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Труд и занятость в Швейцарии

У швейцарских работников снижается удовлетворённость трудом

Высокий уровень неудовлетворённости работой спустил Швейцарию на 22-е место среди европейских стран, тогда как годом ранее она занимала 11-е место.
Высокий уровень неудовлетворённости работой спустил Швейцарию на 22-е место среди европейских стран, тогда как годом ранее она занимала 11-е место. Keystone-SDA

Настроение среди работников в Швейцарии становится всё мрачнее. Таковы результаты нового исследования консалтинговой компании Gallup.

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Keystone-SDA

В 2024 году только 45% опрошенных сотрудников заявили, что удовлетворены своей работой и чувствуют уверенность в ней. Это заметное ухудшение по сравнению с предыдущим годом, когда уровень удовлетворённости достигал 54%. До пандемии почти 70% работников в Швейцарии говорили о своём удовлетворении рабочими условиями.

Опрос, проведённый Gallup с апреля по декабрь 2024 года, учел мнение 227 000 работников в 149 странах, включая Швейцарию. Высокий уровень неудовлетворённости работой спустил Швейцарию на 22-е место среди европейских стран, тогда как годом ранее она занимала 11-е место. В остальной Европе настроение ухудшилось в 15 странах, тогда как в 17 странах работники теперь оценивают свою ситуацию лучше, чем год назад.

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Если посмотреть за пределы Швейцарии, становится ясно, что её соседи тоже сталкиваются с похожими трудностями: в Германии и Австрии показатели почти идентичны швейцарским. В то же время вновь возглавляют рейтинг стран с наиболее удовлетворёнными сотрудниками, как и год назад, Финляндия (81%), Исландия и Дания (по 77%), Швеция и Нидерланды (по 69%).

Причины ухудшения настроения

«Снижение уровня удовлетворённости в Швейцарии можно объяснить целым рядом факторов», — заявил Марко Нинк (Marco Nink) из компании Gallup в специальном пресс-релизе, выпущенном по итогам исследования. Среди причин он называет увеличение стоимости жизни, падение доверия к государственным институтам и обеспокоенность экономическим развитием страны.

Швейцарцам не стоит ожидать увеличения реальной заработной платы, это касается работников, занятых в большинстве отраслей экономики. Но есть исключения.
Ещё один тревожный сигнал — снижение степени эмоциональной привязанности к работодателям. Keystone

Все эти аспекты негативно влияют на общее настроение работников. Помимо этого, наблюдается рост недовольства политической и экономической ситуацией в стране. Однако, добавляет Марко Нинк, уровень жизни в Швейцарии по-прежнему остаётся высоким, а такие негативные эмоции, как гнев, одиночество и печаль, распространены в относительно умеренной степени.

Уровень привязанности к работодателю

Ещё один тревожный сигнал — снижение степени эмоциональной привязанности к работодателям. Только 8% сотрудников (по сравнению с 9% годом ранее) заявили о своей привязанности к непосредственному начальнику. По этому показателю Швейцария занимает предпоследнее место в Европе. Схожая ситуация наблюдается и в соседних странах.

Большинство сотрудников в Швейцарии (83%) проявляют лишь минимальную вовлечённость в работу, ограничиваясь выполнением только самых необходимых обязанностей. Более того, 9% работников фактически уже «внутренне уволились», то есть полностью утратили эмоциональную связь со своей нынешней работой.

Это явление негативно сказывается не только на производительности отдельных компаний, но и на всей экономике. По оценкам компании Gallup потеря вовлечённости людей в работу обходится швейцарской экономике примерно в 89,9 миллиарда швейцарских франков в год, что соответствует около 12% годового ВВП страны.

Поиск новой работы и уровень стресса

Несмотря на снижение степени удовлетворённости трудом, готовность к поиску новой работы в Швейцарии остаётся относительно низкой: только 22% работников активно ищут сейчас себе новое место, что на один процентный пункт больше, чем год назад. Что касается стресса на рабочем месте, здесь Швейцария демонстрирует более благоприятную ситуацию: лишь 30% сотрудников сообщили о высоком уровне стресса, тогда как в среднем по Европе этот показатель составляет 38%.

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