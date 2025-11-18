Главе концерна SBB угрожали смертью
Главу госконцерна «Федеральные железные дороги Швейцарии» (SBB) Венсана Дюкро угрожали убить по причине контракта, заключенного SBB с Siemens.
Генеральный директор концерна «Федеральные железные дороги Швейцарии» (Schweizerische Bundesbahnen, SBB) Венсан Дюкро (Vincent Ducrot) столкнулся с угрозами после того, как его компания заключила контракт с немецким концерном Siemens на поставку 116 новых двухэтажных поездов на сумму 2,1 миллиарда швейцарских франков.
Это решение, как сообщила газета SonntagsBlickВнешняя ссылка, стало «ударом для швейцарского производителя поездов и вагонов Stadler». По данным этого издания, несколько человек, поговоривших с газетой на условиях анонимности, обвинили Венсана Дюкро в «предательстве». В связи с этим ему пришлось нанять на несколько дней личную охрану.
Представители SBB в комментарии для SonntagsBlick заявили, что воспринимают подобные угрозы серьёзно, но раскрывать дополнительные детали не стали. Как отметили в SBB, пост генерального директора «Федеральных железных дорог Швейцарии» — это публичная должность, равно как вообще позиции в руководстве любых крупных компаний или в сфере политике. «Мы наблюдаем (нечто подобное) всякий раз, когда принимаются (схожие) спорные решения».
Федеральное Ведомство полиции Швейцарии (Bundesamt für Polizei, fedpol) со своей стороны заявило, что меры личной безопасности в отношении политически и общественно значимых персон адаптируются в зависимости от ситуации, однако по соображениям конфиденциальности и в интересах следствия подробности конкретных случаев оно никогда не комментирует. По информации газеты SonntagsBlick, необходимость в личной охране для главы SBB возникает крайне редко.
Издание напоминает, что последним руководителем SBB, которому потребовалась подобная защита, был Андреас Майер (Andreas Meyer), предшественник Дюкро, это произошло в 2008 году. Тогда угрозы были связаны с планируемым закрытием ремонтных мастерских компании SBB Cargo в г. Беллинцона (Bellinzona), кантон Тичино. Компания Stadler Rail, проигравшая в тендере немецкому конкуренту, на прошлой неделе заявила, что рассматривает возможность обжалования принятого SBB решения.
