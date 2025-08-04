Тарифный шок: как пострадает швейцарская экономика

Особенно могут пострадать машиностроительные предприятия, производители прецизионных инструментов, а также часовая и пищевая промышленность. Keystone-SDA

Введение Соединёнными Штатами 39-процентных таможенных пошлин на ряд товаров из Швейцарии стало серьёзным ударом для фирм и компаний, ориентированных на рынок США. Особенно пострадают машиностроительные предприятия, производители прецизионных инструментов, а также часовая и пищевая промышленность.

7 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss minister: Bern to rework its ‘offer’ after US tariff blow Читать далее Swiss minister: Bern to rework its ‘offer’ after US tariff blow

Italiano it Parmelin, Svizzera verso «un’offerta» agli Stati Uniti Оригинал Читать далее Parmelin, Svizzera verso «un’offerta» agli Stati Uniti

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

С точки зрения Никола Теттаманти (Nicola Tettamanti), совладельца компании Tecnopinz из города Меццовико (Mezzovico, кантон Тичино), специализирующейся на высокоточных механических компонентах, решение Вашингтона стало шоком. «Наши решения и так уже дорогие. Они производятся в Швейцарии и имеют высокую добавленную стоимость, но при этом и более высокую цену», — объясняет он. Дополнительным фактором давления становится валютная разница, а конкурентное преимущество стран ЕС усилилось за счёт снижения пошлин для их экспорта в США.

Никола Теттаманти, который также возглавляет ассоциацию Swissmechanic, союз малых и средних предприятий металлообрабатывающей, электротехнической и машиностроительной отраслей, подчёркивает: промышленность уже находилась в кризисе, а новые тарифы ещё более усугубили ситуацию. «Переложить 39-процентные пошлины на клиентов можно только в том случае, если у вас есть технология, которую невозможно заменить», — отмечает он в интервью SRFВнешняя ссылка. Однако далеко не все из 1 300 малых и средних предприятий (МСП), входящих в Swissmechanic, обладают таким уникальным преимуществом.

Показать больше

Показать больше Швейцария хочет продолжить переговоры с США по тарифам Этот контент был опубликован на В Берне заявили, что «продолжают контакты с американскими коллегами» с намерением «искать переговорное решение». Читать далее Швейцария хочет продолжить переговоры с США по тарифам

Особенно сильный удар придется, по его мнению, по швейцарской часовой промышленности, которая во многом зависит от экспорта в США. Кроме того, сейчас под угрозой оказываются и предприятия пищевой промышленности. «Швейцарские компании, которые в значительной степени зависят от экспорта в США, в случае такой дискриминации по сравнению с иностранными конкурентами могут оказаться в ситуации, угрожающей самому их существованию. Я не исключаю, что некоторые предприятия могут даже обанкротиться», — говорит Кристоф Медер (Christoph Mäder), президент организации работодателей Economiesuisse.

Эксперты Швейцарско-американской торговой палаты (Swiss-American Chamber of Commerce) считают, что Швейцария должна использовать время, предоставленное США до 7 августа, чтобы предотвратить наихудшее развитие событий. По мнению директора Палаты Рауля Сагала (Raul Sahgal), страна должна изменить сам подход к данной проблематике: «До сих пор переговоры велись на уровне кабинета министров, а не напрямую с Дональдом Трампом. Похоже, теперь он сам хочет иметь право голоса».

В деловых кругах звучат призывы к вмешательству на уровне федерального президента или министра экономики Швейцарии. Тем временем в Tecnopinz уже разрабатывают адаптационные меры. «Мы должны искать больше новых заказов в других странах», — говорит Никола Теттаманти. По его словам, новые соглашения о свободной торговле, например с Индией или странами Латинской Америки, открывают перспективы выхода на новые рынки на куда более выгодных условиях. «Мы надеемся, что этот (формат) будет быстро согласован и мы сможем поставлять на эти рынки (наши товары) на лучших условиях, хотя в краткосрочной перспективе это вряд ли сможет компенсировать спад (объема поставок нашей продукции) на рынок США», — добавляет он в интервью телеканалу SRF.

