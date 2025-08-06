Рынок роскоши тормозится во всём мире, но не в Швейцарии
На фоне снижения спроса в таких ключевых регионах, как Китай, рынок предметов роскоши регистрирует замедление по всему миру. Однако в Швейцарии он продолжает демонстрировать рост.
Согласно аналитическому отчёту консалтинговой компании EY, опубликованному сегодня, в 2024 году объём швейцарского рынка роскоши увеличился ещё на 3,5% и достиг в стоимостном выражении 5,4 миллиарда швейцарских франков.
Покупки предметов роскоши в фирменных офлайн-магазинах в Швейцарии составляют 53% от общего объёма, что значительно ниже среднего показателя в других странах (75%). В рамках опроса девять из десяти представителей «поколения Z» в Швейцарии заявили, что готовы платить за эксклюзивный опыт, что является одним из самых высоких показателей в мире.
«Результаты опроса ясно показывают, насколько центральным для потребителей стало личное впечатление от бренда», — отметил Фабиан Верен (Fabian Wehren), эксперт компании EY. Он подчеркнул, что в Швейцарии, где предметы роскоши чаще, чем в среднем, приобретаются через интернет, существует явная потребность в развитии цифрового потребительского опыта.
«Чтобы сохранять успех в долгосрочной перспективе, индустрия должна активнее инвестировать в инновационные технологии, например в онлайн-шопинг с использованием искусственного интеллекта, а также в новые бизнес-модели», — резюмировал Фабиан Верен.
