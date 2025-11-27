После тарифной сделки с США настроение аналитиков улучшилось

Согласно опросу банка UBS, финансовые аналитики вновь заметно оптимистичнее оценивают перспективы швейцарской экономики. Keystone-SDA

Тарифная сделка Швейцарии с Дональдом Трампом стала переломным моментом: согласно опросу банка UBS, финансовые аналитики вновь заметно оптимистичнее оценивают перспективы швейцарской экономики.

Согласно опубликованным данным, в ноябре составленный в рамках ежемесячного опроса индекс CFA резко вырос до 12,2 пункта. Это почти на 20 пунктов выше, чем в предыдущем месяце, и является самым высоким значением начиная с января 2025 года. До этого, на фоне тарифного шока, в сентябре (-46,4) и августе (-53,8), индекс пережил резкое падение.

Напомним, что CFA-Indikator — это индикатор деловых ожиданий, формируемый участниками Швейцарской ассоциации финансовых аналитиков и управляющих активами (CFA Society Switzerland) на основе опроса банка UBS. Индикатор отражает экспертные ожидания относительно динамики экономики и рынков. По данным UBS, наибольшее улучшение настроений зафиксировано в прогнозах по экспорту.

Аналитики объясняют это совместной Декларацией о намерениях, подписанной Швейцарией и США в рамках будущего торгово-таможенного соглашения. В настоящий момент 40% опрошенных аналитиков ожидают усиления экспортной динамики уже в ближайшие шесть месяцев — это на четверть больше, чем месяц назад. Лишь 15 процентов участников опроса прогнозируют ухудшение ситуации.

Эксперты ожидают, что Швейцарский национальный (центральный) банк (SNB) на декабрьском заседании правления не станет менять ключевую процентную ставку (стоимость денег). Вероятность такого сценария оценивается в 72 процента. Аналитики также предполагают, что в ближайшие кварталы ключевая ставка останется на уровне ноля процентов. Тем не менее тема возможного возвращения в отрицательную зону остаётся актуальной.

Вероятность того, что ключевая ставка окажется ниже нуля уже к концу сентября 2026 года, по оценке участников опроса, составляет 34%. В ноябрьском опросе приняли участие 41 швейцарский финансовый аналитик. Исследование проводилось с 13 по 19 ноября — о тарифной сделке между США и Швейцарией было объявлено 14 ноября 2025 года.

