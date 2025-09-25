В Швейцарии впервые обнаружили лариозавра

В Швейцарии впервые обнаружили окаменелость водной рептилии рода Lariosaurus с сохранившимися фрагментами кожи. Keystone-SDA

Во время раскопок в деревне Мериде (Meride, кантон Тичино), расположенной у подножия горы Монте-Сан-Джорджо (Monte San Giorgio, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО), исследователи из Кантонального музея естественной истории Тичино (Museo cantonale di storia naturale, MCSN) впервые обнаружили окаменелость водной рептилии рода Lariosaurus с сохранившимися фрагментами кожи.

Эта находка дает возможность ученым получить новые сведения об анатомии животного и, в частности, о его возможных способах передвижения в воде. По данным итоговой статьи, опубликованной в «Швейцарском журнале вопросов палеонтологии» (Swiss Journal of Palaeontology), длина экземпляра составляет около 60 сантиметров.

Особенности строения тела указывают на высокоразвитую мускулатуру передних конечностей и передней части грудной клетки, что позволяет предположить: Lariosaurus передвигался в воде схожим с современными морскими львами образом. На отдельных участках окаменелости сохранились отпечатки чешуек, напоминающих структуру чешуи современных крокодилов. Об этом сообщили власти кантона Тичино, ссылаясь на упомянутую публикацию.

Согласно этой информации, находка была сделана ещё в 2023 году в ходе археологических раскопок в регионе реки Гаджоло (Gaggiolo) недалеко от Мериде. Место находки входит в состав известного палеонтологического региона Монте-Сан-Джорджо, где сосредоточены богатые отложения морских организмов триасового периода. По данным исследователей, это первая окаменелость лариозавра, обнаруженная на территории Швейцарии.

Данная группа рептилий обитала в Среднем триасе, то есть около 240 млн лет назад. В этом проекте, помимо ученых и специалистов MCSN, участвовали профессор палеонтологии Университета Инсубрии (Università degli Studi dell’Insubria, г. Варезе) и докторант Университета Турина (Università degli Studi di Torino). По словам властей Тичино, Кантональный музей естественной истории играет ключевую роль в изучении и сохранении наследия региона Монте-Сан-Джорджо.

