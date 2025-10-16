В Швейцарии могут исчезнуть 20 000 рабочих мест

Экономист: «Из-за американских таможенных пошлин в Швейцарии могут исчезнуть около 20 000 рабочих мест». Keystone-SDA

Введённые США таможенные пошлины в размере 39 % от стоимости швейцарского импорта могут обойтись экономике страны при развитии ситуации по наихудшему сценарию в 20 000 рабочих мест. Об этом заявил экономист банка UBS Томас Ферагут (Thomas Veraguth).

«Неопределённость существует на всех уровнях, хотя, разумеется, ситуация сильно различается в зависимости от профиля данной компании, — отметил эксперт в интервью швейцарскому общественному франкоязычному телеканалу RTS. — Даже в самих США сохраняются серьёзные сомнения: слишком много исключений, а правила крайне запутаны. Речь ведь идёт не только о пошлинах на готовую продукцию, но и о тарифах, которые в разной степени затрагивают комплектующие».

Несмотря на общую нестабильность, специалисты UBS всё же попытались оценить, как новая ситуация может отразиться на рынке труда в Швейцарии. «В рамках наихудшего сценария под угрозой окажутся около 20 000 рабочих мест, — пояснил Томас Ферагут, выпускник Университета Санкт-Галлена (Universität St. Gallen). — Это серьёзная цифра, превышающая масштабы того, с чем мы сталкивались ранее, во время других торговых конфликтов или периодов напряжённости в международных отношениях».

Косвенный эффект

«Пока число компаний, нуждающихся в поддержке, например посредством введения режима сокращённого рабочего времени (Kurzarbeit), остаётся небольшим. Однако многое будет зависеть от развития ситуации в ближайшие месяцы. Некоторые предприятия уже заявляют о намерении сократить инвестиции на своих швейцарских площадках и перераспределить ресурсы, в частности, усилив своё присутствие на рынке США, — отметил Томас Ферагут, ранее работавший в Credit Suisse. — В среднесрочной перспективе могут проявиться и косвенные эффекты, не связанные напрямую с потерей рабочих мест, но выражающиеся в снижении объёмов некоторых типов инвестиций».

По оценке Томаса Ферагута, уровень безработицы в Швейцарии будет постепенно реагировать на общее замедление мировой экономики, хотя признаков рецессии пока нет. «Швейцарская экономика отличается высокой степенью диверсификации, — пояснил экономист. — Тем не менее, это не повод относиться к ситуации легкомысленно. К происходящему нужно относиться очень серьёзно. Швейцария входит примерно в двадцатку крупнейших экономик мира, но по численности населения остаётся небольшой страной — поэтому важно сохранять бдительность».

Поскольку американский рынок становится всё менее доступным, а Европа вновь сталкивается с долговыми проблемами — достаточно взглянуть на ситуацию во Франции, — Швейцарии стоит искать новые направления и форматы торгово-экономического сотрудничества. «Центр мирового экономического роста постепенно смещается на восток, — считает Томас Ферагут. — Основные драйверы глобальной экономики перемещаются в сторону России, Китая, Индии и Ближнего Востока. Китай, несмотря на стареющее население, активно развивает производство в высокотехнологичных, наукоёмких отраслях. Индия имеет огромный потенциал благодаря формированию нового среднего класса».

При этом, добавил экономист, «доступ к этим рынкам для Швейцарии остаётся сложной задачей. Именно поэтому швейцарским и европейским компаниям традиционно было легче вести дела с американцами: как правило, мы хорошо понимаем друг друга. Сегодня, однако, достичь этого взаимопонимания стало заметно труднее».

