The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Стареющее общество
Культура
Будущее работы
Демография
История
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Дебаты
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Рабочее место

Рынок роскоши тормозится во всём мире, но не в Швейцарии

Рынок предметов роскоши регистрирует замедление по всему миру. Однако в Швейцарии он продолжает демонстрировать рост.
Рынок предметов роскоши регистрирует замедление по всему миру. Однако в Швейцарии он продолжает демонстрировать рост. Keystone-SDA

На фоне снижения спроса в таких ключевых регионах, как Китай, рынок предметов роскоши регистрирует замедление по всему миру. Однако в Швейцарии он продолжает демонстрировать рост.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Показать больше

Согласно аналитическому отчёту консалтинговой компании EY, опубликованному сегодня, в 2024 году объём швейцарского рынка роскоши увеличился ещё на 3,5% и достиг в стоимостном выражении 5,4 миллиарда швейцарских франков.

Покупки предметов роскоши в фирменных офлайн-магазинах в Швейцарии составляют 53% от общего объёма, что значительно ниже среднего показателя в других странах (75%). В рамках опроса девять из десяти представителей «поколения Z» в Швейцарии заявили, что готовы платить за эксклюзивный опыт, что является одним из самых высоких показателей в мире.

А также по теме:

Показать больше
Состоятельные частные лица переосмысливают на фоне затяжных геополитических и торговых конфликтов свои жизненные приоритеты.

Показать больше

Миллионерам важнее здоровье, а не материальные блага

Этот контент был опубликован на Состоятельные частные лица переосмысливают на фоне затяжных геополитических и торговых конфликтов свои жизненные приоритеты.

Читать далее Миллионерам важнее здоровье, а не материальные блага

«Результаты опроса ясно показывают, насколько центральным для потребителей стало личное впечатление от бренда», — отметил Фабиан Верен (Fabian Wehren), эксперт компании EY. Он подчеркнул, что в Швейцарии, где предметы роскоши чаще, чем в среднем, приобретаются через интернет, существует явная потребность в развитии цифрового потребительского опыта.

«Чтобы сохранять успех в долгосрочной перспективе, индустрия должна активнее инвестировать в инновационные технологии, например в онлайн-шопинг с использованием искусственного интеллекта, а также в новые бизнес-модели», — резюмировал Фабиан Верен.

Показать больше

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Отметки «мне нравится»
8 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
54 Отметки «мне нравится»
63 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Сотрудник швейцарской делегации при ОБСЕ отстранён от должности и отозван в Швейцарию. Военная юстиция ведёт расследование.

Показать больше

Швейцарский офицер передавал информацию России?

Этот контент был опубликован на Сотрудник швейцарской делегации при ОБСЕ отстранён от должности и отозван в Швейцарию. Военная юстиция ведёт расследование.

Читать далее Швейцарский офицер передавал информацию России?
Швейцарские ученые из ВТШ / ETHZ совместно с их китайскими коллегами выполнили реконструкцию эволюции магнитного поля Земли.

Показать больше

Магнитное поле Земли оказалось значительно древнее

Этот контент был опубликован на Швейцарские ученые из ВТШ / ETHZ совместно с их китайскими коллегами выполнили реконструкцию эволюции магнитного поля Земли.

Читать далее Магнитное поле Земли оказалось значительно древнее
НИИ Agroscope разрабатывает систему на основе искусственного интеллекта, призванную более эффективно отпугивать птиц от сельскохозяйственных угодий.

Показать больше

Agroscope тестирует интеллектуальные пугала для защиты посевов

Этот контент был опубликован на НИИ Agroscope разрабатывает систему на основе искусственного интеллекта, призванную более эффективно отпугивать птиц от сельскохозяйственных угодий.

Читать далее Agroscope тестирует интеллектуальные пугала для защиты посевов
Татуировка как ремесло достигла высокой степени технической и художественной сложности уже в кочевых обществах раннего железного века.

Показать больше

Учёные раскрыли технику татуировок древней мумии

Этот контент был опубликован на Татуировка как ремесло достигла высокой степени технической и художественной сложности уже в кочевых обществах раннего железного века.

Читать далее Учёные раскрыли технику татуировок древней мумии
Поставка осуществляется в рамках Европейской инициативы по защите неба (European Sky Shield Initiative, ESSI) и служит цели укрепления ПВО страны.

