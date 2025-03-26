«США сокращают финансирование биомедицины — что это значит для Швейцарии»

Национальные институты здравоохранения США (National Institutes of Health, NIH) — крупнейший в мире государственный центр биомедицинских исследований и грантового финансирования с годовым бюджетом в 47 миллиардов долларов. (C) Arne9001 | Dreamstime.com

«Администрация Дональда Трампа сократила финансирование передовых биомедицинских исследований по линии Национальных институтов здравоохранения (NIH). Это решение повлияет не только на американскую науку, но и на всё международное исследовательское сообщество, в том числе на ученых и фармацевтические компании в Швейцарии».

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С момента вступления в должность президент США подписал несколько указов, изменяющих порядок финансирования биотехнологических и биомедицинских исследований. В частности, правительство объявило, что Национальные институты здравоохранения США (NIH) прекратят предоставление грантов ученым, изучающим вопросы здравоохранения, связанные с социальной группой ЛГБТК+. Этот шаг стал частью более широкой политики администрации, направленной на свертывание программ, связанных с «разнообразием, равенством и инклюзивностью» (DEI).

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Эти изменения вызывают обеспокоенность среди международного научного сообщества, включая Швейцарию. Хотя ряд новых ограничений уже оспаривается в судах, ученые и фармацевтические компании готовятся к возможному снижению финансирования. «Неопределенность возросла повсюду», — отмечает Адриан Ваннер (Adrian Wanner), нейробиолог из Института Пауля Шеррера (Paul Scherrer Institute), одного из ведущих исследовательских центров в Европе. Ваннер участвует в проекте NIH по детальному картированию мозга мыши.

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На данный момент NIH выделил ему гранты на сумму 2,6 миллиона долларов, из которых 1,7 миллиона уже направлены на разработку передовых методов микроскопии, позволяющих визуализировать нейронные структуры с высоким разрешением. Однако дальнейшее финансирование проекта остается под вопросом. Текущий этап завершается в сентябре 2025 года, но пока неизвестно, будет ли объявлена вторая фаза. «Даже внутри NIH нет четкого понимания, в каком направлении будет развиваться проект», — говорит Адриан Ваннер. Подобные опасения разделяют и другие швейцарские ученые.

Какую роль играет NIH в финансировании мировых биомедицинских исследований?

Национальные институты здравоохранения США (National Institutes of Health, NIH) — крупнейший в мире государственный конгломерат центров биомедицинских исследований. Его годовой бюджет составляет 47 миллиардов долларов, из которых 80% идет на поддержку научных проектов через систему грантов. Оставшиеся средства направляются на исследования, проводимые под эгидой самого NIH, а также на административные расходы в США.

Этот уровень финансирования значительно превосходит совокупные вложения Великобритании, Австралии и Европейского союза. Однако следует учитывать, что крупнейшая европейская программа поддержки науки и инноваций Horizon Europe (бюджет 95,5 млрд евро на 2021–2027 годы) охватывает не только здравоохранение, но и широкий спектр других направлений исследований.

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Китайский национальный фонд естественных наук в 2023 году выделил на биомедицинские исследования около 5 миллиардов юаней (610 миллионов швейцарских франков). В Швейцарии ведущую роль в государственном финансировании науки играет Швейцарский национальный научный фонд (Swiss National Science Foundation, SNSF), который в 2024 году направил на биомедицину 432 миллиона франков (486 миллионов долларов).

Значительную роль в поддержке биомедицинских исследований играют частные фонды. В 2023 году Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 1,8 миллиарда долларов на глобальные медицинские инициативы, однако не все эти средства пошли непосредственно на научные исследования. Британский Wellcome Trust в рамках грантовой программы на 2023–2024 годы направил на биомедицинские исследования 1,6 миллиарда фунтов стерлингов (1,8 миллиарда франков).

По объему финансирования NIH также опережает крупнейшие фармацевтические компании. Например, швейцарская Roche в 2023 году потратила на биомедицинские исследования и разработки 14 миллиардов долларов, заняв третье место среди фармкомпаний по вложениям в этот сектор. Таким образом, NIH играет ведущую роль в глобальной биомедицине, и сокращение его бюджета неизбежно скажется на финансировании научных инициатив во всем мире, включая Швейцарию.

Какую долю финансирования NIH получают зарубежные институты и Швейцария?

Подавляющая часть бюджета NIH — около 99% — остается в США и распределяется между американскими университетами, исследовательскими центрами и частными компаниями. На зарубежные научные организации приходится лишь небольшая доля этих средств: за последние годы NIH выделял иностранным институтам не более 250 миллионов долларов в год. В 2024 году швейцарские исследовательские учреждения получили семь прямых грантов NIH на общую сумму около 9,1 миллиона долларов. Хотя число таких грантов невелико, Швейцария остается одним из крупнейших зарубежных получателей NIH по общему объему финансирования.

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«Иностранным институтам крайне сложно получить грант от NIH», — говорит Адриан Ваннер (Adrian Wanner), один из немногих швейцарских ученых, чей проект был поддержан NIH. «Менее 1% грантов достается зарубежным исследовательским центрам. Чтобы иметь хотя бы какие-то шансы на успех, нужно предложить что-то уникальное, что невозможно реализовать в самих США». Однако влияние NIH на мировые исследования не ограничивается только прямыми грантами. Многие ученые по всему миру работают в международных коллаборациях, поддерживаемых NIH, выступая в качестве соавторов и партнеров проектов.

В 2024 году швейцарские исследователи участвовали в 489 таких проектах. Один из примеров — инициатива PASAGE, посвященная возможностям генного редактирования с целью лечения редких заболеваний на стадии внутриутробного развития. Основной грантополучатель — американская клиника Mayo Clinic, но в числе партнеров значатся и швейцарские специалисты по биоэтике из Высшей технической школы Цюриха (ETHZ). На этот проект NIH выделил 285 000 долларов.

Что финансирует NIH?

Национальные институты здравоохранения США (National Institutes of Health, NIH) объединяют 27 специализированных центров, финансирующих широкий спектр исследований — от изучения механизмов старения и влияния фтора на организм человека до крупных программ по борьбе с наркоманией, онкологическими патологиями и заболеваниями и материнской смертностью. Они также выделяют стипендии и гранты на обучение, но они крайне редко доступны ученым за пределами США. Тем не менее швейцарские исследовательские институты регулярно получают поддержку от NIH.

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Так, Университет Берна (Universität Bern) с 2006 года получил от NIH около 50 ммлн долларов в виде прямых грантов на изучение антиретровирусной терапии и создание эпидемиологических баз данных с целью мониторинга ВИЧ/СПИД в странах Африки к югу от Сахары. В сентябре 2024 года NIH выделил 10 млн Швейцарскому институту биоинформатики (Swiss Institute of Bioinformatics, SIB) в Женеве. Уже распределены 2,7 миллиона долларов — эти средства направлены на создание глобальной сети данных о патогенах, которая поможет оперативно отслеживать вспышки инфекционных заболеваний и быстрее реагировать на пандемии.

«В США более амбициозный и рискованный подход к науке, поэтому NIH поддерживает даже и так называемые «лунные проекты» — масштабные исследования с высокой степенью риска», — говорит Адриан Ваннер (Adrian Wanner). Ежегодно NIH направляет около 18 млрд на клинические исследования. По состоянию на 3 марта 2024 года этим финансированием воспользовались более 7900 клинических испытаний, большинство из которых находились на ранних стадиях. Одним из примеров такого сотрудничества стала швейцарская фармацевтическая компания Roche, которая недавно представила результаты испытаний препарата Xolair, финансируемого NIH. Это лекарство предназначено для лечения пищевой аллергии.

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Вклад NIH в мировую медицину трудно переоценить. Его гранты помогли создать с 2000 по 2019 год 386 из 387 новых лекарств, одобренных FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США). Среди них — несколько препаратов швейцарской фармацевтической компании Novartis, включая Gleevec (лечение различных видов рака) и Zolgensma (генная терапия спинальной мышечной атрофии).

Как сокращение финансирования NIH повлияет на мировую биотехнологию?

Пока остается неясным, в каком объеме будет сокращено финансирование NIH и какие научные приоритеты будут для него определены в будущем. Однако уже сейчас получатели грантов опасаются, что в случае прекращения финансирования возникнут проблемы с выплатой зарплат сотрудникам. В Швейцарии трудовое законодательство не позволяет увольнять работников без предварительного уведомления, поэтому любая задержка поступления средств потребует поиска альтернативных решений. Швейцарские ученые, опрошенные порталом SWI swissinfo.ch, также обеспокоены возможными изменениями критериев выделения грантов.

«Мы не знаем, будут ли при принятии решений учитывать факторы, не связанные с научными результатами», — говорит Айтана Невес (Aitana Neves), возглавляющая Сеть данных о патогенах в Швейцарском институте биоинформатики (Swiss Institute of Bioinformatics, SIB). Американские власти уже начали маркировать проекты по таким темам, как гендерные исследования, биоэтика и даже Covid-19, в соответствии с распоряжениями Дональда Трампа. Если финансирование начнут сокращать по этим критериям, это приведет к значительным пробелам в фундаментальной науке, необходимой для создания новых лекарств, вакцин и методов лечения, в том числе в сфере женского здоровья.

Кроме того, ученые опасаются, что грантовые ограничения вынудят исследователей к самоцензуре, что подорвет академическую свободу. «Сотрудничество с университетами США играет ключевую роль, поскольку американские вузы остаются мировыми лидерами в целом ряде научных направлений», — отмечает Вирджиния Рихтер (Virginia Richter), ректор Бернского университета (Universität Bern). Хотя доля грантов NIH в бюджете Бернского университета невелика (942 миллиона швейцарских франков), их влияние на качество исследований трудно переоценить.

Кроме того, международные научные проекты обеспечивают не только трансфер технологий в США, но и обмен знаниями и разработками между странами. «То, что сейчас происходит в Штатах, может иметь крайне негативные последствия для науки в целом, поскольку США остаются главной движущей силой научного прогресса. На них ориентируются ученые по всему миру», — подчеркивает Адриан Ваннер (Adrian Wanner).

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