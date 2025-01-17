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Почему украинским беженцам нелегко найти работу в Швейцарии

Особо в статистике выделяется одна область: около 20% работающих украинцев в настоящее время заняты в гостиничном бизнесе, что немного меньше, чем в начале войны.
Особо в статистике выделяется одна область: около 20% работающих украинцев в настоящее время заняты в гостиничном бизнесе, что немного меньше, чем в начале войны. Keystone / Urs Flueeler

Степень занятости украинских беженцев в Швейцарии увеличивается медленнее, чем ожидалось. Цель, согласно которой к концу 2024 года 40 процентов украинских беженцев должны быть трудоустроены, не выполнена, причем с большим отрывом. Каковы основные проблемы и препятствия, встающие на пути тех, кто ищет работу в Конфедерации?

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Ливия Миддендорп (Livia Middendorp), телеканал SRF / портал SWI

Высокая квалификация, завышенные ожидания. Согласно данным Государственного секретариата по делам миграции SEM (подразделение Минюста страны) высшее образование имеют почти 60 процентов украинских беженцев. При этом украинская система среднего и высшего, а также послевузовского образования устроена совершенно иначе. Тем не менее многие украинские беженцы имеют очень хорошее образование, но по поначалу им пришлось, оказавшись в Швейцарии, «заметно снизить свои ожидания и для многих это стало сильным демотивирующим фактором».

На это обращает внимание Нина Гильген (Nina Gilgen), сопредседатель Конференции (Постоянного совещания) уполномоченных кантональных правительства по вопросам социальной интеграции мигрантов (Co-Präsidentin der Konferenz der Schweizer Integrationsdelegierten). «Люди с хорошей квалификацией иногда куда дольше ищут подходящую работу. Консультационные службы должны показывать им альтернативные варианты, например работу на производстве, которая одновременно даст им шанс использовать свои уже приобретенные навыки», — добавляет Нина Гильген.

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Особенности рынка труда Швейцарии. Как указывает далее SEM в ответ на запрос швейцарского общественного телеканала SRFВнешняя ссылка, в Швейцарии для работы по многим профессиям требуется официальная сертификация, которой у украинских беженцев, как правило, нет. Поэтому большинство уже трудоустроенных украинцев если и нашли работу, то отнюдь не по своей специальности. С другой стороны, как показал анализ SEM, многие из числа беженцев уже в Украине работали не в той области, по которой они закончили обучение.

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Иностранные дипломы. Тем не менее, как говорит Нина Гильген, процедуры, связанные в Швейцарии с признанием иностранных дипломов и иных квалификационных документов, все еще слишком сложны: «Например, сейчас существует большой спрос на услуги психологов, способных общаться на родном украинском или родном русском языках. Однако люди с соответствующим украинским образованием официального права работать по этой своей специальности в Швейцарии не имеют».

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Знание языка. Языковая компетенция – это еще одно препятствие при поиске работы. Языковой барьер в Швейцарии, как указывает SEM, куда выше, нежели в других странах. В большинстве отраслей английский язык не является рабочим языком. Одновременно, как отмечает Нина Гильген, требования к знанию языка особенно высоки в тех профессиях, где востребована более высокая квалификация. Тем не менее по данным того же SEM за последний год в сфере языковых навыков явно была отмечена положительная динамика. Например, доля лиц, зарегистрировавшихся для прохождения языковых курсов уровня B1, выросла с 4% в 2023 году до 17 процентов в первой половине 2024 года.

Ukraine
Опрос, проведенный в апреле 2022 года онлайн-порталом Jobcloud среди примерно двух тысяч украинцев-беженцев, показал, что высшее образование среди них имеют 75%, около 63% владеют английским языком, немецкий знали, правда, только 10%, а французский и итальянский и того меньше. © Keystone / Anthony Anex

Где работают украинки и украинцы? Украинские беженцы находят себе работу в самых разных секторах и отраслях экономики. Николь Хостеттлер (Nicole Hostettler), президент Ассоциации швейцарских органов по регулированию рынка труда (Verband Schweizerischer Arbeitsmarktbehörden) и глава Управления (Министерства) экономики и труда (Amt für Wirtschaft und Arbeit) кантона Базель-городской, говорит, что мы с самого начала отметили это разнообразие. Рабочие места для (украинских беженцев) нашлись, например, в архитектурных бюро, в финансовых и образовательных учреждениях, в детских садах».

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Особо в статистике выделяется одна область: около 20% работающих украинцев в настоящее время заняты в гостиничном бизнесе, что немного меньше, чем в начале войны. Как сообщает SEM, «куда меньшее количество украинских беженцев осталось сейчас работать в сельском хозяйстве, а это позволяет предположить, что люди с видом на жительство категории S сейчас все более уверенно ищут и находят себе работу в секторах экономики с более высокими требованиями к квалификации претендентов».

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