Швейцарские курорты приняли больше гостей, несмотря на погодные риски

Бугельный подъёмник в местечке Вер-л’Эглиз (Vers l’Eglise), курорт Télé Villars Gryon Diablerets, высота 1 100 метров, март 2025 года. Paula Dupraz-Dobias

Этой зимой на швейцарские горнолыжные курорты приехало заметно больше гостей — особенно в западных франкофонных кантонах. Однако перспективы горнолыжной отрасли индустрии туризма остаются под вопросом из-за таяния ледников и нестабильного снежного покрова.

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Пола Дюпра-Добиа Пола Дюпра-Добиа, журналистка из Женевы, лауреат многих профессиональных премий, освещает вопросы экологии, бизнеса, международных организаций, гуманитарных кризисов со специализацией на Латинской Америке. Доступно на 1 другом языке English en Can Swiss ski resorts outrun climate change? Оригинал Читать далее Can Swiss ski resorts outrun climate change?

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Для начала хорошая новость: швейцарские горнолыжные курорты пережили ещё один успешный сезон: общее число гостей увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 12%, а в западной части страны — сразу на 29%. Об этом сообщила Швейцарская Ассоциация горных подъемников (Verband der Schweizer Seilbahnbranche). Одной из ключевых причин такого успеха стал «вездеходный абонемент», формат, который дает любителям зимних видов спорта доступ к десяткам зон катания сразу по всей стране.

Эти абонементы были созданы в качестве ответа на вызовы и угрозы, связанные с негативными последствиями процесса изменения климата, позволяя туристам оперативно маневрировать (нет снега тут — поедем в другое место), а курортам сохранять финансовую устойчивость в условиях сокращения объема снежных осадков. Первым подобным абонементом стал Magic Pass, запущенный в 2017 году. Сейчас этот сезонный единый проездной стоит 450 швейцарских франков (около 545 долларов США) и даёт доступ к почти сотне горных курортам, в основном в западной франкоязычной Швейцарии, а также к нескольким горнолыжным зонам в Италии и Франции.

Волшебные абонементы

Абонемент охватывает как зимние, так и летние виды спорта и активных развлечений, обеспечивая подъёмникам определённую финансовую стабильность. По данным кооператива курортов, выпустивших «Волшебный лыжный паспорт», за сезон, начавшийся в ноябре 2024 года, количество проданных абонементов такого рода увеличилось на 10% по сравнению с предыдущим годом. К конкуренции подключились и американские провайдеры, предлагая доступ к топовым швейцарским курортам — но по более высокой цене.

Бугельный подъёмник в Ле-Диаблере (Les Diablerets), 1960-е годы. Pierre Weber / Les Diablerets Vers L’Eglise

Наиболее заметный пример — Epic Pass, разработанный компанией Vail Resorts, крупнейшим в мире оператором горнолыжных курортов. Эта компания вышла на швейцарский рынок в 2022 году, купив подъёмники в Андерматте, а в 2023 году приобретя весь курорт Кран-Монтана (ныне действует под названием CM Mountain Resort). Абонемент на сезон 2024/25 стоил 1 184 франка, он позволял кататься на лыжах на курортах четырёх континентов.

Еще один вариант — Ikon Pass, предлагаемый принадлежащей двум инвестиционным фондам американской компанией Alterra. Этот абонемент включает доступ к таким курортам, как Вербье и Церматт. Как пояснил управляющий директор Crans-Montana Пит Петровски (Pete Petrovski) в интервью SWI swissinfo.ch, предсезонные продажи таких абонементов помогают курортам заранее закладывать погодные риски в стратегию своего развития и инвестировать в более устойчивую с климатической точки зрения инфраструктуру, менее зависимую от слишком значительных энергетических затрат.

Боятся сглазить

Как и в случае с курортами, участвующими в программе Magic Pass, участие в международной комплексной системе Epic Pass приносит курорту Кран-Монтана (Crans-Montana) увеличение доходов, предсказуемость и общую устойчивость бизнеса. Об этом нам рассказывает управляющий директор Пит Петровски. По его словам, там, где такие абонементы уже используются, отзывы фирм-операторов в основном положительные. Об положительном эффекте говорит и Кристиан Ребер (Christian Reber), мэр общины Ормонт-Дессю (Ormont-Dessus), в которую входит Ле-Диаблере, один из первых горных курортов, присоединившихся к программе Magic Pass.

Подъёмник с тракторной тягой в Ле-Диаблере, между 1939 и 1941 годами. Jacky and Francine / Les Diablerets Vers L’Eglise

По его словам, такая программа привела к заметному увеличению числа гостей. «Это большой плюс особенно для представителей среднего класса: лыжный спорт становится доступнее», — добавил он. Тем не менее, когда местных жителей спросили, тревожит ли их будущее лыжного спорта — ключевого элемента формирования культурной идентичности этого высокогорного региона — многие отнеслись к вопросу сдержанно или с недоверием. Один из старожилов, владеющий дачным домиком в посёлке, объяснил нежелание его соседей обсуждать климатическую тему «страхом сглазить судьбу».

Директор подъёмников Télé Villars-Gryon-Diablerets (эта компания управляет 44 подъёмниками в горах Водуазских Альп) Мартин Дебуро (Martin Deburaux) сохраняет все-таки умеренный оптимизм. Несмотря на очевидные климатические риски, он подчёркивает, что итоги последних сезонов пока удаётся удерживать в пределах нормы. «Да, снега стало меньше, но это пока не повлияло на работу трасс, — говорит он. — В последние годы мы всё ещё смогли обеспечить более 110 дней катания за сезон». По его словам, этот показатель остаётся стабильным начиная с 2020 года.

