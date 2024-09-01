В Швейцарии побили мировой рекорд по игре на альпгорнах

Старый мировой рекорд побит: более тысячи альпгорнов сыграли вместе и одновременно в регионе Клевенальп (Klewenalp) в кантоне Нидвальден в историческом центре Швейцарии. Целью было сыграть за пять минут несколько мелодий и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Всего собралось 1 006 музыкантов-духовиков.
Организаторами мероприятия выступили Швейцарская Ассоциация любителей пения в стиле йодль (Eidgenössischer Jodlerverband) и транспортное предприятие «Горные железные дороги Бекенрид-Эмметтен» (Bergbahnen Beckenried-Emmetten). Изначально планировалось, что в этом проекте примут участие как минимум 555 музыкантов, играющих на альпгорнах.
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В итоге зарегистрировалось почти вдвое больше людей со всей Швейцарии, граждане Швейцарии даже специально приезжали из-за границы. За попыткой установить рекорд наблюдал делегат от компании Guinness World Records.
Начиная с 1955 года она ежегодно издает «Книгу рекордов Гиннесса», ежегодный справочник, содержащий информацию о рекордных достижениях людей и животных, об уникальных природных явлениях и выдающихся достижениях в мире шоу-бизнеса, СМИ и культуры. Впервые опубликована по заказу ирландской пивоваренной компании «Гиннесс».
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