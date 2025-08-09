Проклятие или благо? Пять вопросов о кондиционерах

Ключевой вопрос — что такое кондиционеры: ненужная роскошь или, с учетом потепления климата, жизненно важная технология ? Pixabay

Охлаждённый воздух помогает с комфортом переживать всё более частые и интенсивные периоды экстремальной жары. И всё больше домов как в Швейцарии, так и по всему миру оснащаются кондиционерами — а это сказывается на климате и на объемах потребления электроэнергии.

Зимой никто не ставит под сомнение необходимость регулировать температуру в помещении: включить отопление или растопить камин считается нормой, даже несмотря на то, что нынешние системы обогрева являются значительным источником выбросов CO₂. А вот в летнюю жару вопрос охлаждения воздуха нередко становится поводом для споров. По мере того, как из-за изменения климата периоды экстремальной жары становятся всё более продолжительными, люди всё чаще устанавливают у себя кондиционеры.

Спрос на такие устройства растёт стремительно — не только в Азии и на Ближнем Востоке, но и в cтранах с умеренным климатом, таких как Швейцария. Кондиционеры ощутимо улучшают качество жизни: они обеспечивают нормальный сон в жаркие ночи, помогают школьникам сосредоточиться на уроках и повышают продуктивность сотрудников в офисах. Более того, они могут спасать жизни. По данным журнала The LancetВнешняя ссылка в 2019 году почти 200 000 преждевременных смертей, связанных с жарой, удалось предотвратить именно благодаря кондиционированию воздуха.

Тем не менее кондиционеры все чаще оказываются в центре политических и общественных споров, прежде всего из-за значительного энергопотребления и негативного воздействия на климат. Власти Франции, например, раскритиковали идею оборудовать системой охлаждения все общественные здания, назвав это «плохим решением». В Швейцарии эта тема также вызывает дискуссии. Некоторые кантоны уже ограничивают установку кондиционеров. Возникает ключевой вопрос — что такое кондиционеры: ненужная роскошь или, с учетом потепления климата, жизненно важная технология?

Как эксплуатация кондиционеров влияет на климат?

Кондиционеры содержат хладагенты, такие как фторуглероды (ФУ). Попадая в атмосферу, они значительно способствуют усилению парникового эффекта. Один из примеров — хладагент R-32, синтетический газ, который используется уже много лет и оказывает на климат примерно в 675 раз более сильное воздействие, чем углекислый газ. Утечка хладагентов может происходить как в процессе эксплуатации, так и при утилизации оборудования, в результате чего эти вещества и попадают в окружающую среду.

К прямым выбросам добавляются и косвенные — связанные с потреблением электроэнергии. Более половины всей электроэнергии в мире по-прежнему производится за счет сжигания ископаемого топлива, угля и газа, что сопровождается значительными выбросами CO₂. В целом, кондиционеры ответственныВнешняя ссылка за более чем 3% мировых выбросов парниковых газов — а это климатическая нагрузка, сопоставимая с сектором гражданской авиации. Существуют международные соглашения, направленные на сокращение потребления фторуглеродов, такие как Кигалийский поправочный протоколВнешняя ссылка к Монреальскому соглашению.

По мере того, как из-за изменения климата периоды экстремальной жары становятся всё более продолжительными, люди всё чаще устанавливают кондиционеры. Keystone / Gaetan Bally

Более устойчивую альтернативу представляют собой хладагенты, оказывающие меньшее воздействие на озоновый слой и на климат. Кондиционеры нового поколения используют, например, бутан или пропан — газы, которые хоть и являются воспламеняющимися, но обладают существенно меньшим парниковым потенциалом. Стефан Рейманн (Stefan ReimannВнешняя ссылка) из Швейцарского федерального института материаловедения и тестирования технологий (Empa) в интервью, опубликованном в газете Tages-Anzeiger, указал, что «сегодня можно с чистой совестью использовать кондиционер в жилом помещении, если в нём применяется такой хладагент». Тем не менее даже современные кондиционеры воздействуют ещё и на локальный климат: тепло, которое они отводят наружу, способствует нагреву окружающей среды и усиливает эффект так называемых «городских температурных островов».

Сколько электроэнергии потребляют кондиционеры во всём мире?

