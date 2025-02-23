Эмиграция в Швейцарию: многие немцы голосуют ногами

Эмиграция в Швейцарию: многие немцы голосуют ногами. Keystone

Швейцария уже несколько лет остается направлением номер один для эмиграции из Германии, и эта тенденция выглядит стабильной. Конфедерация привлекает не только более высокими зарплатами, но и надежными перспективами на будущее. Однако для значительной части эмигрантов причиной переезда становится не только экономика, но и накопившееся недовольство жизнью в Германии.

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Бальц Ригендингер

Руководитель Швейцарской редакции с 2017 года. Швейцария многолика, и каждое ее лицо заслуживает отдельного рассказа. Меня увлекает эта страна во всем ее многообразии. Мне нравится рассказывать как о сельском хозяйстве и банках, так и о дипломатах и спортсменах, промышленных достижениях и культурных мероприятиях. Доступно на 1 другом языке Deutsch de Auswandern in die Schweiz: Viele Deutsche wählen mit den Füssen Оригинал Читать далее Auswandern in die Schweiz: Viele Deutsche wählen mit den Füssen

Эмиграция в Швейцарию — мечта десятков тысяч жителей ФРГ. «Число немцев, проживающих в Швейцарии, растет уже много лет», — сообщает Федеральное статистическое ведомство Германии (Statistisches BundesamtВнешняя ссылка). Только в 2024 году планировали упаковать чемоданы и отправиться за лучшей жизнью в Швейцарию около 21 000 человек. Одна из главных причин этого тренда — уровень зарплат. В среднем швейцарские зарплаты при той же квалификации на 30–60% выше, чем в Германии. Более того, шансы получить работу с такими зарплатами у немцев в Швейцарии весьма высоки. Это объясняется тем, что в этой стране наблюдается острый дефицит квалифицированных специалистов.

Немецкие профессионалы, не испытывающие языкового барьера (хотя существуют определенные культурные различия), и стремящиеся к высокой оплате труда, пользуются значительныгм спросом на швейцарском рынке труда. И всё указывает на то, что это вовсе не краткосрочное явление: экономика Швейцарии переживает бум, а демографические изменения развиваются в неблагоприятном направлении, то есть в среднесрочной перспективе стране будет остро не хватать молодых работников, способных занять вакантные позиции.

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Недавно либерально-консервативная немецкая газета Die Welt проанализировала феномен эмиграции немцев за рубеж в серии статей. Их содержание ясно показывает, что так называемые «факторы притяжения» — привлекательность Швейцарии как страны для жизни и работы — лишь частично объясняют причины этого явления. Газета Die Welt также выделяет и другую сторону вопроса, связанную с текущей политической ситуацией в Германии: среди причин эмиграции значительную роль играют так называемые «выталкивающие факторы». Например, экономика ФРГ переживает спад и уже не предлагает, как видно, тех возможностей, на которые многие рассчитывали.

«Хотим от жизни большего»

«Я знаю людей, которые уже сделали это, делают или планируют сделать (эмигрировать). Нам всем около сорока. У всех нас есть дети ясельного или младшего школьного возраста. Мы работаем в сфере коммуникаций или СМИ и просто хотим от жизни большего», — пишет Мирна Функ (Mirna Funk) в статье под заголовком Wer mit dem Gedanken spielt, auszuwandern, sollte es jetzt tunВнешняя ссылка («Кто думает об эмиграции, должен сделать это сейчас»). Ее вывод: «Перспективные люди все просто уедут, если Германия не предложит им возможностей для роста». Это наблюдение подтверждается и миграционным балансом.

Он остаётся отрицательным, то есть из Германии уезжает больше людей, чем приезжает. По чистому миграционному итогу за последние 30 лет Германия к 2022 году уже потеряла около 1,5 миллиона граждан. В Швейцарии, напротив, чистая иммиграция на протяжении многих лет оставалась положительной: в 2023 году она достигла нового рекорда — чуть менее 100 000 человек, а в 2024 году составила 83 000 человек. Именно столько человек получили здесь разрешение на постоянное проживание за отчетный год.

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Этот тренд свидетельствует о высокой привлекательности Швейцарии, несмотря на культурные различия и такие вызовы, как дороговизна жилья и сложность поиска доступных квартир, особенно в Цюрихе и Цуге. Эта проблема давно вызывает и в самой Швейцарии открытое беспокойство.

«Таков масштаб эмиграции из Германии» (Das ganze Ausmaß der dauerhaften Auswanderung aus DeutschlandВнешняя ссылка) — так озаглавлена другая статья в газете Die Welt. В ней один из эмигрантов восторженно отзывается о Швейцарии. «Они упростили всю бюрократию моей компании как минимум наполовину. Там можно сразу попасть на прием к врачу», — рассказывает предприниматель, переехавший из Германии. Конечно, насчет приёма у врача можно поспорить. Однако в данном случае важнее другое: главным мотивом его отъезда стало «глубокое раздражение немецкой политикой».

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По крайней мере, так утверждаетВнешняя ссылка немецкий врач, эмигрировавший в Швейцарию еще 30 лет назад. ИсследованиеВнешняя ссылка, проведенное в 2024 году Федеральным НИИ демографических проблем ФРГ (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, BIB), пришло к выводу: «Немцы, переезжающие за границу, повышают уровень своего благосостояния». Согласно этому исследованию, удовлетворенность жизнью немецких эмигрантов в среднем выросла на полбалла по шкале от нуля до десяти. «Это поразительный рост, примерно в два раза превышающий увеличение удовлетворенности в результате рождения ребенка», — поясняетВнешняя ссылка один из авторов этого исследования.

В другом исследовании BIB выяснил, что эмигранты из Германии, как правило, имеют уровень образования выше среднего и, находясь в возрасте около 37 лет, пребывают в наиболее активной фазе своей профессиональной карьеры. Согласно результатам опроса, проведенного этим институтом, именно «профессиональные причины» стали самой распространенной мотивацией для эмиграции. Эта тенденция нашла своё подтверждение и в исследовании, проведенном среди студентов консалтинговой компанией Ernst & Young. Доля молодых специалистов, которые скорее всего или наверняка покинут Германию, резко выросла всего за два последних года — с 25 до 41%. Германия сталкивается с настоящей «утечкой мозгов» — массовым отъездом высококвалифицированных специалистов.

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«Поскольку большинство эмигрантов — люди с высоким уровнем образования, их отъезд значительно осложняет ситуацию в Германии в условиях растущей нехватки квалифицированных работников», — пишет глава экономической редакции газеты Die Welt Доретея Зимс (Dorothea Siems) в статье под заголовком «Эмиграция — акт вынужденной самозащиты» (Auswandern ist ein Akt der NotwehrВнешняя ссылка). Автор критикует высокое налоговое бремя в Германии и прогнозирует: «Все больше квалифицированных специалистов будут голосовать ногами и эмигрировать. В конце концов, на международном рынке труда востребованы не только немецкие врачи и инженеры, но и сиделки, и мастера-ремесленники».

В заключении статьи подчеркивается: «Трудолюбивые люди в таких странах, как США, Австралия, Швейцария или Новая Зеландия, имеют в своем распоряжении значительно большую часть самостоятельно заработанных доходов». Это подтверждается и в ещё одном материале газеты Die Welt, где представлено сравнительное исследование зарплат в Швейцарии и Германии, а также анализ уровня расходов, доходов и суммы, остающейся у работающих граждан после вычета всех фиксированных выплат.

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Перспектива получать «зарплату мечты» в Швейцарии становится менее радужной, если принять во внимание значительно более высокую стоимость жизни. Однако даже с учетом этого фактора, по крайней мере в данном примере расчетов, в конце месяца у работающего остается больше средств, чем в Германии. Правда, здесь не учтена дороговизна ухода за детьми. В Швейцарии место в детском саду обходится в 130 франков в день на одного ребенка. И именно эта статья расходов становится одним из неожиданных, а зачастую и неприятных сюрпризов для немецких иммигрантов.

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.