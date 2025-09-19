The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Seco indaga su impresa Zugo in relazione a sanzioni contro Russia

Keystone-SDA

La Segreteria di Stato dell'economia (Seco) ha avviato un'indagine su Open Mineral, commerciante di materie prime con sede a Baar (ZG). L'azienda è sospettata di aver violato le sanzioni contro la Russia in relazione all'oro, riferisce oggi la Reuters.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Open Mineral avrebbe commerciato il metallo prezioso proveniente dal paese di Vladimir Putin, andando contro ai provvedimenti presi nei confronti di Mosca dopo l’inizio dell’operazione militare in Ucraina.

Contattata dall’agenzia Awp, la ditta conferma l’inchiesta. “La settimana scorsa le autorità hanno perquisito i nostri locali nell’ambito di un’indagine su operazioni commerciali avvenute nel 2022”. L’azienda ha comunicato di aver collaborato con le autorità e di continuare a farlo. L’attività commerciale prosegue come di consueto.

Da parte sua la Seco ha confermato all’Awp che l’11 settembre ha avuto luogo una perquisizione domiciliare nel canton Zugo. “Il procedimento è attualmente rivolto contro due persone e contro ignoti”, ha indicato un portavoce. Oggetto dell’inchiesta sono possibili violazioni della legge in relazione alle sanzioni contro la Russia. La Seco non intende rilasciare ulteriori dichiarazioni sul procedimento in corso.

Open Mineral ha aperto la sua sede in Svizzera nel 2016 e ha iniziato la sua attività nel 2017. Il gruppo ha uffici in undici città in tutto il mondo ed è attiva in oltre 50 paesi.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR