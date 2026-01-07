Stadler Rail поставит Казахстану вагоны на миллиарды франков

Проект еще раз подчёркивает факт привлекательности казахстанского рынка для швейцарских компаний. SRF / Fabian von Allmen

Швейцарская компания Stadler Rail построит Казахстанe 600 спальных вагонов для ночных поездов. Проект еще раз подчёркивает факт привлекательности казахстанского рынка для швейцарских компаний.

На заводе швейцарской компании Stadler Rail в Астане — пересменка: одна смена уходит, другая заступает. Около 400 сотрудников в последние месяцы работают здесь почти круглые сутки над огромным заказом: им предстоит построить почти шесть сотен спальных вагонов для ночных поездов. Казахстан последовательно расширяет и модернизирует в последнее время свою железнодорожную инфраструктуру, и важную роль в этом процессе играет Stadler Rail, швейцарский производитель подвижного состава и локомотивов из кантона Тургау. Общая стоимость заказа превышает 2 миллиарда швейцарских франков или около 2,5 млрд долларов.

По словам Филиппа Бруннера (Phillip Brunner), руководителя центральноевропейского подразделения компании Stadler Rail, предприятие в Астане было выстроено фактически заново: «Мы смогли взять завод под свой контроль и перестроить его в соответствии с нашими производственными стандартами». У него уже есть опыт запуска похожих производств в бывших советских республиках: у него в активе завод Stadler в Беларуси, от которого компании пришлось отказаться из-за западных санкций, введенных против России и Беларуси в контексте агрессии против Украины. «Тем не менее, этот опыт зря не пропал», — отмечает он. Часть сотрудников была переведена из-под Минска в Казахстан, а директор завода в Астане — гражданин Беларуси, с которым Бруннер работает уже более 12 лет.

Берн делает ставку на углубление экономических связей

Казахстан стремится диверсифицировать свою экономику, снизив её зависимость от нефти и газа. Намерен он развивать и новые сектора промышленности, включая туризм. Власти рассчитывают на участие в этих процессах и иностранных компаний, в том числе швейцарских. По данным Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, подразделение Минэкономики страны), Швейцария занимает третье место среди иностранных инвесторов в Казахстане.

Там сейчас работают около 40 швейцарских компаний, и их число, как ожидается, будет увеличиваться. Именно в этом контексте недавно министр экономики Швейцарии Ги Пармелен (Guy Parmelin) посетил Астану с целью участия в Швейцарско-казахстанском бизнес-форуме. Выступая перед казахстанскими министрами, представителями бизнеса и лоббистами, он подчеркнул, что цель этого визита — углубление двусторонних экономических отношений. По словам Ги Пармелена, для Берна важно «напрямую получать от компаний информацию о проблемах на местах, чтобы при необходимости улучшать рамочные условия для швейцарского бизнеса».

Отдельного внимания заслуживает и торговля золотом. Как показало наше журналистское расследование, связи между двумя странами в последние годы в этой области заметно углубились — хотя и не без некоторых вопросов.

Геополитический контекст

Интерес к Казахстану проявляют швейцарские компании из самых разных отраслей. Маркус Менци (Markus Menzi) из компании Bartholet, например, специализирующейся на канатных дорогах, видит на юге этой страны заметный инфраструктурный потенциал: «Казахстан — очень перспективный рынок. Здесь есть привлекательные туристические регионы, а также возможность для реализации наших инженерно-технических решений в сфере городского транспорта».

Активна в этой стране и фармацевтическая группа Roche. В последнее время препараты, произведённые в Швейцарии, стали упаковываться непосредственно в Казахстане — это связано с требованиями местных властей относительно создания части добавленной стоимости прямо на территории этой страны. По словам экономиста Кассымхана Каппарова (Kassymkhan Kapparov), Казахстан всё чаще оказывается в центре внимания западных инвесторов.

Страна граничит с Россией на севере и с Китаем на юго-востоке, а санкции, введенные в отношении Москвы в связи с ее агрессией против Украины, сделали транзит товаров через Казахстан куда более привлекательным, чем раньше. В то же время именно эти маршруты нередко становятся причиной подозрений в том, что они являются ничем иным, как форматом обхода санкций. «Но крупнейшие торговые партнёры Казахстана — это как раз США и Европейский союз. Не станет же правительство Казахстана так рисковать, ведь санкции могли бы парализовать нашу экономику».

Просчитанный риск

Завод Stadler Rail вместе с Ги Пармеленом посетил и глава компании Петер Шпулер (Peter Spuhler). Отвечая на вопрос о том, не грозит ли предприятию в Казахстане судьба белорусского завода, он отметил: «Предпринимательская деятельность всегда связана с просчитанным риском». При этом Петер Шпулер считает ситуацию в Казахстане принципиально иной: «Геополитическая обстановка за последние годы изменилась, но в Казахстане мы видим стабильность». Первые ночные поезда Stadler Rail в ближайшее время уже выйдут на маршрут продолжительностью около 14 часов, проложенный от Астаны до бывшей столицы страны, города Алматы (Almaty).

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

