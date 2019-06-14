После переизбрания на второй президентский срок Дж. Инфантино заверил, что подведомственная ему организация «очистилась и переродилась. Она превратилась из токсичного, почти что криминального государства в государстве в то, чем она должна быть»!

(Keystone / Walter Bieri)

Руководящий орган мирового футбола ФИФА намерен добиваться повышения своего международно-правового статуса в Швейцарии до уровня глобальных международных организаций, таких как Международный комитет Красного Креста (МККК) и ООН.

ФИФА (Fédération Internationale de Football Association — FIFAВнешняя ссылка), базирующаяся в Цюрихе, в настоящее время признана некоммерческой ассоциацией. Имея такой статус, она получает некоторые налоговые льготы и гораздо большую, нежели обычные коммерческие компании, свободу в организации своей деятельности. Но вот теперь она хочет присоединиться к группе международных организаций, имеющих в соответствии с законодательством Швейцарии особый экстерриториальный статус.

Что могла бы получить ФИФА? Конец цитаты

В соответствии с законодательством, устанавливающим и регулирующим права и обязанности Швейцарии в качестве «принимающей стороны» (в него входят соответствующий федеральный закон (GaststaatgesetzВнешняя ссылка) и ряд подзаконных актов и распоряжений) правительство Швейцарии определяет условия, которые должны быть выполнены компанией, иной родственной структурой или международной организацией для получения ею регистрации на территории Конфедерации, включая налоговые и иные выгоды и преференции.

К таковым могут относиться «иммунитет от судебных разбирательств и преследований», «освобождение от требований швейцарских властей в рамках национального миграционного законодательства, регулирующего порядок въезда на территорию Швейцарии иностранных граждан, их пребывания на ее территории и выезда с территории Швейцарии за рубеж», а также налоговые льготы, размер и порядок предоставления которых, правда, определяется не автоматически, но применительно у каждому конкретному случаю в зависимости от характера организации и видов осуществляемой ею деятельности.

Статус Швейцарии в качестве «принимающей стороны» позволяет Федеральному совету (правительству) вести по отношению к таким структурам прозрачную, предсказуемую и четко согласованную с кантонами политику. Со своей стороны институциональные бенефициары в Швейцарии из числа иностранных компаний и организаций располагают ясной правовой базой с точки зрения привилегий, иммунитетов и льгот. В заявлении швейцарскому франкоязычному общественному телеканалу RTSВнешняя ссылка представители ФИФА отметили, что мотивом к подаче ходатайства о «повышении статуса Федерации» не было ни снижение налогов, ни какие-то иные схожие мотивы.

Речь идет, в данном случае, о желании снять с себя ограничения, существующие в области порядка и условий набора международного персонала. Уточним, что в текущем году для работников международных аккредитованных в Швейцарии организаций из числа граждан стран, не входящих в ЕС, предусмотрена квота на выдачу 8 500 рабочих виз, что на одну тысячу больше, чем в 2018-м году. Однако многие транснациональные корпорации и международные организации утверждают, что такого числа виз им все ещё недостаточно, в частности, для целей «привлечения на работу лучших мировых талантов и экспертов».

Почему это ходатайство ФИФА подала именно сейчас? Конец цитаты

В престижный список «привилегированных» структур входит по меньшей мере одна крупная спортивная организация, а именно, Международный олимпийский комитетВнешняя ссылка. В этом списке он состоит с 2000 года, находясь в категории «Другие международные организации». Мишель Зен Руффинен (Michel Zen Ruffinen), который занимал пост Генерального секретаря ФИФА в период с 1998 по 2002 годы, рассказал швейцарскому телеканалу RTS, что задача повышение статуса ФИФА находилась в повестке дня этой организации «уже в течение некоторого времени», однако за время его пребывания в должности Генсека никаких формальных шагов в этом направлении не предпринималось.

Согласно сообщениям СМИ инициатива все-таки «разморозить» это досье могла исходить от президента ФИФА Джанни Инфантино, который поднял этот вопрос на встрече с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом всего через несколько недель после вступления того в должность в 2017 году.

Есть ли тут потенциально какие-то проблемы? Конец цитаты

Потенциальных проблем немало! ФИФА пережила несколько весьма бурных лет, на которые пришлись коррупционные скандалы, уголовные расследования и громкие отставки ключевых руководящих фигур. Некоторые расследования все еще продолжаются, в том числе и в Швейцарии.

И если, например, Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ)Внешняя ссылка получил в 2015 году разрешение вступить-таки в эксклюзивный швейцарский клуб привилегированных международных организаций за то, что он, «завоевав глобальный масштаб и широкое признание среди государств и международных организаций», сыграл «важную роль для укрепления имиджа Швейцарии», то как раз у ФИФА имидж и репутация в мире не самые безоблачные.

После переизбрания на второй президентский срок на прошлой неделе Дж. Инфантино заверил мировое сообщество, что подведомственная ему организация наконец-то «очистилась и переродилась. Она превратилась из токсичного, почти что криминального государства в государстве в то, чем она и должна быть. У нас в ФИФА больше нет места для коррупции. Терпимость к ней у нас — нулевая!» Так что, казалось бы, больше никаких препятствий на пути поднятия международно-правового статуса ФИФА до уровня таких институций, как, например, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), вроде бы и нет! И все равно такое решение может оказаться слишком щекотливым политическим вопросом для Швейцарии.

Что говорят политики? Конец цитаты

Депутат парламента Швейцарии от социал-демократов Седрик Вермут (Cédric WermuthВнешняя ссылка) считает, что ФИФА как организация слишком уж сосредоточена на получении и добывании доходов, чтобы даже обсуждать такой статус. «Спорт является культурным достоянием. ФИФА монополист и торгует этим культурным активом. На данный момент мы не можем говорить о ФИФА как о некоммерческой организации и рассматривать возможность предоставления ей статуса международной организации неправительственного и некоммерческого профиля», — заявил он телеканалу RTS.

Политик от консервативной Швейцарской народной партии (SVP) Роланд Бюхель (Roland Rino BüchelВнешняя ссылка), в прошлом яростный критик ФИФА, предпочитает более примирительный тон. «Если они просто хотят получить доступ на рынок труда и приглашать к себе на работу сотрудников из стран, не входящих в ЕС, то тогда такое решение может быть и имеет смысл», — уточнил он Швейцарскому международному радио SWI swissinfo.ch. «Но это ни в коем случае не должно означать, что ФИФА получит также особые привилегии, например, дипломатические паспорта или налоговые льготы для физических лиц».



Перевод и подготовка: Надежда Капоне, swissinfo.ch

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