Показать больше

Швейцария закупает в Германии пять комплексов IRIS-T SLM

Этот контент был опубликован на Поставка осуществляется в рамках Европейской инициативы по защите неба (European Sky Shield Initiative, ESSI) и служит цели укрепления ПВО страны.

Читать далее Швейцария закупает в Германии пять комплексов IRIS-T SLM
Президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер будет принята госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне в среду днем 6 августа.

Показать больше

Президент Швейцарии встретится с Марко Рубио

Этот контент был опубликован на Президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер будет принята госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне в среду днем 6 августа.

Читать далее Президент Швейцарии встретится с Марко Рубио
Административный суд кантона Цюрих отказал гражданину Австрии в автоматическом получении прав швейцарского гражданства. Почему?

Показать больше

Суд Цюриха не признал «вечное наследуемое гражданство»

Этот контент был опубликован на Административный суд кантона Цюрих отказал гражданину Австрии в автоматическом получении прав швейцарского гражданства. Почему?

Читать далее Суд Цюриха не признал «вечное наследуемое гражданство»
Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) поступила бы разумнее, если бы лично вместе с представителями Европейского союза встретилась с президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) в Шотландии.

Показать больше

«Президент Швейцарии должна была бы встретиться с Трампом»

Этот контент был опубликован на Таково мнение бывшего дипломата и посла Швейцарии в Германии Томаса Борера.

Читать далее «Президент Швейцарии должна была бы встретиться с Трампом»
Три с половиной десятка украинских детей и подростков провели две недели в Санкт-Галлене, восстанавливаясь после потрясений, пережитых на родине.

Показать больше

Украинские дети отдохнули в Санкт-Галлене от войны

Этот контент был опубликован на Три с половиной десятка украинских детей и подростков провели две недели в Санкт-Галлене, восстанавливаясь после потрясений, пережитых на родине.

Читать далее Украинские дети отдохнули в Санкт-Галлене от войны

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Полная конфиденциальность. Штаб-квартира частного банка Edmond de Rothschild в Женеве. Фото: Анастасия Митюкова

Показать больше

Снимая невидимое: Анастасия Митюкова и её «тихий нейтралитет» Швейцарии

Этот контент был опубликован на В городе Биль в рамках «Дней фотографии» Анастасия Митюкова представила первую фазу своего проекта Quiet Neutrality.

Читать далее Снимая невидимое: Анастасия Митюкова и её «тихий нейтралитет» Швейцарии
Доллар уже давно не является самой сильной валютой в мире. Это звание десятилетиями принадлежит швейцарскому франку.

Показать больше

Швейцарский франк: сильная валюта и конкурентный лидер

Этот контент был опубликован на Доллар уже давно не является самой сильной валютой в мире. Это звание десятилетиями принадлежит швейцарскому франку.

Читать далее Швейцарский франк: сильная валюта и конкурентный лидер
По международной репутации Швейцарии в качестве конкурентоспособной юрисдикции ведения бизнеса может быть нанесен сильный удар.

Показать больше

Как тарифы США угрожают репутации экономики Швейцарии

Этот контент был опубликован на По международной репутации Швейцарии в качестве конкурентоспособной юрисдикции ведения бизнеса может быть нанесен сильный удар.

Читать далее Как тарифы США угрожают репутации экономики Швейцарии
Решение американских властей выставить на пути товаров из Швейцарии высокие таможенные барьеры затронуло ключевые экспортные отрасли экономики Швейцарии, включая производство часов

Показать больше

Как американские тарифные меры бьют по экономике Швейцарии

Этот контент был опубликован на Речь идёт не только об упущенной прибыли, но и о рабочих местах, инновациях и международной конкурентоспособности Швейцарии.

Читать далее Как американские тарифные меры бьют по экономике Швейцарии
В 2024 году три швейцарские компании вновь попали в топ-100 самых дорогих компаний мира.

Показать больше

В сотню самых дорогих компаний вошли и три швейцарские фирмы

Этот контент был опубликован на В 2024 году три швейцарские компании вновь попали в топ-100 самых дорогих компаний мира.

Читать далее В сотню самых дорогих компаний вошли и три швейцарские фирмы

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR