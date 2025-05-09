В Швейцарии пьют значительно меньше вина

Потребление вина в Швейцарии в 2024 году сократилось почти на восемь процентов. Keystone-SDA

Потребление вина в Швейцарии в 2024 году сократилось почти на восемь процентов. Особенно сильно пострадали от этого швейцарские вина. Федеральные власти говорят о тревожной тенденции.

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В Швейцарии заметно снизилось потребление вина. В 2024 году швейцарцы выпили на 18,6 миллиона литров меньше, чем годом ранее — всего 218,4 миллиона литров. Это означает спад на 7,9%. Об этом сообщило на днях Федеральное Ведомство по сельскому хозяйству (Bundesamt für Landwirtschaft / BLW, подразделение Минэкономики). Особенно сильно сократился спрос на вина отечественного производства.

Профессия винодела очень непроста и тяжела. Keystone/ ALESSANDRO DELLA VALLE

Объём потребления швейцарских вин уменьшился на 16%, составив 77,4 миллиона литров — на 14,7 миллиона меньше, чем в 2023 году. Такая тенденция наблюдается и в соседних странах ЕС: спрос на белое и красное вино повсеместно снижается. В Швейцарии при этом падает и рыночная доля отечественных вин: в 2024 году она составила лишь 35,5% от рынка.

Как отмечает BLW, общий спад потребления швейцарских вин последовал за одним из самых слабых урожаев за последние 50 лет. При этом, подчёркивает Ведомство сельского хозяйства, предложение на рынке по-прежнему остаётся «достаточным и разнообразным».

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