Компания Schindler может потерять миллионы из-за пошлин США

Уверенно начав год, в своём прогнозе концерн говорит, что таможенные пошлины Трампа могут обойтись ему в миллионы. Keystone-SDA

Ведущий в мире производитель лифтов и эскалаторов швейцарский концерн Schindler начал 2025 год с уверенного увеличения и выручки, и прибыли. Однако теперь в своём прогнозе концерн указывает на значительные дополнительные расходы, которых могут ожидать его из-за американских таможенных пошлин. Компания также ожидает снижение количества заказов на рынке США.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss lift maker Schindler expects US tariffs to cost millions Читать далее Swiss lift maker Schindler expects US tariffs to cost millions

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«Мы начали год с хорошими результатами», — заявил Паоло Компанья (Paolo Compagna), возглавивший концерн в апреле. По его словам, в первом квартале 2025 года концерн увеличил объёмы заказов и повысила маржу (норму прибыли). Общая выручка выросла на 2,2% и достигла 2,73 миллиарда швейцарских франков. В сегменте новых заказов Schindler также зафиксировал повышение спроса: поток входящих заказов вырос на 5,7% и составил в стоимостном выражении 2,95 миллиарда франков.

Органический рост был достигнут во всех регионах, за исключением Китая, где рынок демонстрировал снижение в соответствии с ожиданиями. Особенно динамично развивался бизнес по модернизации оборудования. Сервисное направление также продемонстрировало стабильную положительную динамику. В совокупности доля сервисных и модернизационных услуг составляет сегодня почти две трети от общего оборота концерна.

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Операционная прибыль (EBIT) увеличилась на 12,7% и составила 329 миллионов франков. Маржа EBIT поднялась до 12,0% по сравнению с 10,9% годом ранее. Чистая прибыль достигла 257 миллионов франков, что соответствует увеличению на 10,8% по сравнению с первым кварталом 2024 года. По всем основным показателям Schindler превзошёл ожидания аналитиков. Тем не менее компания испытывает давление со стороны торговой политики США.

В своих прогнозах Schindler исходит из ежегодных дополнительных, связанных с новыми пошлинами, расходов в размере 33 миллионов франков в 2024 году и 23 миллионов франков в 2025 году. Расчёты концерна включают в себя тарифы, введённые США по соображениям «национальной безопасности», пошлины на сталь и алюминий, ответные меры со стороны других государств, а также косвенные последствия этих ограничений.

Негативный эффект

С целью компенсации негативного эффекта от американских пошлин Schindler объявил о комплексе антикризисных мер. В их числе — оптимизация использования собственных производственных мощностей, поиск альтернативных поставщиков и корректировка цен, включая уже действующие контракты. На фоне этих факторов компания ожидает существенное замедление темпов роста в сегменте новых установок оборудования в США.

Согласно прогнозу, возможна стагнация или даже снижение объёмов на уровне от 0 до минус 5 процентов. Для сравнения, в первом квартале 2025 года этот сегмент демонстрировал прирост на уровне свыше 10 процентов. Руководство концерна заявляет, что будет внимательно следить за нестабильной макроэкономической ситуацией, в особенности за ослаблением рыночных индикаторов в регионе США.

На глобальном уровне Schindler ожидает общего снижения масштабов новых установок оборудования на 5–10 процентов. В то же время бизнес по обслуживанию и модернизации должен сохранить активный рост во всём мире. Концерн по-прежнему придерживается оптимистичной оценки развития в 2025 году и подтверждает ранее озвученные ориентиры: ожидается увеличение выручки в нижней части однозначного диапазона (в местной валюте).

Целевая маржа EBIT на текущий год составляет около 12 процентов (по сравнению с 11,3% в 2024 году). В среднесрочной перспективе, к 2027 году, компания планирует довести этот показатель до 13 процентов.

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