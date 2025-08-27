The Swiss voice in the world since 1935
Швейцарская почта не шлет больше посылки в США

Из-за новых таможенных требований «Почта Швейцарии» приостанавливает доставку посылок в США. Что это значит для клиентов?
Из-за новых таможенных требований «Почта Швейцарии» приостанавливает доставку посылок в США. Что это значит для клиентов? Keystone-SDA

Из-за новых таможенных требований «Почта Швейцарии» приостанавливает доставку посылок в США. Что это значит для клиентов?

Этот контент был опубликован на
3 минут
Телеканал SRF / портал Swissinfo

Начиная со вторника 26 августа государственная компания «Швейцарская почта» (Schweizerische Post) больше не принимает и не отправляет посылки в США. Сколько продлится эта пауза, пока неизвестно. Причина — новые таможенные правила правительства США. Отправка документов и экспресс-доставки по-прежнему возможны.

Как «Почта Швейцарии» объясняет это решение?

Американские власти с 29 августа отменили действовавший до сих пор порог беспошлинного ввоза товаров стоимостью до 800 долларов. Теперь каждая посылка — независимо от её размера и стоимости — должна быть задекларирована и пройти таможенное оформление с уплатой пошлины.

Кроме того, США в очень короткие сроки ввели новые таможенные правила, которые значительно отличаются от прежних стандартов Всемирного почтового союза. Согласно новым требованиям, все товарные отправления должны проходить предварительное таможенное оформление ещё до пересылки. Кроме того, новые правила уже вступили в силу, но неясно, кто отвечает за ошибки и как именно технически должно работать новое оформление посылок.

Демография

Почта Швейцарии закроет десятки филиалов

Решение о временной приостановке отправки посылок «Почта Швейцарии» приняла в тесной координации с федеральными властями. Аналогичные меры предприняли и почтовые службы других стран.

Что теперь невозможно сделать?

Под запрет попадают все товарные отправления, то есть посылки. Это означает, что «Почта Швейцарии» не принимает ни частные подарочные пакеты, ни коммерческие посылки с адресом получателя в США. Эта мера распространяется и на мелкие товарные вложения, которые формально отправляются как письма.

«Речь идёт не о том, посылка это или письмо, а о том, содержит ли оно товар», — подчеркнул пресс-секретарь «Почты Швейцарии» Штефан Дауне (Stefan Dauner). Попытка отправить небольшой товар в конверте формата «макси» также не сработает.

Можно ли всё же отправить посылку в США?

Да, но только через экспресс-доставку FedEx Express Swiss Post GmbH. Стоимость такого отправления начинается от 60 франков.

Насколько велик ущерб для «Почты Швейцарии»?

По объёмам бизнеса — незначителен. На США приходится лишь около 0,2% всех почтовых посылок. «Но, разумеется, это болезненно для наших клиентов», — отметил представитель «Почты Швейцарии».

Какие меры предпринимаются для нормализации положения?

По словам «Почты Швейцарии», сейчас прорабатываются все варианты, чтобы как можно скорее возобновить пересылку. В приоритетном порядке рассматривается возможность вновь разрешить отправку частных подарков стоимостью до 100 долларов США. Для этого «Почта Швейцарии» ведёт сейчас консультации с американскими таможенными органами и зарубежными почтовыми службами.