Однако научные наблюдения и погодно-климатические модели показывают: швейцарские Альпы во все большей степени ощущают на себе последствия глобального потепления. В апреле Всемирная метеорологическая организация (ВМО) совместно со службой по изменению климата Copernicus опубликовали ежегодный доклад о состоянии климата в Европе. Согласно отчёту, 2024 год стал рекордным по температурам. Европа нагревается быстрее, чем даже любой другой регион мира. Ледники продолжают отступать. В отдельных районах западных швейцарских Альп за период с 1991 по 2020 год ежегодно фиксировалось как минимум на 40 дней больше без снежного покрова по сравнению со средними значениями.

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Согласно исследованию 2024 года, к концу 21 века число снежных дней на альпийских курортах Европы может сократиться на 42% — примерно с 220 до 140 дней в году. В долгосрочной перспективе Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) ожидает дальнейшее снижение степени устойчивости снежного покрова в горах. Средняя температура в Швейцарии за период с начала индустриальной революции (1800 год) уже выросла на 2,7 °C. Ожидается также дальнейшее повышение нижней границы, выше которой сохраняется многолетний снежный покров.

Горнолыжные курорты адаптируются, но климат диктует новые правила

Федеральная метеорологическая служба Швейцарии Meteo Schweiz, также участвующая в подготовке докладов МГЭИК, прогнозирует: к 2060 году уровень нулевой температуры в Альпах поднимется по сравнению с 2018 годом на 400–650 метров. Для курорта Ароза, расположенного на востоке Швейцарии в кантоне Граубюнден на высоте 1880 метров, это означает снижение объёма снежного покрова на 40–50%. А к концу 21 столетия альпийские ледники могут полностью исчезнуть — что поставит под угрозу судьбу таких популярных курортов с ледниковыми лыжными трассами, как Церматт и Саас-Фе.

Лыжная гонка по маршруту Диаблере–Гштайг (Diablerets–Gsteig), 1920 год. Francine Pereten / Les Diablerets Vers L’Eglise

«Мы понимаем, что климат будет меняться, и что нам нужно адаптироваться, чтобы меньше зависеть от лыж», — говорит Мартин Дебуро, директор компании горных подъёмников Télé Villars-Gryon-Diablerets. Этот курортный регион, по его словам, планирует расширить спектр развлечений и видов отдыха за счет круглогодичных форматов: это могут быть пешие походы, занятия маунтинбайком, летние санные трассы, плавание. Но даже при самых неблагоприятных климатических сценариях к 2050 году катание на лыжах здесь всё ещё будет возможно в течение не менее 100 календарных дней в году. Эти оценки основаны на данных отчёта МГЭИК от 2023 года, подготовленного по «наихудшему сценарию» выбросов парниковых газов.

Согласно климатическому анализу ClimSnow, несмотря на ожидаемое снижение регулярности снегопадов, стабильное покрытие можно будет обеспечивать вплоть до высоты 1 100 метров с помощью искусственного снега, защитных систем и машин для уплотнения и перераспределения снега. При этом северные склоны год, добавляет Мартин Дебуро, по-прежнему сохраняют снег лучше южных склонов. Этот курорт уже инвестирует в установку подъёмников и в снегоуборочную технику, перераспределяющую снег туда, где он особенно нужен.

К концу 21 столетия альпийские ледники могут полностью исчезнуть — это поставит под угрозу судьбу таких популярных курортов с ледниковыми лыжными трассами, как Церматт и Саас-Фе. SWI

Но всё больше курортов говорят о том, что таких мер уже становится недостаточно. Поэтому заметной частью стратегического планирования должно стать снижение степени воздействия зимнего туризма на климат. Кран-Монтана (Crans-Montana), например, планирует строительство горных водохранилищ, с тем чтобы вода поступала к снежным пушкам под действием не насосов, а естественной силы тяжести — это снижает потребление энергии.

Как говорит Пит Петровски этот курорт также рассматривает внедрение более мощных систем производства искусственного снега, охватывающих большую площадь. В плане подготовки к новому сезону здесь курорт уже начал реализацию инвестиционной программы объёмом в 1 млн швейцарских франков. Цель: установка нового оборудования и переход на более климатически-устойчивые технологии.

Спортсмены требуют перемен — и задают вопросы

В марте 2025 года 440 олимпийцев из более чем 90 стран и 50 дисциплин подписали открытое письмо кандидатам на должность президента МОК, выразив обеспокоенность климатическим угрозами, ставящими под вопрос будущее зимних видов спорта. Они потребовали от МОК решительных действий — начиная с пересмотра стандартов спонсорства до усиления обязательств по сокращению «углеродного следа». А что думает Пит Петровски? Может быть в будущем — примерно после 2050 года — большинство курортов будут курортами без подъёмников, ориентированными на тех, кто предпочитает подниматься на склоны самостоятельно на лыжах со специальным покрытием, обеспечивающим более плотное сцепление со снегом?

Катание на лыжах в Ле-Диаблере, 1931 год. Marguerite Pichard / Les Diablerets Vers L’Eglise

По его словам, высокогорные курорты и после 2050 год вполне смогут предлагать варианты занятия лыжным спортом. Но что ждёт традиционных горнолыжников, использующих подъёмники на трассах, ориентированных преимущественно на юг, он не уточнил, подчеркнув только: «Если климат продолжит меняться, то во второй половине века нас будет ждать целый пакет новых задач, с которыми нам придётся как-то справляться. Предсказать, каким будет темп потепления? Я даже не берусь. Но как только у нас появится более точная информация, мы сможем выстроить и более точную стратегию на будущее».

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.