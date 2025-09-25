The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Фронтиры исследований

В Швейцарии впервые обнаружили лариозавра

В Швейцарии впервые обнаружили окаменелость водной рептилии рода Lariosaurus с сохранившимися фрагментами кожи.
В Швейцарии впервые обнаружили окаменелость водной рептилии рода Lariosaurus с сохранившимися фрагментами кожи. Keystone-SDA

Во время раскопок в деревне Мериде (Meride, кантон Тичино), расположенной у подножия горы Монте-Сан-Джорджо (Monte San Giorgio, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО), исследователи из Кантонального музея естественной истории Тичино (Museo cantonale di storia naturale, MCSN) впервые обнаружили окаменелость водной рептилии рода Lariosaurus с сохранившимися фрагментами кожи.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Эта находка дает возможность ученым получить новые сведения об анатомии животного и, в частности, о его возможных способах передвижения в воде. По данным итоговой статьи, опубликованной в «Швейцарском журнале вопросов палеонтологии» (Swiss Journal of Palaeontology), длина экземпляра составляет около 60 сантиметров.

Особенности строения тела указывают на высокоразвитую мускулатуру передних конечностей и передней части грудной клетки, что позволяет предположить: Lariosaurus передвигался в воде схожим с современными морскими львами образом. На отдельных участках окаменелости сохранились отпечатки чешуек, напоминающих структуру чешуи современных крокодилов. Об этом сообщили власти кантона Тичино, ссылаясь на упомянутую публикацию.

Читайте также:

Показать больше
Среди раскопанных бесценных находок присутствуют бронзовый меч, кольцо из бронзы и янтарная бусина.

Показать больше

Культура

В Швейцарии нашли сокровища бронзового века

Этот контент был опубликован на Среди раскопанных бесценных находок присутствуют бронзовый меч, кольцо из бронзы и янтарная бусина.

Читать далее В Швейцарии нашли сокровища бронзового века

Согласно этой информации, находка была сделана ещё в 2023 году в ходе археологических раскопок в регионе реки Гаджоло (Gaggiolo) недалеко от Мериде. Место находки входит в состав известного палеонтологического региона Монте-Сан-Джорджо, где сосредоточены богатые отложения морских организмов триасового периода. По данным исследователей, это первая окаменелость лариозавра, обнаруженная на территории Швейцарии.

Данная группа рептилий обитала в Среднем триасе, то есть около 240 млн лет назад. В этом проекте, помимо ученых и специалистов MCSN, участвовали профессор палеонтологии Университета Инсубрии (Università degli Studi dell’Insubria, г. Варезе) и докторант Университета Турина (Università degli Studi di Torino). По словам властей Тичино, Кантональный музей естественной истории играет ключевую роль в изучении и сохранении наследия региона Монте-Сан-Джорджо.

Показать больше
Все по теме Наука

Показать больше

Все по теме «Наука»

Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства!

Читать далее Все по теме «Наука»
Показать больше
Романо Агола хорошо знаком с миром археологии и с таким гаджетом как металлоискатель.

Показать больше

Швейцарские странности

Как швейцарский археолог-любитель помог найти римский военный лагерь

Этот контент был опубликован на Это была воистину сенсационная научная находка, а сделать ее помог энтузиаст археологии, виртуоз с металлоискателем в руках.

Читать далее Как швейцарский археолог-любитель помог найти римский военный лагерь

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Осталось ли в вашей стране место для демократии и свобод?

Разговор о демократии и гражданских свободах в том или ином регионе всегда бывает болезненным и противоречивым. Высказывайте свое мнение, нам интересен ваш опыт.

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Отметки «мне нравится»
36 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Как новые таможенные пошлины США отразились, или могут отразиться, на вашей жизни?

Как вы считаете, может ли политика США в области таможенных пошлин повлиять на вашу жизнь?

Присоединяйтесь к дискуссии
26 Отметки «мне нравится»
24 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
36 Отметки «мне нравится»
27 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR