Юбилей самой короткой частной железной дороги в Швейцарии

Самой короткой частной железной дороге в Швейцарии OeBB исполнилось 125 лет, но она функционирует до сих пор. Её протяженность составляет всего 4 км. Keystone

Четыре станции на протяжении четырех километров: железнодорожная ветка OeBB соединяет город Онзинген и регион Бальсталь в кантоне Золотурн. За свою уже довольно долгую историю ей пришлось несколько раз активно отстаивать право на своё существование — и не без успеха. Все попытки закрыть дорогу и заменить её автобусным маршрутом пока завершились ничем.

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Протяжённость железной дороги, обслуживаемой компанией «Онзинген-Бальсталь» (Oensingen-Balsthal-Bahn / OeBBВнешняя ссылка), составляет чуть более четырех километров. Это частная железная дорога, она расположена в кантоне Золотурн, на ней всего четыре станции. Поездка по самой короткой частной железной дороге Швейцарии занимает восемь минут. Согласно собственной информации, это «самая короткая железнодорожная линия с возможностью взаимодействия с железными дорогами всей Европы».

Вот уже 125 лет поезда этой дороги, любовно называемой местными жителями Bähndli, ходят из Онзингена в Бальсталь, преодолевая небольшой перевал Engstelle Klus, и всё это время в регионе обсуждается вопрос о том, насколько целесообразно было бы заменить эту ветку автобусным маршрутом. Голоса, критикующие железную дорогу, в очередной раз прозвучали совсем недавно в связи с местным референдумом о том, каким образом следует обеспечить транспортное сообщение в регионе: через Engstelle Klus или вокруг.

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Кроме того, компанию OeBB часто обвиняют в том, что она виновата в пробках на местных автотрассах из-за постоянного закрытия железнодорожных переездов: пока поезд неторопливо двигается своим путем, машины, на которых люди едут с работы или на работу, ждут у опущенных шлагбаумов. Одна из постоянных пассажирок поезда говорит, что, возможно, без железной дороги заторов было бы и в самом деле меньше, потому что тогда шлагбаумы не закрывались бы по четыре раза в час.

Другой пассажир возражает. «По утрам и вечерам в районе Engstelle Klus автомобильные пробки и так возникают постоянно, и это может создать проблемы и для автобуса. У поезда есть в данном случае явное преимущество». Этот пассажир тоже постоянно пользуется поездами OeBB по пути на работу и домой.

Короткий маршрут с достаточным количеством пассажиров

«Полвека назад вопрос о том, стоит ли закрыть эту дорогу, стоял особенно остро. Сегодня мы перевозим 600 000 человек в год (и этот вопрос уже так остро не стоит), — говорит управляющий директор компании OeBB Маркус Шиндельхольц (Markus Schindelholz). — Численность пассажиропотока сейчас даже выше, чем до пандемии, в последние годы, кроме того, увеличились и объемы грузовых перевозок».

Поэтому компания OeBB работает с прибылью. И федеральная статистика это подтверждает: в прошлом, 2023 году т. н. «коэффициент окупаемости» составил показатель в более чем 40 процентов, что значительно выше, чем показатели многих сравнимых маршрутов. Поезда этой компании ходят каждый день с 5:30 утра до 8 вечера, маршрут между Онзингеном и Бальсталем носит официальный номер S22. После 20:00 по нему можно проехать на автобусе.

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В Онзингене останавливаются скоростные региональные электрички, есть пересадка на дорогу Bipperlisi, региональный маршрут компании Aare Seeland mobil, отсюда отправляются разные регулярные автобусные маршруты, есть возможность воспользоваться услугами и почтовых автобусов (швейцарских маршруток).

В портфолио компании OeBB находится не только маршрут между Онзингеном и Бальсталем. Дополнительные возможности компания предоставляет по всей Швейцарии, у нее есть, например, несколько исторических паровозов с «винтажными» вагонами-салонами, кроме того, компания владеет ещё и «Красной стрелой» — легендарным швейцарским локомотивом.

Муниципалитет спас железную дорогу

Изначально линия OeBB была построена в первую очередь для обслуживания промышленных предприятий: металлургического комбината компании «Фон Ролл» в регионе Клус и фабрики по производству бумаги Papierfabrik Tela в регионе Бальсталь. Эти компании нуждались в железнодорожном сообщении с магистральной линией Ольтен — Золотурн для доставки тяжелых грузов. Дорогу построили за год, и 17 июля 1899 года она начала функционировать, заменив старые дилижансы и предлагая в день одиннадцать отправлений.

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С 1943 года пассажирские и товарные поезда начали курсировать на электричестве. Такое решение компания приняла из-за постоянно увеличивающейся стоимости угля. В 1970-е годы несколько раз возникал вопрос о переходе на автобусное сообщение, тем более что завод компании «Фон Ролль» провел тогда масштабные кадровые сокращения, пассажиров на железной дороге стало меньше, и компания оказалась в минусе.

Правление компании захотело сохранить за собой лицензию только на грузовые перевозки. Однако население выступило против. Позже избиратели региона Бальсталь решили на референдуме, что их муниципалитет должен стать мажоритарным акционером компании. И так регион Бальсталь с тех пор и по сей день и продолжает владеть основным пакетом акций компании OeBB.

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