chВнешняя ссылка



Права на контент и ответственность

Права на контент

Собственность компании SRG. Содержимое интернет-платформ компании SRG защищено законодательством о защите авторских прав. Этот контент запрещается видоизменять, передавать, распространять, сохранять, копировать или переопубликовывать без согласия компании SRG. Разрешается использовать предоставленные материалы исключительно в некоммерческих целях. В частности, видеоплеер SRG разрешается встраивать только в невидоизмененной форме и исключительно при условии отсутствия рекламы на странице.

Право пользования контентом, принадлежащим компании SRG. В отношении любого программного обеспечения, папок, данных и контента, предлагаемых компанией SRG в интернете, которые в явном виде открыты для загрузки, компания SRG предоставляет пользователям простую неэксклюзивную и не подлежащую передаче лицензию, которая ограничена однократной загрузкой и сохранением таких данных. Компания SRG сохраняет за собой все остальные права. В частности, контент не подлежит продаже или использованию в каких-либо коммерческих целях.

Контент, создаваемый пользователями. При загрузке контента, создаваемого пользователем с помощью интерактивных платформ, компании SRG предоставляется неограниченное право на использование загруженного на платформу контента в отношении времени, места расположения и материалов. Такой контент также может быть встроен или может воспроизводиться в виде ссылки на страницах сторонних организаций либо может быть загружен на веб-сайт сторонней организации (в частности, Facebook) для воспроизведения. Права, которые исполняются компанией SUISA, специализирующейся на сборе персональных данных, для контента, который определен оператором программы и вещается в рамках программ компании SRG, защищены. Даже в случае, если такой контент не публикуется, пользователь соглашается с такой публикацией.

Пользователь гарантирует, что обладает полным правом на загрузку данного контента на платформу. В данном отношении пользователь освобождает компанию SRG от каких-либо преследований по закону, судебных разбирательств, претензий в связи с ущербом и прочих претензий и требований, которые могут быть инициированы и предъявлены сторонними лицами в связи с загрузкой на платформу принадлежащих им видеозаписей, аудиозаписей или изображений.

Освобождение от ответственности

Пользователь освобождает компанию SRG от каких-либо претензий, которые могут быть предъявлены сторонними лицами в связи с использованием контента, создаваемого пользователями. Все затраты, в особенности основанные на правовых притязаниях в связи с ущербом, инициированных против компании SRG, несет пользователь.

Ответственность

Компания SRG не несет ответственности, насколько это допускается законом, за данные или информацию, распространяемые на интернет-платформах компании SRG, а также за любые иные виды ущерба, которые могут возникать на их основе. Это распространяется на все типы претензий, в частности претензии в результате ошибки, задержки, прерывания трансляции, отказа инфраструктуры, некорректного контента, потери или удаления данных, наличия вирусов либо претензии, возникшие каким-либо иным способом при использовании интернет-платформ SRG.

Веб-сайт SRG может содержать ссылки на сторонние веб-сайты в информационных целях. В этом случае компания SRG не несет ответственности за контент, корректность, законность или функциональность сторонних веб-сайтов, на которые ведут гиперссылки или инструменты на интернет-платформах SRG. Пользователи посещают веб-сайты под свою ответственность.

Компания SRG не гарантирует непрерывности доступа к своим интернет-платформам или идеального качества доступа. В частности, компания не может исключать вероятности отказа своих коммуникационных сетей и шлюзов. Компания SRG не несет ответственности за гарантированное функционирование своих интернет-платформ без перебоев и ошибок, а также за гарантированное устранение возникающих ошибок.



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