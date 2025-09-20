Швейцарская фирма могла нарушить антироссийские санкции

В Швейцарии начато расследование в отношении трейдерской компании Open Mineral в связи с подозрением в нарушении санкций, введённых против России. Keystone-SDA

В Швейцарии начато расследование в отношении трейдерской компании Open Mineral в связи с подозрением в нарушении санкций, введённых против России.

Государственный секретариат по экономике (Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, подразделение Минэкономики, курирующее в том числе вопросы санкционной политики) инициировал проверку деятельности компании, зарегистрированной в городе Бар (Baar, кантон Цуг).

По данным агентства Reuters, речь идёт о возможной торговле российским золотом в обход санкций, введённых после военного вторжения России в Украину. Компания Open Mineral подтвердила агентству AWP, что «находится под следствием».

«На прошлой неделе власти провели обыск в наших помещениях в рамках расследования операций, осуществлявшихся в 2022 году», — заявили в компании. Руководство также подчеркнуло, что предприятие полностью сотрудничает со следственными органами и продолжает работать в обычном режиме.

В свою очередь, SECO подтвердил факт обыска, проведенного 11 сентября 2025 года. «Дело в настоящий момент ведётся против двух физических лиц и ещё против ряда неустановленных лиц», — сообщил представитель ведомства. В центре расследования находятся возможные нарушения законодательства о санкциях против Москвы. Дополнительных комментариев ведомство пока не даёт.

Компания Open Mineral открыла офис в Швейцарии в 2016 году и с 2017-го ведёт активную деятельность. Сегодня компания имеет представительства в 11 городах мира и работает более чем в 50 странах. Швейцария остаётся одним из крупнейших мировых центров торговли золотом и другими сырьевыми товарами.

