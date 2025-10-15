Регион Женевского озера любит ТНК

Транснациональные компании пользуются в регионе Женевы и Женевского озера положительной репутацией. Большинство его жителей осознаёт, что без них он не достиг бы нынешнего уровня благосостояния. Такой вывод содержится в результатах специализированного опроса.

Женевская Ассоциация транснациональных компаний (Groupement des entreprises multinationales, GEM) впервые за 55 лет своей истории решила проверить, как жители региона Женевского озера относятся к ТНК. Результаты опроса оказались в целом положительными: 75% участников заявили, что воспринимают эти компании «скорее хорошо». Главный аргумент в их пользу — они создают рабочие места. Кроме того, ТНК укрепляют позитивную международную репутацию региона, стимулируют экономику и приносят значительные налоговые поступления.

С точки зрения 68% опрошенных экономика региона напрямую зависит от присутствия на его территории транснациональных корпораций. С точки зрения 45% респондентов преимущества присутствия в регионе Женевского озера ТНК перевешивают недостатки, 36% считают, что плюсы и минусы уравновешены, и лишь 9% полагают, что вреда от них больше, чем пользы. Основные претензии связаны с увеличением стоимости жилья и с проблемами в области транспортной мобильности. Те, кто оценивает деятельность компаний отрицательно, чаще всего упоминали «недостаточную степень их социальной и экологической ответственности».

Президент GEM Франсуа Рорбах (François Rohrbach) признал: компании категории ТНК явно недорабатывают в сфере связей с общественностью. В самом деле, лишь четверть участников опроса знали о том, что транснациональные корпорации обеспечивают около 40% ВВП кантона Женева. По словам Франсуа Рорбаха, бизнесу стоит активнее рассказывать о своём вкладе в культуру, спорт и образование региона. Ассоциация GEM подчёркивает, что экономическое процветание региона зависит от конкурентной среды и стабильных правовых условий.

В налоговой сфере GEM предлагает внедрять новые инструменты, например механизм налоговых льгот, позволяющий компаниям возвращать часть расходов на исследования и инновации. Подобные меры уже действуют в Базеле (Basel), Люцерне (Luzern) и Цуге (Zug), а в кантонах Во и Женева обсуждение целесообразности введения такого формата только началось.

