Передайте Грете Тунберг, что из-за глобального потепления над Альпами в Швейцарии будет выпадать меньше снега, но больше дождей. Так что общий водный баланс остается неизменным и без воды страна, а вместе с ней и Европа, не останется.

(Keystone / Urs Flueeler)

Швейцария по праву считается «колодцем Европы». Ей принадлежат около 6% запасов всей пресной воды на континенте. Но откуда здесь берётся питьевая и техническая вода, каковы ее источники, и как она тут расходуется? Наши ответы на некоторые часто задаваемые вопросы.

Откуда берется вода в Швейцарии? Конец инфобокса

Для начала, вода в Швейцарии падает в буквальном смысле с неба, которое является первым и последним звеном в знаменитом, знакомом ещё из школьного курса природоведения, «круговороте воды в природе». Вода выпадает в Швейцарии в виде осадков из облаков, образовавшихся в результате испарения воды морей и океанов. Это очень ценный процесс, потому что в итоге природа дает нам пресную воду. Получение пресной воды в опреснительных установках при помощи, например, термокомпрессионной дистилляции, процесс очень дорогостоящий. В Швейцарии треть осадков выпадает в виде снега, две трети — дождя.

Швейцария с ее горами является идеальным хранилищем замороженной воды, то есть снега и льда. Кроме того, страна располагает огромными запасами грунтовых вод, пополняемых за счет дождей, таяния снега и ледников, а также инфильтрации поверхностных вод. Всего, по имеющимся оценкам, объем грунтовых вод в Швейцарии достигает астрономических 150 млрд кубометров, из которых страна для собственного потребления откачивает только чуть более одного миллиарда кубов в год, что покрывает 80% общей потребности в воде. Остальные 20% Швейцария получает за счет рек и озёр.

Можно ли в Швейцарии пить воду из-под крана? Конец инфобокса

Качество грунтовых вод в Швейцарии по-прежнему очень хорошее, и даже более того. Примерно треть всей аккумулированной пресной воды может быть сразу подана в распределительную сеть без дополнительной и предварительной очистки. Так что, да, пить воду из-под крана можно. Тем не менее, по данным Национального швейцарского Бюро мониторинга качества подземных вод (NAQUAВнешняя ссылка) качество грунтовых вод в стране находится под угрозой в результате, прежде всего, попадающих в них нитратов, остатков пестицидов, лекарств и прочих микрозагрязнителей. Их источниками являются промышленность, сельское хозяйство, предприятия торговли и домашние хозяйства.



Сколько воды тратят швейцарцы на свои нужды? Конец инфобокса

Объёмы потребляемой в стране воды постоянно снижаются с 500 литров питьевой воды на человека в день в 1970-х годах до 300 литров сегодня, из которых 142 литра потребляется в домашних условиях (треть от этой воды идет на смыв в унитазах).

Сельское хозяйство и промышленность используют не только питьевую воду.

Большая часть потребляемой в Швейцарии воды поступает в распоряжение общественного сектора управления и превращается в водопроводную воду, остаток потребляется частными лицами и структурами. Имеется в виду вода, используемая в промышленности (более половины общего потребления) и сельском хозяйстве.

(Kai Reusser / swissinfo.ch)

В действительности же Швейцария потребляет воды в объёмах в 15 раз превышающих объемы, указанные выше Конец инфобокса

На каждого швейцарца приходятся по 4 200 литров воды в день. Как так получается? Дело в том, что в 2012 году Швейцарская организация по сотрудничеству в области развития (Schweizerische Entwicklungszusammenarbeit) и швейцарский офис Всемирного фонда дикой природы (WWF) попытались оценить не просто потребление воды, но некий «водный след», оставляемый Швейцарией на мировой экологии.

С этой целью эксперты этих неправительственных структур засчитали Швейцарии еще и объем воды, необходимый для производства (в основном за рубежом) товаров и услуг, потребляемых Швейцарией в рамках своих мирохозяйственных связей. Например, для производства одного килограмма продовольственного риса требуется 2 500 литров воды, 10 000 литров воды нужно затратить для получения одного килограмма хлопка, 16 000 — одного килограмма говядины или 20 000 литров — для производства одного мобильного телефона.

Таким образом, если принять во внимание это «трансграничное потребление», то окажется, что в плане потребления совокупных водных ресурсов Швейцария намного превышает среднемировой уровень. Швейцария понимает это и прилагает усилия по уменьшению своего «водного следа», содействуя внедрению методов и технологий, снижающих потребление воды в сельском хозяйстве или уменьшающих степень загрязнения воды промышленными предприятиями.

Как глобальные климатические перемены отразятся на состоянии водных ресуросов страны? Не пересохнет ли в один прекрасный день «колодец Европы»? Конец инфобокса

Передайте Грете Тунберг, что из-за глобального потепления над Альпами в Швейцарии будет выпадать меньше снега, но больше дождей. Так что общий водный баланс остается неизменным и без воды страна, а вместе с ней и Европа, не останутся. Летние периоды в Швейцарии могут стать более сухими, но теоретически Швейцария могла бы в будущем без вреда для экологии откачивать куда более значительный объем грунтовых вод, чем сейчас.

Конечно, изменение климата будет иметь и негативные последствия, связанные, прежде всего, с таянием вечной мерзлоты в горах, из-за чего горные склоны могут стать менее устойчивыми, а опасность сходов лавин и грязе-селевых потоков может увеличиться. Негативное влияние может быть оказано и на производство гидроэлектроэнергии с учетом относительного снижения уровня воды в крупных европейских реках.

Однако негативные последствия климатических изменений являются не только природным, но еще и социальным фактором. Можно предположить, что селевая опасность будет в меньшей степени грозить именно Швейцарии, стране, где противодействию такого рода угрозам уделяется большое внимание и где в соответствующие меры инвестируются большие деньги. В странах, где такого рода инвестиции по разным причинам невозможны, последствия таких же изменений климата могут быть куда драматичнее.

(Источник: Швейцарская Академия естественных наук (Akademie der NaturwissenschaftenВнешняя ссылка), Швейцарская газо- и водохозяйственная Ассоциация (Schweizerischer Verein des Gas- und WasserfachesВнешняя ссылка), Федеральное Ведомство по охране окружающей среды (BafUВнешняя ссылка), Дирекция по сотрудничеству и развитию (МИД Швейцарии / DEZAВнешняя ссылка), НКО WWFВнешняя ссылка и HelvetasВнешняя ссылка).

Народная законодательная инициативаВнешняя ссылка «За чистую питьевую воду и здоровые продукты питания — За отмену субсидий фермерским хозяйствам, применяющим пестициды и профилактические антибиотики» инициирована гражданской ассоциацией «Чистая вода для всех». Как следует уже из названия законопроекта, авторы инициативы требуют внести изменения в законодательство страны с тем, чтобы государственные субсидии (прямые бюджетные выплаты) получали только лишь фермеры и крестьянские хозяйства, не применяющие пестициды и антибиотики. Необходимые 100 000 подписей комитетом уже собраны. В следующем году инициатива будет представлена на обсуждение в парламент, а затем по ней, возможно, пройдет референдум. Конец инфобокса

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