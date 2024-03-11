Швейцария поддержит цифровую трансформацию здравоохранения

Парламент одобрил программу финансирования в размере почти 400 млн франков на следующие десять лет. KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

Парламент одобрил программу финансирования в размере почти 400 млн франков, реализовать которую надо будет за следующие десять лет. Национальный совет, большая палата парламента, одобрил эту программу, получившую название Digisanté, 127 голосами против 64, теперь законопроект отправится в Совет кантонов, малую палату.

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Keystone-SDA Доступно на 1 другом языке English en Swiss government pushes for digitalisation in healthcare Оригинал Читать далее Swiss government pushes for digitalisation in healthcare

Напомним, что решения в парламенте Швейцарии принимаются только при условии согласия обеих палат. Именно поэтому эти палаты равноправные и их нельзя называть «верхней» и «нижней». Программа Digisanté — это обширная комплексная программа, включающая в себя около полусотни проектов. Она рассчитана на десять лет и направленная на развитие цифровых технологий в швейцарской системе здравоохранения. Ее стоимость составит более 400 миллионов франков.

По словам Элизабет Бом-Шнайдер, министра кабмина, курирующего здравоохранение, давно назрела насущная необходимость решительно продвинуть развитие цифровых решений в области здравоохранения. «В Швейцарии нет недостатка в желании внедрять цифровые технологии. Все хотят двигаться вперед. Но без координации и активной роли федерального правительства мы так и будем развиваться по принципу «кто в лес, кто по дрова».

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Кантоны, субъекты федерации, которые, собственно, и несут ответственность за сферу здравоохранения, слишком долго пренебрегали этой темой, а там чем больше вы отстаете, тем дороже потом становится нагонять упущенное. Таково было мнение Мелани Меттлер (Melanie Mettler) от фракции «Зеленых либералов». С точки зрения Томаса Рехштайнера (Thomas Rechsteiner), депутата от партии «Центра», переход на цифровые инструменты — это лекарство, однако, как и у всех лекарств, оно имеет побочные эффекты в виде порой непредсказуемых рисков.

Депутат от партии «Либералов» Андри Зильбершмидт (Andri Silberschmidt, FDP / кантон Цюрих ZH) предупредил, что простое заполнение некоей формы в цифровом виде вместо аналогового не означает еще повышения эффективности сферы здравоохранения, поэтому необходимо обратить внимание прежде всего на задачи в области автоматизации базовых процессов. В итоге Национальный совет постановил, что Министерство внутренних дел (курирует социальный блок, культуру и здравоохранение) должно будет определить приоритетность тех или иных проектов, учтенных в рамках программы Digisanté.

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Одновременно парламент (Национальный совет) отклонил предложение Швейцарской народной партии SVP набирать персонал на проект Digisanté не за счет создания новых ставок, а за счет уже существующих должностей в других подразделениях ведомства Бом-Шнайдер. Председатель фракции «народников» Томас Эши (Thomas Aeschi) предупредил о почти неконтролируемом раздувании федерального чиновного аппарата. «Мы достигли невероятного роста, у нас уже есть 38 тыс. федеральных служащих. Нам нужно хотя бы ограничить увеличение штата федеральной администрации, и уж точно не увеличивать его дальше».

Ему возразила социалистка Сара Висс (Sarah Wyss). По ее словам, если предложение SVP было бы принято, то тогда возник бы риск удорожания всех проектов и процессов, поскольку их реализацию пришлось бы отдавать на аутсорсинг «третьим» компаниям. В итоге Национальный совет большинством голосов одобрил программу Digisanté и теперь ее должен будет одобрить Совет кантонов, малая сенаторская палата парламента.

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