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Труд и занятость в Швейцарии

Российские хакеры нанесли удар по Швейцарии

Их жертвами стали несколько швейцарских муниципалитетов и банков, а также, возможно, сеть розничной торговли Coop и швейцарские русскоязычные СМИ.
Жертвами хакеров стали несколько швейцарских муниципалитетов и банков, а также, возможно, сеть розничной торговли Coop и швейцарские русскоязычные СМИ. Keystone-SDA

Жертвами хакеров стали несколько швейцарских муниципалитетов и банков, а также, возможно, сеть розничной торговли Coop и швейцарские русскоязычные СМИ.

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Предполагается, что за кибератакой на сайты нескольких швейцарских муниципальных образований, банков и СМИ, совершенной во вторник 21 января 2025 года, стоят российские хакеры.

Швейцарский Национальный центр кибербезопасности (Bundesamt für Cybersicherheit BACS) предполагал заранее, что во время Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в Давосе на этой неделе, подобные атаки будут происходить непременно.

«Для хакеров это своего рода демонстрация своих возможностей в Интернете, тем самым они хотят привлечь к себе всеобщее внимание», — заявили во вторник агентству Keystone-SDA представители BACS, подтвердив сообщение о кибератаке, впервые поступившее от новостного портала Bluewin.ch.

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Считается, что ответственность за эти атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) несет российская хакерская группа NoName. По данным портала Bluewin.ch, от атак пострадали Кантональные банки кантонов Цюрих и Во, а также муниципальные образования Адлигенсвиль, Криенс и Эбикон в кантоне Люцерн.

В магазинах сети Coop временами не работали электронные кассы, на почти сутки «легла» женевская «Наша газета», русскоязычное швейцарское общественно-политическое и культурное СМИ. Утечки данных при таких атаках не происходит. Как предполагается, та же группа хакеров парализовала работу нескольких сайтов федерального правительства Швейцарии в июне 2023 года.

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