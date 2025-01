Российские хакеры нанесли удар по Швейцарии

Показать больше

Швейцария приветствует запрет мобильных телефонов в школах

Этот контент был опубликован на The vast majority of Swiss residents (82%) want to ban mobile phones in schools, according to a survey published on Sunday. Even young people support the measure.

Читать далее Швейцария приветствует запрет мобильных телефонов в школах