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Рынок роскоши тормозится во всём мире, не но в Швейцарии

Рынок предметов роскоши регистрирует замедление по всему миру. Однако в Швейцарии он продолжает демонстрировать рост.
Рынок предметов роскоши регистрирует замедление по всему миру. Однако в Швейцарии он продолжает демонстрировать рост. Keystone-SDA

На фоне снижения спроса в таких ключевых регионах, как Китай, рынок предметов роскоши регистрирует замедление по всему миру. Однако в Швейцарии он продолжает демонстрировать рост.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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Согласно аналитическому отчёту консалтинговой компании EY, опубликованному сегодня, в 2024 году объём швейцарского рынка роскоши увеличился ещё на 3,5% и достиг в стоимостном выражении 5,4 миллиарда швейцарских франков.

Покупки предметов роскоши в фирменных офлайн-магазинах в Швейцарии составляют 53% от общего объёма, что значительно ниже среднего показателя в других странах (75%). В рамках опроса девять из десяти представителей «поколения Z» в Швейцарии заявили, что готовы платить за эксклюзивный опыт, что является одним из самых высоких показателей в мире.

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«Результаты опроса ясно показывают, насколько центральным для потребителей стало личное впечатление от бренда», — отметил Фабиан Верен (Fabian Wehren), эксперт компании EY. Он подчеркнул, что в Швейцарии, где предметы роскоши чаще, чем в среднем, приобретаются через интернет, существует явная потребность в развитии цифрового потребительского опыта.

«Чтобы сохранять успех в долгосрочной перспективе, индустрия должна активнее инвестировать в инновационные технологии — например, в онлайн-шопинг с использованием искусственного интеллекта, а также в новые бизнес-модели», — резюмировал Фабиан Верен.

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