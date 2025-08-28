The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Рабочее место

Удалённая работа в Швейцарии бьёт рекорды

В Швейцарии всё больше работодателей предлагают работу из дома. Таким образом, они идут вразрез с тенденцией, наблюдаемой у конкурентов за рубежом.
В Швейцарии всё больше работодателей предлагают работу из дома. Таким образом, они идут вразрез с тенденцией, наблюдаемой у конкурентов за рубежом. Keystone-SDA

В Швейцарии всё больше работодателей предлагают возможность удалённой работы из дома. Тем самым страна идёт вразрез с международной тенденцией, согласно которой компании в других западных экономиках стремятся вернуть сотрудников в офис.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

По данным аналитической платформы Indeed (крупнейший в мире онлайн-сервис по поиску работы, принадлежащий американской корпорации Recruit Holdings), доля вакансий, предполагающих удалённую занятость, во втором квартале 2025 года в Швейцарии достигла нового рекорда — составив долю с более чем 14 процентов. Это более чем в пять раз превышает показатель допандемийного периода.

Также по теме:

Показать больше
Woman sending a fax in the eighties

Показать больше

Демография

Удалённая работа из дома: как всё начиналось

Этот контент был опубликован на Сегодня трудно себе представить удаленную работу без интернета. Как выглядел «домашний офис» в Швейцарии в самом начале цифровой эры?

Читать далее Удалённая работа из дома: как всё начиналось

«Таким образом, предложение гибких форм занятости в Швейцарии значительно увеличилось», — говорится в опубликованном на прошлой неделе отчёте Indeed. Это укрепляет имидж Швейцарии как одного из ведущих европейских центров «гибкой работы». Во многих других странах — таких, как США, Франция или Канада — компании вновь призывают сотрудников к очному формату труда, ссылаясь на предполагаемое повышение эффективности работы.

Швейцария в числе лидеров

По доле удалённой занятости Швейцария занимает третье место среди крупнейших западных экономик, уступая только Великобритании и Германии. На том же уровне — Канада, а следом идут Франция и США. По мнению Вирджинии Зондергельд (Virginia Sondergeld), эксперта по рынку труда компании Indeed, «если компаниям удастся сохранить этот вектор, Швейцария сможет в долгосрочной перспективе закрепиться в качестве европейского лидера по внедрению гибких моделей труда». Платформа Indeed охватывает более 60 стран и имеет свыше 610 миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

А также по теме:

Показать больше
Компании в Швейцарии продолжают активно использовать возможность удалённой и гибридной работы для привлечения сотрудников.

Показать больше

Рынок труда Швейцарии: «удалёнка» возвращается?

Этот контент был опубликован на Во времена пандемии все (или почти все) работали из дома, потом пандемия прошла, но home office отнюдь не был забыт.

Читать далее Рынок труда Швейцарии: «удалёнка» возвращается?

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
33 Отметки «мне нравится»
22 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Патрисия Ислас

Как ваша страна реагирует на природные катастрофы?

Как системы раннего предупреждения, спасатели и власти действуют в вашей стране? Что работает, а что — нет?

Присоединяйтесь к дискуссии
5 Отметки «мне нравится»
3 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
65 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Цюрихская компания Orell Füssli сообщает о росте книжных продаж, несмотря на общее снижение покупательской активности.

Показать больше

Orell Füssli увеличивает продажи книг, несмотря на спад спроса

Этот контент был опубликован на Цюрихская компания Orell Füssli сообщает о росте книжных продаж, несмотря на общее снижение покупательской активности.

Читать далее Orell Füssli увеличивает продажи книг, несмотря на спад спроса
Гастрономический гид Gault Millau присвоил роскошному отелю Badrutt’s Palace в Санкт-Морице (St. Moritz, кантон Граубюнден) звание «Отель года-2026».

Показать больше

История

Отель Badrutt’s Palace признан «Отелем года-2026»

Этот контент был опубликован на Гастрономический гид Gault Millau присвоил роскошному отелю Badrutt’s Palace в Санкт-Морице (St. Moritz, кантон Граубюнден) звание «Отель года-2026».

Читать далее Отель Badrutt’s Palace признан «Отелем года-2026»
Швейцарская легенда тенниса Роджер Федерер (Roger Federer), по данным американского журнала Forbes, обладает состоянием свыше миллиарда долларов.

Показать больше

Роджер Федерер стал миллиардером по версии Forbes

Этот контент был опубликован на Швейцарская легенда тенниса Роджер Федерер (Roger Federer), по данным американского журнала Forbes, обладает состоянием свыше миллиарда долларов.

