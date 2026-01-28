Франк укрепляется к доллару, но SNB вряд ли будет вмешиваться
Швейцарский франк продолжает укрепляться по отношению к доллару, обновив во вторник 27 января 2026 года очередной максимум.
Швейцарский франк продолжает укрепляться по отношению к доллару США, обновив во вторник 27 января 2026 года очередной максимум. Однако Швейцарский национальный (центральный) банк (Schweizerische Nationalbank, SNB) вряд ли, по оценке финансовых аналитиков, примет в ближайшее время решение о проведении валютной интервенции.
Во второй половине дня во вторник 27 января курс доллара США опустился до 0,7701 швейцарского франка — то есть самого низкого уровня за всю историю наблюдений, если, конечно, не учитывать резкие колебания в январе 2025 года, связанные с отказом SNB от поддержания минимального обменного курса франка к евро. Одновременно франк укрепился и по отношению к евро: единая европейская валюта подешевела до 0,9189 франка, что стало минимальным значением с ноября 2025 года.
Несмотря на это, швейцарский ЦБ не предпринимал никаких ответных шагов на валютном рынке. Как отметил аналитик банка Valiant, это решение соответствует ранним сигналам, указывающим на то, что центральный банк в большей степени обеспокоен не самим уровнем обменных курсов, а их резкими колебаниями: «Актуальное давление сейчас в большей степени исходит от зоны доллара, где волатильность заметно выше».
По его словам, ослабление напряжённости на этом направлении привело бы к снижению давления и на пару франк-евро. На этой неделе всё внимание финансовых рынков сосредоточено на Федеральной резервной системе США (американский ЦБ). Во вторник 26 января началось двухдневное заседание её правления по вопросам денежно-кредитной политики. Наблюдатели не ожидают снижения ключевой процентной ставки.
Вместе с тем оно способно придать рынкам новый импульс, возможны также первые сигналы или даже официальные заявления относительно назначения нового председателя ФРС. Срок полномочий действующего главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла (Jerome Powell), находящегося в сложной политической ситуации, истекает в мае 2026 года.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
