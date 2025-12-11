Как преодолеть дефицит железа в организме?

Дефицит железа — распространённая проблема, однако железосодержащие препараты часто плохо усваиваются организмом. Разработка учёных Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) может стать перспективным решением этой проблемы.

Постоянная усталость, головные боли и ослабленный иммунитет — по всему миру от дефицита железа страдают около двух миллиардов человек, а в Европе он встречается у каждой пятой женщины. Пациенты, которым назначают препараты железа, нередко сталкиваются с побочными эффектами: вздутием живота, запорами или тошнотой. «Задача железосодержащих добавок состоит в том, чтобы обеспечивать пациента биодоступным железом, то есть таким, которое способно эффективно усваиваться организмом».

Об этом рассказал агентству SDA Раффаэле Мецценга (Raffaele Mezzenga) из ВТШ Цюриха (ETH Zurich), возглавляющий разработку нового препарата. Метод основан на технологии доставки железа в форме, обеспечивающей максимально эффективное усвоение препарата организмом. Вместо традиционного сульфата железа в новом препарате используется комбинация наночастиц железа и растительных белков.

Как отмечают в ETH Zurich, результаты первого клинического исследования показывают, что железо в этой форме усваивается почти вдвое лучше по сравнению со стандартными препаратами. По словам специалиста в области терапии дефицита железа Пьера-Александра Краенбюля (Pierre-Alexandre Krayenbühl), новое исследование ETH вызывает в сфере медицины значительный интерес. Он подчёркивает, что обычные пероральные препараты железа, как правило, имеют очень высокую дозировку.

«Мы обнаружили, что более низкие дозы железа вызывают меньше побочных эффектов. Кроме того, нам удалось показать в исследованиях, что при таком подходе процесс усвоения железа проходит значительно эффективнее», — говорит он. В рамках первого клинического испытания, в котором приняли участие 52 человека, побочные эффекты отсутствовали. Тем не менее требуются дополнительные долгосрочные исследования.

ВТШ / ETH уже запатентовала эту технологию. По мнению учёных препарат способен вносить вклад в коррекцию дефицитов и других микроэлементов. «Мы хотим использовать эту технологию не только применительно к железу, но и для разработки добавок с цинком, йодом и селеном», — говорит Раффаэле Мецценга. Однако скорого появления препарата на рынке ожидать пока не стоит.