Как говорит Кордин Арпагаус (Cordin Arpagaus) из авторитетной Восточношвейцарской Высшей школы прикладных наук (Ostschweizer Fachhochschule OSTВнешняя ссылка) бытовой кондиционер потребляет от трёх до семи киловатт-часов электроэнергии в день. Это примерно в пять раз больше, чем один цикл мойки в современной посудомоечной машине. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2022 году на искусственное охлаждение помещений приходилось около 7% мирового потребления электроэнергии.

Внешний контент

Начиная с 2000 года потребление электричества, связанное с работой кондиционеров — а в меньшей степени и вентиляторов — более чем удвоилось. Согласно прогнозам МЭА, к 2050 году глобальное потребление электроэнергии с целью кондиционирования воздуха утроится. Тогда кондиционеры по всему миру будут использовать столько же энергии, сколько вся экономика Китая в 2018 году. Многие потребители выбирают мобильные кондиционеры — они проще в установке и дешевле стационарных систем. Однако для достижения того же охлаждающего эффекта такие устройства требуют больше энергии.

Существуют опасения, что повсеместное распространение кондиционеров может привести к перегрузке электросетей. Нельзя исключать веерных отключений электричества — об этом свидетельствуют инциденты, произошедшие в начале июля 2025 года во Флоренции, в Бергамо и других городах Италии. Тем не менее в отдельных случаях кондиционеры могут даже способствовать стабилизации энергосистемы. Так, в рамках пилотного проекта, проходившего с 2019 по 2023 год в городе Остин (штат Техас, США), работа кондиционеров в частных домах автоматически регулировалась в зависимости от текущей нагрузки на сеть.

Например, при перегрузке устройства временно переходили в режим пониженной мощности. Как отмечает Йоханна Матье (Johanna MathieuВнешняя ссылка), профессор кафедры электротехники и информатики Университета Мичигана, кондиционеры могут сыграть важную роль в повышении стабильности и гибкости электросетей — и при этом не ухудшать степень комфорта проживания.

В каких странах используется больше всего кондиционеров?

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), по всему миру в эксплуатации находится более 2,5 миллиарда кондиционеров. Больше всего таких устройств установлено в США, Японии, Южной Корее и, прежде всего, в Китае, где с 2010 года начался настоящий бум установки кондиционеров. На сегодняшний день кондиционеры имеются примерно в 36 % всех домохозяйств мира. Согласно прогнозам, к 2050 году эта доля может вырасти до 60 %. Особенно стремительный рост ожидается в Индии: по оценкам, в течение следующих 10 лет количество таких систем там увеличится в десять раз.

Внешний контент

Схожие тренды также прогнозируются в Мексике, Бразилии и странах Ближнего Востока. В Европе, напротив, распространение кондиционеров будет идти более сдержанными темпами. Как подчёркивает Ханна Ричи (Hannah Ritchie), специалист по анализу данных и исследовательница Программы глобального развития Оксфордского университета (Oxford University’s Programme on Global DevelopmentВнешняя ссылка), спрос на системы охлаждения обусловлен не только изменением климата, но и ростом благосостояния населения: «Если бы люди в странах с экстремально жарким климатом, таких как Индия или Индонезия, могли позволить себе кондиционеры, они бы давно их установили, — говорит Ханна Ричи. — Это непременно произойдёт в ближайшие десятилетия, по мере того как доходы в странах с низким и средним уровнем достатка будут расти».

В США около 90 % домохозяйств оборудованы кондиционерами. В Европейском союзе этот показатель в 2019 году составлял примерно 20 %, причём значительно более высокие значения зафиксированы в Италии, Греции и Испании. По последним данным Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС), в этих странах кондиционеры есть в 50–60 % жилых домов. В странах Центральной Азии по данным Asian Development Bank (доклад Heat Adaptation in Central Asia, 2024) уровень оснащённости кондиционерами остаётся крайне низким.

