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В Швейцарии побили мировой рекорд по игре на альпгорнах

Старый мировой рекорд побит: более тысячи альпгорнов (Alpenhorn) сыграли вместе на холме в регионе Клевенальп (Klewenalp) в кантоне Нидвальден.
Старый мировой рекорд побит: более тысячи альпгорнов (Alpenhorn) сыграли вместе на холме в регионе Клевенальп (Klewenalp) в кантоне Нидвальден. Keystone-SDA

Старый мировой рекорд побит: более тысячи альпгорнов (Alpenhorn) сыграли вместе на холме в регионе Клевенальп (Klewenalp) в кантоне Нидвальден.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Старый мировой рекорд побит: более тысячи альпгорнов сыграли вместе и одновременно в регионе Клевенальп (Klewenalp) в кантоне Нидвальден в историческом центре Швейцарии. Целью было сыграть за пять минут несколько мелодий и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Всего собралось 1 006 музыкантов-духовиков.

Организаторами мероприятия выступили Швейцарская Ассоциация любителей пения в стиле йодль (Eidgenössischer Jodlerverband) и транспортное предприятие «Горные железные дороги Бекенрид-Эмметтен» (Bergbahnen Beckenried-Emmetten). Изначально планировалось, что в этом проекте примут участие как минимум 555 музыкантов, играющих на альпгорнах.

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В итоге зарегистрировалось почти вдвое больше людей со всей Швейцарии, граждане Швейцарии даже специально приезжали из-за границы. За попыткой установить рекорд наблюдал делегат от компании Guinness World Records.

Начиная с 1955 года она ежегодно издает «Книгу рекордов Гиннесса», ежегодный справочник, содержащий информацию о рекордных достижениях людей и животных, об уникальных природных явлениях и выдающихся достижениях в мире шоу-бизнеса, СМИ и культуры. Впервые опубликована по заказу ирландской пивоваренной компании «Гиннесс».

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