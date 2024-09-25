Швейцарская часовая промышленность обращается за поддержкой

Часовая промышленность Швейцарии переживает трудные времена и обращается за помощью к политикам и финансистам. Keystone-SDA

Часовая промышленность Швейцарии переживает трудные времена. Мировой спрос на швейцарские часы снижается, сильный франк оказывает давление на производителей. Индустрия бьет тревогу и обращается за помощью к политикам и финансистам.

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В совместном пресс-релизе, опубликованном во вторник 17 сентября 2024 года, Федерация предприятий швейцарской часовой промышленности (Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH) и Ассоциация работодателей часовой промышленности Швейцарии (Arbeitgeberverband der Uhrenindustrie CP) призывают политиков и финансовые власти поддержать эту ведущую экспортную отрасль швейцарской экономики.

«Ей необходимы конкретные меры для укрепления конкурентоспособности и сохранения экономической стабильности», — указано в пресс-релизе. Там так же указано, что «особенно страдают от спада на рынке и от сильного франка поставщики и производители часов в нижнем и среднем ценовых сегментах, последствия же этого тренда могут быть очень серьезными для всей отрасли».

Особенно страдают от спада на рынке и от сильного франка поставщики и производители часов в нижнем и среднем ценовых сегментах. © Keystone / Gaetan Bally

В Швейцарии всего насчитывается 700 компаний, в которых работает около 65 000 человек. Многие их них вынуждены были перейти на сокращенную трудовую неделю, нередко компании продлевают летние отпуска или даже вынуждены были увольнять сотрудников. «Кроме того, очень трудно предсказать дальнейшее развитие событий, и в любом случае в ближайшей перспективе улучшения ситуации не предвидится».

Федерация предприятий швейцарской часовой промышленности и Ассоциация работодателей часовой промышленности призывают, например, Швейцарский национальный (центральный) банк (ШНБ), «имеющий достаточно возможностей для маневра, вмешаться в ситуацию на валютном рынке и ослабить франк». Эти ассоциации также призывают федеральное правительство улучшить рамочные условия ведения хозяйствования в стране.

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В этом контексте они приветствуют прогресс, достигнутый в сфере развития форматов свободной торговли Швейцарии с Китаем, Индией и сообществом МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай). По словам FH и CP административное бремя на компании также должно быть снижено, данная цель должна быть приоритетом для федерального правительства, кантонов и муниципалитетов, потому что только так у компаний появляется возможность сосредотачиваться исключительно на своей основной деятельности.

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