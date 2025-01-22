Российские хакеры нанесли удар по Швейцарии

Предполагается, что за кибератакой на сайты нескольких швейцарских муниципальных образований, банков и СМИ, совершенной во вторник 21 января 2025 года, стоят российские хакеры.
Швейцарский Национальный центр кибербезопасности (Bundesamt für Cybersicherheit BACS) предполагал заранее, что во время Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в Давосе на этой неделе, подобные атаки будут происходить непременно.
«Для хакеров это своего рода демонстрация своих возможностей в Интернете, тем самым они хотят привлечь к себе всеобщее внимание», — заявили во вторник агентству Keystone-SDA представители BACS, подтвердив сообщение о кибератаке, впервые поступившее от новостного портала Bluewin.ch.
Показать больше
Показать больше
Наша рассылка по теме Внешняя политика
Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием.
Считается, что ответственность за эти атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) несет российская хакерская группа NoName. По данным портала Bluewin.ch, от атак пострадали Кантональные банки кантонов Цюрих и Во, а также муниципальные образования Адлигенсвиль, Криенс и Эбикон в кантоне Люцерн.
В магазинах сети Coop временами не работали электронные кассы, на почти сутки «легла» женевская «Наша газета», русскоязычное швейцарское общественно-политическое и культурное СМИ. Утечки данных при таких атаках не происходит. Как предполагается, та же группа хакеров парализовала работу нескольких сайтов федерального правительства Швейцарии в июне 2023 года.
Показать больше
Показать больше
«Швейцария плохо подготовлена к хакерским атакам»
Этот контент был опубликован на
Эксперты и политики предупредили, что Швейцария плохо подготовлена к хакерским атакам.
Гендиректор Migros хотел бы сильнее ограничить «шоппинг-туризм»
Этот контент был опубликован на
Migros-Konzernchef Mario Irminger hätte sich bei der Senkung der Mehrwertsteuer-Freigrenze eine noch stärkere Einschränkung gewünscht. „Eine Senkung auf 50 Franken wäre ideal gewesen“, sagte er im Interview mit „CH Media“.
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.