Что говорит министр экономики?

С точки зрения министра экономики Швейцарии Ги Пармелена (Guy Parmelin) 39-процентные пошлины на импорт из Швейцарии, объявленные президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump), стали полной неожиданностью и «наказанием». Федеральное правительство в Берне намерено оперативно скорректировать своё решение тарифной проблемы, ранее направленное США. «Мы при этом попытаемся понять, чего не хватило (для достижения взаимоприемлемого решения)», — заявил Ги Пармелен в интервью швейцарскому общественному радио RTS в субботу 2 августа.

Показать больше

Показать больше Что такое тарифные барьеры? Объясняем Этот контент был опубликован на Тарифные барьеры играют ключевую в экономической и стратегии и дипломатических тактике президента США Дональда Трампа. Но кому они действительно выгодны, а кто платит высокую цену? Читать далее Что такое тарифные барьеры? Объясняем

При этом глава Минэкономики выразил уверенность, что все ещё можно пересмотреть. «Федеральный совет (правительство Швейцарии) может собраться в любое время, лично или по видеосвязи, чтобы в ближайшее время выяснить, какая именно проблема привела к такому решению президента США», — отметил он. «Мы сделаем всё возможное, чтобы продемонстрировать нашу добрую волю». По его словам, ситуация будет рассмотрена в ближайшие дни, вероятно, уже сегодня в понедельник 4 августа, так как «времени остаётся мало».

Правительство Швейцарии рассчитывало на положительный исход консультаций с американской стороной по тарифному вопросу после того, как 4 июля стороны согласовали проект декларации о намерениях по тарифам, одобренный курирующими министрами обеих стран. Как подчеркнул Ги Пармелен, этот документ, результат многомесячных переговоров, был «согласован в духе доброй воли». Однако с точки зрения Д. Трампа торговый дефицит США со Швейцарией остаётся слишком высоким. Если до 7 августа не будет найдено иное решение, США намерены ввести таможенные пошлины в размере 39 %.

В этой связи Ги Пармелен сообщил, что будет подготовлено «новое решение тарифной проблемы» и оно также будет представлено Вашингтону. Он и министр финансов Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), президентом Швейцарии в 2025 году, готовы немедленно вылететь за океан, «особенно если поступит соответствующий запрос». Среди возможных уступок министр упомянул закупку сжиженного природного газа (СПГ) из США — по аналогии с Европейским союзом (Europäische Union, EU), который согласился на крупные закупки СПГ в обмен на смягчение тарифов до 15%.

Ги Пармелен также не исключил, что ещё одной уступкой может стать увеличение объема швейцарских инвестиций в США. «Но сначала нам нужно точно понять, чего собственно ожидает Вашингтон», — сказал министр. Отвечая на вопрос, не был ли он чрезмерно оптимистичен ранее, Ги Пармелен признал, что «это возможно. Все три наших курирующих министерских ведомства считали, что проект текста (декларации о намерениях) был достаточным. До самого конца мы не имели представления, что всё завершится таким наказанием».

По его словам, существует риск, что швейцарская экономика утратит конкурентные преимущества по сравнению с ЕС или Великобританией, а ситуация может «иметь крайне серьёзные последствия для экономического развития страны». Он добавил, что правительство находится в постоянном контакте с представителями фармацевтического сектора, на который США оказывают особенно сильное давление с требованием снижения цен. «В ближайшие дни эти переговоры будут активизированы», — отметил Ги Пармелен. По имеющимся данным, Трамп установил срок до 29 сентября для глобальных фармацевтических компаний, в том числе швейцарских, чтобы они снизили цены на свою продукцию в США. При этом экспорт швейцарских фармацевтических препаратов пока от 39-процентной пошлины освобождён.

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch