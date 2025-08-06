Рынок роскоши тормозится во всём мире, но не в Швейцарии

Рынок предметов роскоши регистрирует замедление по всему миру. Однако в Швейцарии он продолжает демонстрировать рост. Keystone-SDA

На фоне снижения спроса в таких ключевых регионах, как Китай, рынок предметов роскоши регистрирует замедление по всему миру. Однако в Швейцарии он продолжает демонстрировать рост.

Доступно на 2 других языках English en Luxury market slows down worldwide, but not in Switzerland Читать далее Luxury market slows down worldwide, but not in Switzerland

Italiano it Mercato del lusso rallenta nel mondo, ma non in Svizzera Оригинал Читать далее Mercato del lusso rallenta nel mondo, ma non in Svizzera

Согласно аналитическому отчёту консалтинговой компании EY, опубликованному сегодня, в 2024 году объём швейцарского рынка роскоши увеличился ещё на 3,5% и достиг в стоимостном выражении 5,4 миллиарда швейцарских франков.

Покупки предметов роскоши в фирменных офлайн-магазинах в Швейцарии составляют 53% от общего объёма, что значительно ниже среднего показателя в других странах (75%). В рамках опроса девять из десяти представителей «поколения Z» в Швейцарии заявили, что готовы платить за эксклюзивный опыт, что является одним из самых высоких показателей в мире.

«Результаты опроса ясно показывают, насколько центральным для потребителей стало личное впечатление от бренда», — отметил Фабиан Верен (Fabian Wehren), эксперт компании EY. Он подчеркнул, что в Швейцарии, где предметы роскоши чаще, чем в среднем, приобретаются через интернет, существует явная потребность в развитии цифрового потребительского опыта.

«Чтобы сохранять успех в долгосрочной перспективе, индустрия должна активнее инвестировать в инновационные технологии, например в онлайн-шопинг с использованием искусственного интеллекта, а также в новые бизнес-модели», — резюмировал Фабиан Верен.

