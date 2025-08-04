Тарифный шок: как пострадает швейцарская экономика
Введение Соединёнными Штатами 39-процентных таможенных пошлин на ряд товаров из Швейцарии стало серьёзным ударом для фирм и компаний, ориентированных на рынок США. Особенно пострадают машиностроительные предприятия, производители прецизионных инструментов, а также часовая и пищевая промышленность.
Показать больше
Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку
С точки зрения Никола Теттаманти (Nicola Tettamanti), совладельца компании Tecnopinz из города Меццовико (Mezzovico, кантон Тичино), специализирующейся на высокоточных механических компонентах, решение Вашингтона стало шоком. «Наши решения и так уже дорогие. Они производятся в Швейцарии и имеют высокую добавленную стоимость, но при этом и более высокую цену», — объясняет он. Дополнительным фактором давления становится валютная разница, а конкурентное преимущество стран ЕС усилилось за счёт снижения пошлин для их экспорта в США.
Никола Теттаманти, который также возглавляет ассоциацию Swissmechanic, союз малых и средних предприятий металлообрабатывающей, электротехнической и машиностроительной отраслей, подчёркивает: промышленность уже находилась в кризисе, а новые тарифы ещё более усугубили ситуацию. «Переложить 39-процентные пошлины на клиентов можно только в том случае, если у вас есть технология, которую невозможно заменить», — отмечает он в интервью SRFВнешняя ссылка. Однако далеко не все из 1 300 малых и средних предприятий (МСП), входящих в Swissmechanic, обладают таким уникальным преимуществом.
Показать больше
Швейцария хочет продолжить переговоры с США по тарифам
Особенно сильный удар придется, по его мнению, по швейцарской часовой промышленности, которая во многом зависит от экспорта в США. Кроме того, сейчас под угрозой оказываются и предприятия пищевой промышленности. «Швейцарские компании, которые в значительной степени зависят от экспорта в США, в случае такой дискриминации по сравнению с иностранными конкурентами могут оказаться в ситуации, угрожающей самому их существованию. Я не исключаю, что некоторые предприятия могут даже обанкротиться», — говорит Кристоф Медер (Christoph Mäder), президент организации работодателей Economiesuisse.
Эксперты Швейцарско-американской торговой палаты (Swiss-American Chamber of Commerce) считают, что Швейцария должна использовать время, предоставленное США до 7 августа, чтобы предотвратить наихудшее развитие событий. По мнению директора Палаты Рауля Сагала (Raul Sahgal), страна должна изменить сам подход к данной проблематике: «До сих пор переговоры велись на уровне кабинета министров, а не напрямую с Дональдом Трампом. Похоже, теперь он сам хочет иметь право голоса».
В деловых кругах звучат призывы к вмешательству на уровне федерального президента или министра экономики Швейцарии. Тем временем в Tecnopinz уже разрабатывают адаптационные меры. «Мы должны искать больше новых заказов в других странах», — говорит Никола Теттаманти. По его словам, новые соглашения о свободной торговле, например с Индией или странами Латинской Америки, открывают перспективы выхода на новые рынки на куда более выгодных условиях. «Мы надеемся, что этот (формат) будет быстро согласован и мы сможем поставлять на эти рынки (наши товары) на лучших условиях, хотя в краткосрочной перспективе это вряд ли сможет компенсировать спад (объема поставок нашей продукции) на рынок США», — добавляет он в интервью телеканалу SRF.
Что говорит министр экономики?
С точки зрения министра экономики Швейцарии Ги Пармелена (Guy Parmelin) 39-процентные пошлины на импорт из Швейцарии, объявленные президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump), стали полной неожиданностью и «наказанием». Федеральное правительство в Берне намерено оперативно скорректировать своё решение тарифной проблемы, ранее направленное США. «Мы при этом попытаемся понять, чего не хватило (для достижения взаимоприемлемого решения)», — заявил Ги Пармелен в интервью швейцарскому общественному радио RTS в субботу 2 августа.
Показать больше
Что такое тарифные барьеры? Объясняем
При этом глава Минэкономики выразил уверенность, что все ещё можно пересмотреть. «Федеральный совет (правительство Швейцарии) может собраться в любое время, лично или по видеосвязи, чтобы в ближайшее время выяснить, какая именно проблема привела к такому решению президента США», — отметил он. «Мы сделаем всё возможное, чтобы продемонстрировать нашу добрую волю». По его словам, ситуация будет рассмотрена в ближайшие дни, вероятно, уже сегодня в понедельник 4 августа, так как «времени остаётся мало».
Правительство Швейцарии рассчитывало на положительный исход консультаций с американской стороной по тарифному вопросу после того, как 4 июля стороны согласовали проект декларации о намерениях по тарифам, одобренный курирующими министрами обеих стран. Как подчеркнул Ги Пармелен, этот документ, результат многомесячных переговоров, был «согласован в духе доброй воли». Однако с точки зрения Д. Трампа торговый дефицит США со Швейцарией остаётся слишком высоким. Если до 7 августа не будет найдено иное решение, США намерены ввести таможенные пошлины в размере 39 %.
В этой связи Ги Пармелен сообщил, что будет подготовлено «новое решение тарифной проблемы» и оно также будет представлено Вашингтону. Он и министр финансов Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), президентом Швейцарии в 2025 году, готовы немедленно вылететь за океан, «особенно если поступит соответствующий запрос». Среди возможных уступок министр упомянул закупку сжиженного природного газа (СПГ) из США — по аналогии с Европейским союзом (Europäische Union, EU), который согласился на крупные закупки СПГ в обмен на смягчение тарифов до 15%.
Ги Пармелен также не исключил, что ещё одной уступкой может стать увеличение объема швейцарских инвестиций в США. «Но сначала нам нужно точно понять, чего собственно ожидает Вашингтон», — сказал министр. Отвечая на вопрос, не был ли он чрезмерно оптимистичен ранее, Ги Пармелен признал, что «это возможно. Все три наших курирующих министерских ведомства считали, что проект текста (декларации о намерениях) был достаточным. До самого конца мы не имели представления, что всё завершится таким наказанием».
По его словам, существует риск, что швейцарская экономика утратит конкурентные преимущества по сравнению с ЕС или Великобританией, а ситуация может «иметь крайне серьёзные последствия для экономического развития страны». Он добавил, что правительство находится в постоянном контакте с представителями фармацевтического сектора, на который США оказывают особенно сильное давление с требованием снижения цен. «В ближайшие дни эти переговоры будут активизированы», — отметил Ги Пармелен. По имеющимся данным, Трамп установил срок до 29 сентября для глобальных фармацевтических компаний, в том числе швейцарских, чтобы они снизили цены на свою продукцию в США. При этом экспорт швейцарских фармацевтических препаратов пока от 39-процентной пошлины освобождён.
Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.