Внешний контент

В Казахстане механическое охлаждение (включая вентиляторы) используется примерно в 18 % домохозяйств, в Узбекистане — лишь в 6,6 %, а в Таджикистане — менее чем в 5 %. В Туркменистане и Кыргызстане также преобладают пассивные способы охлаждения. Основные причины — высокая стоимость, энергозатраты и ограниченный доступ к электросетям. По данным отчёта CLASPВнешняя ссылка, в начале 2012 года были оснащены кондиционерами около 11 % российских домохозяйств. Более ранние данные свидетельствуют об увеличении показателей с 4,9 % в 2005 году до 5,8 % в 2009 году.

Почему в швейцарских домах тоже почти не используют кондиционеры?

По экспертным оценкам на сегодняшний день кондиционерами оснащены лишь около 5 % швейцарских домохозяйств. Почему? Самое очевидное объяснение — не по причине стоимости или отсутствия подключения к сетям, а потому что в Швейцарии кондиционеры по-прежнему не считаются жизненной необходимостью. Летом температуры здесь не такие экстремальные, как, например, в странах Средиземноморья. Тем не менее даже в Швейцарии периоды экстремальной жары становятся всё более частыми и продолжительными.

Власти Цюриха хотят использовать для охлаждения города воздушные потоки, нисходящие с окружающих город холмов. Еще один инструмент — зеленый пояс вокруг городских кварталов. Вырубать зеленые легкие города и застраивать их – это преступление. © Keystone / Gaetan Bally

Потребность в охлаждении жилых помещений увеличивается, особенно популярными становятся мобильные кондиционеры: в июне 2025 года швейцарский интернет-магазин Galaxus продал в три раза больше таких устройств, чем в июне 2024 года. Продажи стационарных кондиционеров также увеличиваются, хотя и значительно медленнее. По имеющимся данным, ежегодно в жилых домах и офисах устанавливается около 20 000 таких устройств. Однако в отличие от мобильных моделей стационарные сплит-системы обязаны соответствовать определённым энергетическим и строительным нормативам.

В настоящее время кантональные власти разрешают установку только тех систем, чья максимальная мощность не превышает 12 ватт на 1 квадратный метр. В отдельных кантонах действуют ещё более строгие правила. Так, в Цюрихе установка такой системы допускается лишь в том случае, если помещения предварительно утеплены, а также оборудованы солнцезащитными элементами — например, автоматическими жалюзи.

В кантоне Фрибур стационарные кондиционеры могут устанавливаться только при наличии фотоэлектрических панелей на крыше здания. По словам Марко фон Виля (Marco von Wyl), директора Ассоциации производителей и поставщиков систем отопления, вентиляции и кондиционирования (GebäudeKlima SchweizВнешняя ссылка), основным препятствием в Швейцарии являются нормативные ограничения: «Из-за этого возможность установки кондиционеров во многих зданиях просто исключена».

Какие существуют альтернативы кондиционерам?

Чтобы охладить помещение без кондиционера важно прежде всего не допускать проникновения в него прямых солнечных лучей — особенно через окна. Эффективную защиту обеспечивают наружные жалюзи, солнцезащитные навесы и светоотражающие ставни, окрашенные в белый цвет. Согласно мнению эксперта Жана-Кристофа Хадорна (Jean-Christophe HadornВнешняя ссылка), будущее за вентиляторами. Они потребляют в среднем в 20 раз меньше электроэнергии, чем кондиционеры, но при этом заметно повышают степень комфорта. «Скоро вентиляторы будут в каждом доме», — убеждён этот эксперт.

Как можно было бы противодействовать так называемым «тепловым пятнам» или «островам», сделав жару для жителей городов более выносимой? Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

В масштабах городской среды снижение температуры можно обеспечить с помощью озеленения, открытых водоёмов и улучшенной водопроницаемости почв. В некоторых городах Швейцарии, например в Женеве, для охлаждения зданий используется вода из озера, подаваемая через подземную систему трубопроводов. Как подчеркивает Ханна Ричи кондиционеры — вовсе не универсальное решение, однако спрос на услуги в области охлаждения помещений неизбежно будет расти и потому кондиционеры следует эффективно интегрировать в более широкий набор мер, направленных на адаптацию общества к жаркому климату, «особенно если мы хотим защитить людей, работающих на улице, и малообеспеченные слои населения, которые не могут позволить себе такие устройства».

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и научно отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап. Дополнительная информация: Игорь Петров.

