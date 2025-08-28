Удалённая работа в Швейцарии бьёт рекорды

В Швейцарии всё больше работодателей предлагают работу из дома. Таким образом, они идут вразрез с тенденцией, наблюдаемой у конкурентов за рубежом. Keystone-SDA

В Швейцарии всё больше работодателей предлагают возможность удалённой работы из дома. Тем самым страна идёт вразрез с международной тенденцией, согласно которой компании в других западных экономиках стремятся вернуть сотрудников в офис.

По данным аналитической платформы Indeed (крупнейший в мире онлайн-сервис по поиску работы, принадлежащий американской корпорации Recruit Holdings), доля вакансий, предполагающих удалённую занятость, во втором квартале 2025 года в Швейцарии достигла нового рекорда — составив долю с более чем 14 процентов. Это более чем в пять раз превышает показатель допандемийного периода.

«Таким образом, предложение гибких форм занятости в Швейцарии значительно увеличилось», — говорится в опубликованном на прошлой неделе отчёте Indeed. Это укрепляет имидж Швейцарии как одного из ведущих европейских центров «гибкой работы». Во многих других странах — таких, как США, Франция или Канада — компании вновь призывают сотрудников к очному формату труда, ссылаясь на предполагаемое повышение эффективности работы.

Швейцария в числе лидеров

По доле удалённой занятости Швейцария занимает третье место среди крупнейших западных экономик, уступая только Великобритании и Германии. На том же уровне — Канада, а следом идут Франция и США. По мнению Вирджинии Зондергельд (Virginia Sondergeld), эксперта по рынку труда компании Indeed, «если компаниям удастся сохранить этот вектор, Швейцария сможет в долгосрочной перспективе закрепиться в качестве европейского лидера по внедрению гибких моделей труда». Платформа Indeed охватывает более 60 стран и имеет свыше 610 миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру.