Читать далее Роджер Федерер стал миллиардером по версии Forbes
Из-за новых таможенных требований «Почта Швейцарии» приостанавливает доставку посылок в США. Что это значит для клиентов?

Показать больше

Торговая политика

Швейцарская почта не шлет больше посылки в США

Этот контент был опубликован на Из-за новых таможенных требований «Почта Швейцарии» приостанавливает доставку посылок в США. Что это значит для клиентов?

Читать далее Швейцарская почта не шлет больше посылки в США
Типично «женские» и «мужские» профессии в Швейцарии по-прежнему существуют —новое исследование показало, в чем причина.

Показать больше

Рабочее место

Почему женщины и мужчины выбирают разные профессии

Этот контент был опубликован на Типично «женские» и «мужские» профессии в Швейцарии по-прежнему существуют —новое исследование показало, в чем причина.

Читать далее Почему женщины и мужчины выбирают разные профессии
Уже в воскресенье около ста молодых людей в масках собрались на улице и подожгли, в частности, несколько мусорных баков.

Показать больше

В Лозанне второй вечер подряд происходят беспорядки

Этот контент был опубликован на Уже в воскресенье около ста молодых людей в масках собрались на улице и подожгли, в частности, несколько мусорных баков.

Читать далее В Лозанне второй вечер подряд происходят беспорядки
Швейцарские клиники призывают ускорить процесс признания иностранных меддипломов: власти в Берне обещают исправиться.

Показать больше

Системы здравоохранения

Берн обещает быстрее признавать иностранные меддипломы

Этот контент был опубликован на Швейцарские клиники призывают ускорить процесс признания иностранных меддипломов: власти в Берне обещают исправиться.

Читать далее Берн обещает быстрее признавать иностранные меддипломы
Этот неофициальный символ очередного Фестиваля альпийских искусств и видов спорта был построен на время праздника: но останется навсегда?

Показать больше

Деревянный бык Макс — новый символ кантона Гларус?

Этот контент был опубликован на Этот неофициальный символ очередного Фестиваля альпийских искусств и видов спорта был построен на время праздника: но останется навсегда?

Читать далее Деревянный бык Макс — новый символ кантона Гларус?
АЭС Гёсген (Gösgen) в кантоне Золотурн обеспечивает около 12% всей электроэнергии Швейцарии. Сейчас станция остановлена на длительный ремонт. Keystone / Gaetan Bally

Показать больше

Швейцарская политика

Почему остановлена швейцарская АЭС Гёсген?

Этот контент был опубликован на Как стало ясно, АЭС возобновить работу сможет только через полгода. Мы объясняем причины остановки и её последствия.

Читать далее Почему остановлена швейцарская АЭС Гёсген?
Университет Базеля проведёт ряд мероприятий в память о великом немецком философе Фридрихе Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844–1900).

Показать больше

История

Университет Базеля отметит 125 лет со дня смерти Ницше

Этот контент был опубликован на Университет Базеля проведёт ряд мероприятий в память о великом немецком философе Фридрихе Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844–1900).

Читать далее Университет Базеля отметит 125 лет со дня смерти Ницше

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Во время пандемии многие, сидя дома, обзавелись Жучкой или Барбосом. Но что с ними делать, если шеф снова приказывает каждый день являться в офис?

Показать больше

Можно ли в Швейцарии приходить на работу с собакой?

Этот контент был опубликован на Во время пандемии многие, сидя дома, обзавелись Жучкой или Барбосом. Но что с ними делать, если шеф снова приказывает каждый день являться в офис?

Читать далее Можно ли в Швейцарии приходить на работу с собакой?
Pendlerin

Показать больше

Как пандемия изменит в будущем образ нашей жизни и работы?

Этот контент был опубликован на Никогда больше не просыпаться в 6 утра и не давиться два часа в метро по дороге офис? А что, если это уже не фантастика?

Читать далее Как пандемия изменит в будущем образ нашей жизни и работы?
Una donna seduta alla scrivania di casa sua mentre lavora.

Показать больше

Будущее «удалёнки»: между прекариатом и свободой

Этот контент был опубликован на «Хоум-офис», а попросту «удалёнка», стал весьма распространенным форматом труда. Каково его будущее?

Читать далее Будущее «удалёнки»: между прекариатом и свободой
Couple working at home

Показать больше

Швейцарцы не хотели бы совсем отказываться от «удалёнки»

Этот контент был опубликован на Скучая по коллегам, швейцарцы хотели бы и после пандемии сохранить позитивные стороны «домашнего офиса».

Читать далее Швейцарцы не хотели бы совсем отказываться от «удалёнки»

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR