В Швейцарии впервые обнаружили лариозавра
Во время раскопок в деревне Мериде (Meride, кантон Тичино), расположенной у подножия горы Монте-Сан-Джорджо (Monte San Giorgio, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО), исследователи из Кантонального музея естественной истории Тичино (Museo cantonale di storia naturale, MCSN) впервые обнаружили окаменелость водной рептилии рода Lariosaurus с сохранившимися фрагментами кожи.
Эта находка дает возможность ученым получить новые сведения об анатомии животного и, в частности, о его возможных способах передвижения в воде. По данным итоговой статьи, опубликованной в «Швейцарском журнале вопросов палеонтологии» (Swiss Journal of Palaeontology), длина экземпляра составляет около 60 сантиметров.
Особенности строения тела указывают на высокоразвитую мускулатуру передних конечностей и передней части грудной клетки, что позволяет предположить: Lariosaurus передвигался в воде схожим с современными морскими львами образом. На отдельных участках окаменелости сохранились отпечатки чешуек, напоминающих структуру чешуи современных крокодилов. Об этом сообщили власти кантона Тичино, ссылаясь на упомянутую публикацию.
Читайте также:
Показать больше
В Швейцарии нашли сокровища бронзового века
Согласно этой информации, находка была сделана ещё в 2023 году в ходе археологических раскопок в регионе реки Гаджоло (Gaggiolo) недалеко от Мериде. Место находки входит в состав известного палеонтологического региона Монте-Сан-Джорджо, где сосредоточены богатые отложения морских организмов триасового периода. По данным исследователей, это первая окаменелость лариозавра, обнаруженная на территории Швейцарии.
Данная группа рептилий обитала в Среднем триасе, то есть около 240 млн лет назад. В этом проекте, помимо ученых и специалистов MCSN, участвовали профессор палеонтологии Университета Инсубрии (Università degli Studi dell’Insubria, г. Варезе) и докторант Университета Турина (Università degli Studi di Torino). По словам властей Тичино, Кантональный музей естественной истории играет ключевую роль в изучении и сохранении наследия региона Монте-Сан-Джорджо.
Показать больше
Все по теме «Наука»
Показать больше
Как швейцарский археолог-любитель помог найти римский военный лагерь
Новости
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.