Мобильный мост — швейцарское изобретение, которое нельзя положить в карман

Автомобили проезжают по мобильному мосту ASTRA Bridge на автостраде A1. Keystone / Peter Klaunzer

Швейцария — это страна изобретателей, и рационализаторов. Но теперь там изобрели не новые часы или лекарство, то есть не нечто маленькое или даже микроскопическое. На сей раз, в виде исключения, изобретение получилось большим. Даже очень большим: длина его составляет 257 метров, ширина 7,57 метра, высота 4,65 метра. Начиная с 2022 года этот передвижной мост обеспечивает движение транспорта во время ремонтных работ по обновлению дорожного покрытия.

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Каждое лето по всей Швейцарии разносятся ритуальные нытьё и ропот, мол, ну конечно, дождались специально наступления каникул и отпусков и тут же начали чинить автобаны: вы спали весь год, а нам на дорогу в аэропорт приходится по часу, а то и больше тратить. Что и говорить, многочисленные стройки и активные дорожные работы, которые часто приводят к пробкам, раздражают, приводят к трате лишних нервов и бензина. Недавно, кстати, те же самые швейцарцы отказались на референдуме расширять наиболее «доставшие» всех узкие дорожные места, так что в этом смысле жаловаться им надо будет на самих себя.

Но в любом случае, как бы там ни было, проблема есть, никто не спорит, и объяснить ее возникновение тоже можно: ремонтные работы на дорогах приходится в основном проводить в теплые месяцы, поскольку сырость и мороз могут сделать некоторые виды ремонта просто невозможными. А это, опять же, может привести к затягиванию сроков проведения дорожных работ. Так что же делать? И вот в Швейцарии возникла идея: пусть дорога ремонтируется, а поток машин мы, как всегда, пустим в обход, только этот обходной поток будет направлен не в сторону, а… вверх. Как? По специальному мосту. Сказано — сделано.

Руководитель проекта Юрг Мериан (Jürg Merian, справа) и Юрг Рётлисбергер (Jürg Röthlisberger), директор Федерального дорожного Ведомства (Bundesamt für Strassen / ASTRA, подразделение Министерства транспорта, экологии, энергетики и коммуникаций UVEK), наблюдают за установкой мобильного моста на тестовом участке. Keystone / Urs Flueeler

И так 57-летний инженер Юрг Мериан разработал 1 250-тонного монстра на колесах, мобильный мост-рампу, который позволяет накрывать собой ремонтируемый участок, предоставляя потоку течь, как обычно, сверху, как будто никакого ремонта внизу нет и вовсе. Юрг Мериан работает специалистом по инновационным решениям в Федеральном дорожном ведомстве Astra, поэтому и мост этот он, недолго думая, назвал ASTRA Bridge. Впрочем, как уточняет газета Neue Zürcher Zeitung, «мост ASTRA» — это не совсем исключительно швейцарское изобретение. Скорее это креативное развитие идеи, впервые пришедшей в голову одной австрийской строительной компании.

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Показать больше Автодорожная сеть Швейцарии: цифры, факты, оценки Этот контент был опубликован на Швейцария считается страной железных дорог, тем не менее мало кто знает, что она обладает ещё и развитой сетью скоростных хайвеев. Читать далее Автодорожная сеть Швейцарии: цифры, факты, оценки

Она, правда, разработала лишь небольшой мост-модуль, которые можно размещать над дорогой, чтобы работать под мостом, не мешая потоку машин и не рискуя самому попасть под колеса. «Этот австрийский пандус уже несколько раз использовался в Швейцарии, в том числе в регионе Санкт-Галлена. Но Юрг Мериан не был удовлетворен его функционалом, чего-то тут все-таки не хватало. Чего именно? Во-первых, этот пандус не был мобильным, а во-вторых, условия труда дорожных рабочих все равно никак не улучшались». Поэтому команда экспертов под руководством Юрга Мериана «додумала» и доработала его.

И это был классический швейцарский подход

Здешние умельцы обладают редкой способностью взять что-то банальное и, «додумав», превратить в нечто совершенно функционально новое. Так получилось и этим мостом. Длина его составляет 257 метров, ширина 7,57 метра, высота 4,65 метра. Оснащенный 22 двигателями, 256 колесами и мощной гидравлической системой, мобильный мост может использоваться не только на прямых участках, но даже и на поворотах радиусом до 1000 метров. Об этом Юрг Мериан рассказал в интервью порталу SWI swissinfo.

Защищенные от солнца и дождя, рабочие получают возможность работать в более комфортных условиях, а значит и быстрее. Keystone / Peter Schneider

Сборка и разборка моста производится по выходным с 8 вечера до 10 утра, с тем чтобы свести к минимуму помехи на дорогах. По данным ведомства ASTRA, для этого требуются всего 16 грузовиков, три пневматических крана и две бригады монтажников общей численностью 14 человек. По мнению чиновников из ASTRA преимущества такого мобильного моста заметно перевешивают его недостатки.

Его установка позволяет отказаться от обустройства реверсного движения на свободной от ремонта противоположной полосе, что всегда чревато авариями. Кроме того, мост позволяет не работать по ночам, а сами дорожные рабочие теперь лучше защищены от дождя и солнца, что ведет к меньшему количеству перерывов в работе из-за плохих погодных условий. Под мостом можно ремонтировать участок дороги длиной в 100 метров.

После завершения работ мост можно будет просто перекатить на 100 метров вперед к следующему участку. По мосту разрешено ездить со скоростью до 60 километров в час, уклон при съезде на дорогу и при заезде на мост составляет всего 1,25 %, что подходит даже для спортивных автомобилей с низким дорожным просветом: они смогут пользоваться мостом, не рискуя повредить себе днище.

Градус уклона

Именно этот показатель (градус уклона) и стал одной из основных проблем во время тестовых испытаний в 2022 году самого первого прототипа моста на автостраде A1 между городами Рехерсвиль и Лутербах (Recherswil / Luterbach). Из-за этого возникли неожиданные пробки и дорожный хаос. Как писал портал Bild.de, водители грузовых автомобилей также жаловались на «слишком ухабистую» проезжую часть моста, но главное, уклон подъездных и съездных рамп моста был намного круче, чем сегодня.

После первого практического теста мост пришлось срочно перепроектировать: пандусы на въезде и съезде с моста были удлинены, градус их наклона был сокращен. Keystone / Ennio Leanza

Вместо запланированной максимальной скорости в 60 километров в час транспорт двигался гораздо медленнее, поскольку подъем и спуск можно было осуществлять только в шаговом темпе. Со стороны это всё выглядело полным провалом на миллион долларов. «Несколько государственных служащих решили удовлетворить свое личное любопытство за государственный счет и устроили нам всем настоящий хаос», — цитировала газета Neue Zürcher ZeitungВнешняя ссылка одного из депутатов федерального парламента от Швейцарской народной партии (SVP). Поэтому мост пришлось срочно перепроектировать: пандусы на въезде и съезде с моста были удлинены, градус их наклона был сокращен.

По-хорошему завидуют Швейцарии

Как сообщал потом портал SRF NewsВнешняя ссылка, оптимизированный мост работал на трассе A1 в течение шести месяцев с апреля 2024 года и доказал свою полную эффективность. По данным ведомства Astra ежедневно по нему проезжало около 85 000 автомобилей. По данным портала Bild.de разработка и монтаж моста в итоге обошлись примерно в 20 миллионов франков, его оптимизация после неудачного первого испытания — еще в пять миллионов. В настоящее время мост проходит очередную модификацию и, согласно последней информации, он снова начнет работать в 2026 году.

По словам Юрга Мериана, в будущем его можно будет использовать на поворотах радиусом до 800 метров и даже на небольших уклонах. А затем мост пережил свои «15 минут славы» в социальных сетях. Ролики с ним внезапно «завирусились» на ТикТоке и в Инстаграме, мост заметили за рубежом и на данный момент практический интерес к нему проявили уже в 20 странах (об это сообщал портал Streetlife.ch), а Норвегия даже хотела одно время взять его себе в аренду. Как сообщал в сентябре 2024 года портал популярной газеты 20 Minuten, в комментариях к этим видео многие писали, что они по-хорошему завидуют Швейцарии.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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